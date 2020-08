Trốn cách ly từ Hải Dương lên Hà Nội làm bài tập, nam sinh viên `chăm chỉ` bị phạt 3,5 triệu đồng

Ngày 16/8, UBND phường Bình Hàn, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương , cho biết đơn vị này đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với anh N.V.L (20 tuổi, ngụ đường Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn) 3,5 triệu đồng vì trốn thực hiện cách ly phòng dịch COVID-19.

L. hiện đang là sinh viên một trường đại học tại Hà Nội. Vào 6 giờ ngày 15/8, L đã tự ý rời khỏi nhà ở phường Bình Hàn đi lên phòng trọ tại số 10/149 Trâu Quỳ, H.Gia Lâm, TP.Hà Nội với lý do để làm bài tập. Đến khoảng 12h ngày 15/8, L đã quay về nhà.



Đáng nói, N.V.L thuộc đối tượng phải cách ly tại nhà để chống dịch COVID-19 nhưng vẫn tự ý rời khỏi nơi cư trú khi chưa được phép.

Phong tỏa khu vực nơi ở của bệnh nhân 950 ở Hải Dương

Được biết, đây là trường hợp đầu tiên bị xử phạt vì vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn phường tính từ ngày 30/7 đến nay.



Mức tiền xử phạt 3,5 triệu đồng theo quy định tại điểm b, khoản 1, điều 10 Nghị định số 176/2013/NĐ - CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.



Ngoài trường hợp này, tại các phường: Thanh Bình, Tứ Minh, Lê Thanh Nghị ở TP.Hải Dương đã ra quyết định xử phạt 13 người do không khai báo y tế khi có liên quan đến bệnh nhân 867. Mỗi người bị phạt 300.000 đồng.

Trong một diễn biến khác, chiều 16/8, UBND tỉnh Hải Dương ban hành thiết lập vùng cách ly y tế tại cụm dân cư để phòng, chống dịch COVID-19.

Các khu vực được thiết lập cách ly y tế kể từ 0 giờ ngày 17/8/2020 bao gồm: toàn bộ ngõ số 10, phố Trần Văn Giáp, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương và Khu phố Mạc Thị Bưởi, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách (bán kính 250m tính từ nhà số 88 Mạc Thị Bưởi) và toàn bộ thôn Trực Trì, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách.

Thời gian áp dụng kể từ 0 giờ ngày 17/8/2020 đến khi có thông báo mới.

Hải Dương đã ghi nhận 5 ca bệnh COVID-19 liên quan đến ổ dịch ở nhà hàng Thế giới bò tươi số 36 Ngô Quyền (TP Hải Dương). Các bệnh nhân tại ổ dịch này cư trú tại các huyện Nam Sách, Thanh Hà, Bình Giang và TP Hải Dương.



Trước đó, từ 0h ngày 16/8, Hải Dương đã quyết định cách ly toàn thành phố và tiếp tục nâng mức độ cao hơn nữa đồng thời yêu cầu tất cả người dân không ra khỏi thành phố...

