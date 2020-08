Đi ăn sinh nhật trốn khai báo y tế, 9 trường hợp bị xử phạt hành chính

Ngày 16/8, tin từ Công an TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương ) cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính với 9 người đi ăn sinh nhật ở quán Thế giới bò tươi nhưng lại không tự giác khai báo y tế theo như thông báo của chính quyền địa phương.



Tờ Phụ nữ VN dẫn lại lời Trung tá Nguyễn Hữu Tranh - Đội trưởng Đội Tờ Phụ nữ VN dẫn lại lời Trung tá Nguyễn Hữu Tranh - Đội trưởng Đội chính trị hậu cần, Công an TP Hải Dương cho biết: "Nhóm người này bị xử phạt 2,7 triệu đồng vì tham gia sinh nhật được tổ chức tại quán Thế giới bò tươi, số 36 Ngô Quyền nhưng không tự giác khai báo y tế".

Công an xử phạt người trốn khai báo y tế. Ảnh minh họa.



Theo như thông tin của Công an TP Hải Dương, ngày 31/7 anh N.V.T (phường Thanh Bình, TP Hải Dương) tổ chức tiệc sinh nhật cho con ở quán Thế giới bò tươi. Tham dự bữa tiệc gồm gần 20 người đến từ nhiều phường trong TP như: phường Thanh Bình, Tứ Minh, Thạch Khôi, Bình Hàn và Lê Thanh Nghị.



Khi Hải Dương ghi nhận bệnh nhân mắc COVID-19 mới liên quan đến quán ăn này, thành phố đã phát thông báo khẩn, yêu cầu những người từng đến ăn tại quán cần Khi Hải Dương ghi nhận bệnh nhân mắc COVID-19 mới liên quan đến quán ăn này, thành phố đã phát thông báo khẩn, yêu cầu những người từng đến ăn tại quán cần khai báo y tế hoặc cách ly nếu cần thiết.



Trước thông báo này, chỉ có 4 người trong nhóm dự sinh nhật con anh T. đến khai báo y tế, những người còn lại đều không thấy đâu. Đến sáng 15/8, an chỉ đạo phòng chống dịch bệnh TP đã đề xuất công an vào cuộc truy tìm các đối tượng trốn khai báo y tế.

Quán Thế giới bò tươi.



Chiều cùng ngày, 9 trường hợp vi phạm đã được phát hiện và xử phạt hành chính với tổng số tiền là 2,7 triệu đồng. Được biết, tới thời điểm hiện tại đã ghi nhận 5 ca nhiễm COVID-19 liên quan đến quán Thế giới bò tươi.



Đánh giá tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày càng phức tạp, UBND TP Hải Dương đã quyết định thiết lập vùng cách ly y tế toàn thành phố ở mức độ cao hơn so với các biện pháp quyết liệt để dập dịch từ 0h ngày 16/8.



Your browser does not support HTML5 video.

Các triệu chứng COVID-19 thay đổi thế nào qua từng ngày



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ