Vụ sập giàn kính thương tâm tại Nguyễn Công Trứ: Con gái mất cha ngồi khóc nghẹn tại nhà tang lễ

Chiều tối ngày hôm qua 30/7, tại phố Nguyễn Công Trứ , quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã xảy ra một vụ tai nạn lao động thương tâm khiến 4 người tử vong. Thi thể của các nạn nhân đa được đưa về Bệnh viện Thanh Nhàn để làm thủ tục pháp lý.

Trời đã về khuya, rất nhiều người nhà của các nạn nhân đều đã có mặt, ai nấy đều bàng hoàng đau đớn khi hay tin người thân của mình đã thiệt mạng một cách quá bất ngờ. Trong số các nạn nhân có 3 người là nam, 1 người là nữ, phần lớn họ đều cùng thôn và cùng xã với nhau.

Người nhà nạn nhân có mặt tại nhà tang lễ, không tin được người thân của mình đã ra đi

Chứng kiến cảnh người con dâu đầu vẫn còn đội mũ bảo hiểm, hai mắt rưng rưng vừa khóc vừa gọi điện về báo tin “ Anh ơi mẹ mất rồi “, khiến ai nấy đều không khỏi xót xa đau đớn. Chị đang ở nhà thì nhận được hung tin về mẹ chồng nên vội vàng đến hiện trường.

Chỉ vài phút sau một người phụ nữ khác là hàng xóm của chị chạy lại ôm lấy chị rồi khóc nấc lên từng cơn “Chồng em đâu rồi chị ơi, chồng em chết thì 3 mẹ con em làm sao mà sống?".

Cả 4 nạn nhân của vụ tai nạn sập giàn kính này đều là những người có hoàn cảnh khó khăn. Sáng họ đi làm, chiều tối lại tăng ca đến tận đêm rồi mới chạy xe máy về Chương Mỹ cách đó 40km.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn lao động thương tâm

Con gái đau đớn khóc ngất không tin người bố đã vĩnh viễn ra đi

Chị Nguyễn Thị Phương (1986, trú xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), con gái của nạn nhân Nguyễn Thế Bồng ngồi lặng lẽ khóc tại một góc của nhà tang lễ. Đến bây giờ chị vẫn không thể tin được bố mình đã ra đi mãi mãi.

Chị Phương nhớ lại, vào buổi tối sau khi chị vừa đi làm về thấy hàng xóm xôn xao vụ việc. Sau đó có người đã nói với chị rằng "Bố cô gặp tai nạn cần cẩu trên Hà Nội rồi".

Sau khi vừa nghe tin xong, chị đã bị sốc rồi chạy ngay về nhà hỏi mẹ - người làm việc cùng công trình với bố chị. Tuy nhiên hôm nay, mẹ chị đã về từ 5h để lo cơm nước, còn bố chị thì tăng ca thêm đến 9h. Thật không ngờ, bữa cơm đó bố đã chẳng kịp ăn.

Chị Phương khóc nghẹ khi hay tin bố đã qua đời

Mẹ chị sau khi được con gái hỏi cũng không hay biết gì. Sau đó chị đã vội bắt taxi rồi chạy đến hiện trường. Khi nhìn thấy thi thể bố mình nằm dưới đất, chị đã khóc ngất, chân tay đi không vững. Rồi chị theo xe cứu thương để đưa bố vào nhà tang lễ của bệnh viện Thanh Nhàn – nơi để thi thể của các nạn nhân.

Chị Phương cho biết, hoàn cảnh gia đình chị thực sự khó khăn, bố mẹ quanh năm làm việc để kiếm sống, hễ ai có công việc gì cần gọi đến, bố mẹ đều đến làm mà không quan ngại khó khăn gì.

"Bố tôi làm công việc này gần nửa tháng nay, còn bình thường ở nhà làm nông, hễ ai gọi gì làm nấy. Nhà có 4 chị em, tôi là con đầu sau còn 3 em trai, em út đang học lớp 10. Trong đó có em thứ 2 bị bại liệt, thiểu năng trí tuệ.

Khi nghe hung tin tôi đau đớn lắm, bố vừa nghỉ đã phải làm tăng ca, bố ra đi lúc chưa kịp ăn uống gì. Bình thường khi tăng ca, bố tôi 9h đêm mới ăn tối", chị Phương nghẹn ngào chia sẻ.

Một người thân trong gia đình ông Bồng đau đớn tâm sự: "Khổ! mấy chục năm nay thằng Bồng làm hùng hục như con trâu. Sống vất vả đến lúc chết cũng khổ, chết trong cảnh đói khát...".

Người nhà của các nạn nhân ngồi chờ tại nhà tang lễ bệnh viện Thanh Nhàn

Đến nửa tại nhà tang lễ Bệnh viện Thanh Nhàn vẫn rất đông người. Gia đình của các nạn nhân đã tiến hành lo các thủ tục để đưa về làm lễ chôn cất. Khi làm xong thủ tục pháp lý, họ sẽ đưa những người đã mất về để làm thủ tục mai táng trong rạng sáng 31/7.

Thông tin về cụ sập giàn giáo trên phố Nguyễn Công Trứ

Theo Phương Hoa/SKCĐ