Xử phạt lên đến 10 triệu đồng đối với người dân Đà Nẵng đi bộ, câu cá trong thời gian cách ly xã hội

Ngày 15/8 Giám đốc Sở Tư Pháp Đà Nẵng, bà Võ Thị Như Hoa cho biết, các địa phương có thể áp dục xử phạt hành chính đối với người đi bộ, đi xe đạp tập thể dục hoặc đi câu cá trong thời gian thực hiện lệnh cách ly xã hội . “Trong hôm nay, Sở Tư pháp thành phố sẽ ban hành văn bản chính thức gửi cho các đơn vị liên quan về quy định xử phạt này”, bà Hoa nói.

Bà Hoa cho biết, Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đã nêu rõ nội dung về việc xử phạt. Tuy nhiên vẫn chưa được các địa phương thực hiện một cách quyết liệt và triệt để.

“Trong Nghị định tuy chưa rõ nhưng trong Chỉ thị 16 của Thủ tướng và của UBND thành phố đã ghi rõ những trường hợp cần thiết để ra ngoài là những trường hợp nào. Cho nên các địa phương có thể căn cứ vào những quy định đó để xử lý”, bà Hoa nói.

Người dân ra ngoài trong những trường hợp không cần thiết có thể bị xử phạt hành chính

Theo đó, liên quan đến chế tài xử phạt hành chính đối với hành vi ra đường không có lý do cần thiết trong thời gian cách ly xã hội, trước đó, UBND quận Sơn Trà có văn bản đề nghị hướng dẫn và ngay sau đó Sở Tư pháp Đà Nẵng có văn trả lời, nêu rõ những căn cứ pháp lý xử phạt.

Cụ thể, các địa phương có thể xử phạt 100.000 - 300.000 đồng theo điểm a, khoản 1, điều 11 (Nghị định 176/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó có nội dung xử phạt vì không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế) hoặc 5 - 10 triệu đồng theo điểm c, khoản 4, điều 11 (Nghị định 176/NĐ-CP, vì không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người tại nơi công cộng).

Qua tham khảo hướng dẫn ngày 14/8, các Tổ xử lý lưu động phòng chống dịch của UBND phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà đã xử lý 15 trường hợp đi bộ, đi xe đạp ra đường với lý do không cần thiết.

Đến nay, phường xử phạt hành chính 10 trường hợp với tổng số tiền là 2 triệu đồng, gồm 7 trường hợp đi xe đạp, 3 trường hợp đi tập thể dục, 5 trường hợp còn lại thuộc các hộ khó khăn nên địa phương không xử phạt hành chính lần đầu mà cho họ viết cam kết không tái phạm.





Người dân Đà Nẵng đi câu cá, tập thể dục cũng bị xử phạt

Tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt hành chính đối với những trường hợp người dân ra ngoài câu cá.

Cũng trong ngày 14/8, nhiều địa phương áp dụng xử lý đối với những trường hợp người dân ra ngoài đạp xe, câu cá, chạy bộ tập thể dục.

Liên quan đến xử lý vi phạm hành chính trong thời gian cách ly xã hội để phòng chống dịch COVID-19 , từ ngày 27/7 - 14/8, các địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã xử phạt 561 trường hợp với số tiền 595 triệu đồng. Trong đó, nhiều nhất là hành vi không đeo khẩu ở nơi công cộng theo quy định, tụ tập đông người, không chấp hành cách ly y tế, ra đường khi không cần thiết...

Đà Nẵng tiếp tục thực hiện lệnh cách ly xã hội

