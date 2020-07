Xót xa tìm thấy bé gái sơ sinh bị bỏ rơi thoi thóp trên đường, kiến bu đầy người

Theo thông tin ban đầu, anh Nguyễn Giang Biểu (trú thị trấn A Lưới, huyện A Lưới) cho hay anh phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi trên mặt đất khi đang đi làm về. Anh tìm thấy cháu nhỏ được quấn tạm trong chiếc khăn và bị kiến bu bám đầy người, Sức Khỏe yếu. Cháu bé bị bỏ rơi gần chù Sơn Nguyên tại thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế

Phát hiện sự việc, cháu bé đưa người dân đưa về nhà gần đó sơ cứu và báo tin cho cơ quan chức năng. Hiện cháu bé đang được người dân chăm sóc, sức khỏe đang dần tốt hơn. Chính quyền địa phương, nếu người thân cháu bé không quay lại nhận con, địa phương sẽ đưa bé gái cho người có đủ khả năng chăm sóc để nhận nuôi và làm khai sinh cho bé.

Cũng trong ngày 18/7, đại diện UBND xã Đông Xuân, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai cho hay người dân địa phương vừa tiếp nhận một trường hợp bé gái bị bỏ rơi trước cửa nhà dân. Bé gái khoảng 2-3 ngày tuổi, được người phụ nữ tên L. (66 tuổi, trú ấp Bể Bạc, xã Đông Xuân) phát hiện.

Bà L. cho hay bà phát hiện bé gái được đặt trong một túi nilon đựng sữa cùng một số vật dụng như quần áo, bình sữa cùng một phiếu tiêm phòng nên đã đưa tới cơ quan chức năng trình báo. Qua kiểm tra, rất may bé gái sức khỏe tốt, nặng 3kg, đang được gia đình bà L. chăm nom.

Theo bà L., vợ chồng con trai bà mong muốn được nhận nuôi bé vì đã lấy nhau lâu nhưng không sinh được con. UBND xã Đông Xuân cho hay đơn vị đang phát thông báo tìm gia đình cho bé gái, nếu sau 1 tuần không có ai đến nhận thì chính quyền sẽ tạo điều kiện nhận con nuôi cho gia đình bà L.



Trước đó vào ngày 29/6, ông Vũ Việt Hùng, Trưởng phòng Công tác xã hội , Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn xót xa cho hay bé Nguyễn Văn An - bé sơ sinh bị bỏ rơi 3 ngày ở hố ga Sơn Tây (Hà Nội) đã qua đời sau 20 ngày điều trị. Cháu nhỏ tử vong do sốc nhiễm khuẩn trên nền nhiễm trùng máu nặng. Dù đã hội chẩn chặt chẽ với Bệnh viện Nhi Trung ương và các chuyên gia Anh quốc, bé An vẫn không qua khỏi do bệnh tình quá nặng.

Linh Chi/SKCĐ