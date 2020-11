Phẫn nộ gã đàn ông ngoại quốc vỗ mông phụ nữ trong thang máy chỉ bị xử phạt 200.000 đồng

Ngày 23/11, Công an quận 2, TPHCM cho hay, đã ra quyết định xử phạt hành chính 200.000 đồng với ông M.J. (SN 1976, mang quốc tịch Estonia, ngụ quận 2) về hành vi vi phạm quy định về trật tự công cộng theo Điều 5, Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

Theo điều tra, khoảng 20 giờ 2 phút ngày 11/7, chị H.L. (SN 1984, ngụ tỉnh Quảng Nam, trú quận 2) đi vào thang máy chung cư The Sun Avenue, phường An Phú, quận 2, TPHCM để về căn hộ của mình.

Hình ảnh trích xuất camera

Chị L. và ông J. vốn quen biết nhau từ trước nên khi tình cờ gặp nhau trong thang máy, chị L. vui vẻ chào hỏi, trò chuyện cùng ông J.. Khi tới tầng nơi mình sinh sống, khi chị L. bước ra khỏi thang máy, bất ngờ bị ông J. dùng tay vỗ vào mông. Chị L. phản ứng thì ông J. có lời nói xúc phạm chị.

Khi nghe vợ kể lại sự việc, chồng chị L. biết chuyện nên nhắn tin với ông J. để yêu cầu ông này giải thích và xin lỗi. Tuy nhiên, ông J. phủ nhận và có những lời nói đe dọa, đòi giải quyết bằng vũ lực.



Sau đó, chị L. dự tính tới công an trình báo về hành động mà ông J. thực hiện trong thang máy. Tuy nhiên, chủ căn hộ nơi ông J. thuê sau khi biết vụ việc nên đã gặp chị L. thuyết phục, hòa giải và hứa sẽ chấm dứt hợp đồng thuê nhà với ông J. vào tháng 11/2020.



Vốn biết trước dù có kiện thì mức xử phạt cho hành vi này cũng không đáng kể nên chị L. dự tính hòa giải. Nhưng sau 4 tháng từ khi sự việc xảy ra, người đàn ông này vẫn chưa chuyển đi nơi khác khiến chị L. phải sống trong cảm giác lo lắng hàng ngày.



Do đó, ngày 22/11, chị L. làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng với mong muốn ông J. phải nhận hình phạt thích đáng. Tiếp nhận thông tin, công an đã mời chị L. cùng ông J. tới làm việc đồng thời, công an trích xuất camera.



Qua xác minh và làm việc với hai bên, công an quận 2 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông J. số tiền 200.000 đồng.

Your browser does not support HTML5 video. Đối tượng sàm sỡ cô gái trong thang máy phải trình diện công an. Video: VTC

Theo Hà Ly/SKCĐ