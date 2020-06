Xử phúc thẩm vụ nữ sinh giao gà bị sát hại: Bố nữ sinh Duyên cho rằng vụ án còn nhiều uẩn khúc

Vụ án được mở ra theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của nhóm bị cáo và đơn kháng cáo của ông Cao Văn Hường (bố nữ sinh Cao Mỹ Duyên – nạn nhân của vụ án).

Ông Hường cho biết, bản thân nghi ngờ vụ án còn nhiều uẩn khúc chưa được làm rõ. Nếu tử hình 6 bị cáo thì vụ án sẽ đi vào ngõ cụt.

Bố nữ sinh giao gà

Ông Hường cũng hé lộ thêm, từ ngày con gái mất, ông tuyệt nhiên không động đến ma túy nữa. Ông Hường cũng khẳng định, vợ ông vô cùng ghét ma túy, thỉnh thoảng có bạn bè đến rủ ông đi, vợ ông còn đuổi khéo.

Về vụ án Mua bán trái phép chất ma túy của Trần Thị Hiền và các đồng bọn thì bị cáo bị tuyên án 20 năm tù giam. Hôm xét xử vụ nữ sinh giao gà, Trần Thị Hiền không có mặt vì không phải là người bảo hộ nữ sinh Cao Mỹ Duyên cũng không phải người liên quan đến vụ án này.

Hai bị cáo khác là Văn Dũng, Cầm Văn Chương lần lượt bị tuyên phạt 10 và chín năm tù, cùng về tội hiếp dâm. Riêng Bùi Thị Kim Thu bị tuyên phạt ba năm tù về tội không tố giác tội phạm.

Ông Hường một mực khẳng định nói vợ mình bị oan, không mua bán ma túy