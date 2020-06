Xót xa phát hiện thi thể trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn dưới kênh

Sáng ngày 7/6, một người dân tại tổ 3, ấp Cán Gáo, xã Đông Hưng B, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang đi tập thể dục gần dòng kênh Cán Gáo. Lại gần kênh, người này tá hỏa phát hiện thi thể trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn dưới kênh nên đã tri hô kêu cứu và báo tin cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an huyện An Minh và Công an xã Đông Hưng B đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phòng tỏa hiện trường và trục vợt thi thể đứa trẻ xấu số. Đội CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang và lực lượng pháp y cũng nhanh chóng tới hiện trường, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Theo thông tin ban đầu, thi thể của đứa bé còn nguyên dây rốn, đang trong giai đoạn phân hủy. Một số người nhận định, có thể mẹ đứa trẻ là người địa phương, sau khi sinh đã vứt bỏ cháu bé. Nguyên nhân của vụ việc và danh tính cũng như cha mẹ của trẻ sơ sinh đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó vào ngày 5/6, người dân tại khu phố Thạnh Phú, phường An Thạnh, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũng phát hiện một bé trai sơ sinh còn nguyên nhau và dây rốn bị để ở bãi cỏ. Tá hỏa, người dân nhanh chóng đưa bé tới Bệnh viện TP Thuận An để khám chữa bệnh. Trước khi phát hiện bé trai bị bỏ rơi trên bãi cỏ, trời vừa mới tạnh mưa, nhưng rất may bé trai nhập viện trong tình trạng Sức Khỏe ổn định.

Các bác sĩ tại bệnh viện TP Thuận An cho biết, bé trai còn nguyên dây rốn, nặng khoảng 2,5 kg, bé vẫn đang được tích cực kiểm tra, theo dõi sức khỏe. Hiện cơ quan chức năng đã ghi nhận vụ việc, tìm cách giải quyết và đăng tin tìm kiếm cha mẹ đứa trẻ.



