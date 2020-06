Xử phạt người phụ nữ cố tình vượt biên để trốn cách ly COVID-19

Ngày 26/6, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình , Đại tá Trịnh Thanh Bình vừa phát hiện một trường hợp cố tình vượt biên để trốn cách ly COVID-19. Người này đi từ Lào về Việt Nam qua đường mòn lối mở, không khai báo với cơ quan chức năng.

Trước đó, khi đang tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng phát hiện chị Nguyễn Thị H. (trú xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) đã từ Lào trở về Việt Nam mà không làm thủ tục khai báo cũng không chấp hành quy định về cách ly y tế. Người này đã đi qua khu vực cánh gà cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, không làm thủ tục khai báo Sức Khỏe cũng không cách ly y tế.

Sau khi phát hiện, Biên phòng Quảng Bình đã lập biên bản, xử phạt hành chính người này số tiền 4 triệu đồng. Đi cùng chị H. còn có một người dẫn đường, người này cũng bị xử phạt với số tiền tương đương. Hiện chị H. đã được đưa đi cách ly ở khu cách ly y tế tập trung thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình.

Đại tá Trịnh Thanh Bình cho hay: "Người này từ Lào về, đi theo đường mòn và không làm thủ tục nhập cảnh. Sau đó thì lực lượng tại các tổ chốt chặn phát hiện ra. Đã xử lý hành chính, xử phạt người vận chuyển mức 4 triệu đồng, người phụ nữ này cũng bị phạt 4 triệu đồng vì vượt biên trái phép".

Trước đó, do sợ phải cách ly, một nhóm 6 người lao động đã vượt biên từ Lào về Việt Nam theo đường tiểu ngạch. Nhóm người này đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ và đưa vào khu cách ly tập trung. Thượng tá Trần Tuấn Anh - Phó chỉ huy trưởng Biên phòng Quảng Trị cho biết: sau khi hoàn thành thời gian cách ly, những người này sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật , "không loại trừ khả năng xử lý hình sự"..

Hiện Việt Nam ghi nhận 353 ca nhiễm COVID-19 , trong đó có 330 người đã bình phục và xuất viện. Hiện còn 23 bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang được điều trị tại các cơ sở y tế . Bệnh nhân mới nhất là BN353, 31 tuổi, nam giới, người Việt Nam, hiện đang được điều trị tại TP.HCM.

Theo Linh Chi/SKCĐ