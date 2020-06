Sáng nay em họ bỏ độc vào trà sữa hại chị họ để độc chiếm anh rể ở Thái Bình hầu tòa

Theo cáo trạng truy tố, ngày 3/12/2019, Công an TP Thái Bình tiếp nhận thông tin từ Công an xã Vũ Chính về việc nữ điều dưỡng N.T.H. (29 tuổi, ở TP Thái Bình, đang làm việc ở Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình) tử vong bất thường. Nhận được tin báo, Công an và các đơn vị liên quan đã vào cuộc điều tra, làm rõ.