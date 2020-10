Xót xa người vợ tử vong thương tâm vì bị chồng đẩy ngã rồi bỏ mặc đi chơi

Theo VOV , ngày 9/10, lãnh đạo Công an huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An cho hay đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Seo Văn Hải (SN 1994, ngụ bản Tam Hợp, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong). Nạn nhân là chị Lữ Thị Thư (SN 1987, vợ của Hải).

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 29/9, Hải đi nhậu về nhà thì xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị Lữ Thị Thư. Trong lúc nóng giận, Hải đã xảy ra xô xát với chị Thư rồi xô vợ ngã ra nền nhà. Sau đó Hải không quan tâm đến vợ mà lại lấy xe máy rồi bỏ đi chơi.

Chị Thư thấy chồng bỏ đi nên chạy ra ca ngăn, không cho chồng lấy xe máy đi nhưng không được nên đành quay vào nhà nghỉ ngơi. Hải đi chơi đến rạng sáng ngày hôm sau, khi quay về nhà thấy vợ đang nằm trên giường nên lại gần chủ động làm hòa. Tuy nhiên đến lúc này Hải mới phát hiện vợ mình đã tử vong nên báo tin cho cơ quan chức năng.

Chủ tịch UBND xã Tri Lễ, ông Vi Văn Cường cho hay sau khi nhận được tin báo, công an xã đến hiện trường nhưng không thấy chị Thư có thương tích nặng trên người. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã bắt giữ Hải để điều tra.

Trước đó vào ngày 14/5/2019, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can Lương Hoàng Vũ (32 tuổi, trú tại xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương) để điều tra về hành vi Giết người . Nạn nhân là chị N.T.K.H (26 tuổi, vợ của Vũ). Vào tối 8/5, Lương Hoàng Vũ và chị H. xảy ra mâu thuẫn, trong cơn nóng giận Vũ dùng tuýp sắt đập vào đầu chị H. khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Vũ dọn sạch vết máu, lấy áo mưa quấn người và dùng dây cột nạn nhân lại rồi giấu xác trong góc nhà. Mẹ ruột chị H. sau đó đã trình báo Công an huyện Đơn Dương do không liên lạc được với con gái.

Sáng 10/5, Vũ chở thi thể vợ tới nhà kho nông sản của bố mẹ mình rồi bỏ vào lò nướng, đổ 10 lít xăng vào lò rồi đốt xác phi tang. Sau đó đối tượng chở 2 người con xuống TP. Phan Thiết tắm biển. Đến đêm, do biết vụ việc đã bại lộ, Vũ lái xe về nhà để đầu thú nhưng bị Công an huyện Đơn Dương bắt giữ tại xã Gung Ré, huyện Di Linh, Lâm Đồng, báo Tiền Phong đưa tin.

Your browser does not support HTML5 video.

Điều tra vụ chồng giết vợ và con 4 tuổi ở Lai Vung (Đồng Tháp)