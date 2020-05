Xót xa thi thể người đàn ông bị `bỏ rơi` trên phố 30 tiếng vì nghi nhiễm COVID-19

Tính đến sáng 24/5, trên toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 5,4 triệu người nhiễm COVID-19, trong đó có 2.247.110 người đã bình phục và 343.799 ca tử vong.

Những ổ dịch nặng nề nhất thế giới lần lượt là: Mỹ (1.666.828 ca mắc bệnh và 98.683 người chết), Brazil (347.394 người nhiễm và 22.013 ca tử vong), Nga (335.882 người mắc và 3.388 người chết), Tây Ban Nha (282.370 người nhiễm và 28.678 người tử vong) và Anh (257.154 người mắc bệnh và 36.675 người chết).



Tính đến ngày 24/5, Brazil đã vượt Nga để trở thành ổ dịch lớn thứ 2 thế giới chỉ sau Mỹ. Tổng thống Jair Bolsonaro được cho là đang tập trung hơn vào nền kinh tế. Ông từng coi COVID-19 là "bệnh cúm nhỏ" và thúc giục các doanh nghiệp mở cửa trở lại mặc lời cảnh báo từ thống đốc các bang.

Theo CNN, ở thành phố lớn nhất Brazil cũng là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch, COVID-19 vẫn chưa đạt đến đỉnh điểm nhưng hệ thống chăm sóc y tế đã và đang sụp đổ. Không chỉ hệ thống quá tải, nhiều nghĩa trang ở nước này phải sử dụng máy xúc để đào hàng trăm ngôi mộ cùng lúc, thậm chí an táng người chết trong mộ tập thể.



Thời gian gần đây, trung bình mỗi ngày ở Brazil ghi nhận trung bình 10.000 ca nhiễm được báo cáo. Trong số đó, nhiều người dù chỉ là bị nghi thiệt mạng do COVID-19 cũng khiến người dân nước này sợ hãi.

Tại Rio de Janeiro (Brazil), Valnir da Silva là một trong số những người bị nghi thiệt mạng do COVID-19. Vụ việc xảy ra hôm 17/5, mà theo một số nhân chứng kể lại rằng, cụ ông 62 tuổi bất ngờ khó thở rồi ngã quỵ xuống đường, tử vong trước khi xe cấp cứu kịp tới. Nghi ngờ người đàn ông tử vong do COVID-19, thi thể của ông bị bỏ giữa hàng xe ô tô và một sân bóng đá.

Sau khi bị dịch vụ cấp cứu của thành phố từ chối "dọn dẹp" xác chết, Marcos Vinicius Andrade da Silva - người gọi Valnir bằng bố dượng đã liên lạc với các nhân viên cảnh sát đưa thi thể ông đi mai táng nhưng cũng nhận kết quả tương tự.



Mãi 30 tiếng sau, Marcos sau một hồi gọi điện khắp nơi mới có thể tìm được một nhà tang lễ. Đám tang của cụ ông vô cùng lặng lẽ, chỉ có 4 người tham gia. Dù giấy chứng tử kết luận cụ ông qua đời do suy tim nhưng người nhà đều tin rằng nguyên nhân tử vong của ông là do COVID-19.



Thùy Nguyễn (t/h)