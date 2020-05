Xuất hiện trên show thực tế, Lynk Lee thỏa sức `bung lụa`, không ngại xưng `chị` với vũ công

Từ khi "come out", Lynk Lee ngày càng thoải mái công khai cuộc sống cá nhân khi thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường. Cô nàng chăm chỉ xuất hiện với vẻ ngoài nữ tính và xinh đẹp.

Mới đây, xuất hiện trong chương trình "Bí kíp vàng", Lynk Lee khiến nhiều người thích thú khi tham gia vô cùng nhiệt tình và hết mình. Được biết, "Bí kíp vàng" là show thực tế mang đến cho khán giả nhiều góc nhìn mới, thực tế và hoàn chỉnh hơn từ nhiều thế hệ khác nhau về các chủ đề như Sức Khỏe xã hội , mẹo làm đẹp hay bí quyết làm mẹ... Trong tập 11 của chương trình, tham gia cùng Lynk Lee còn có vũ công Phạm Lịch và bạn trai Toàn Trung.

Sau phần giới thiệu, giọng ca "Tạm biệt nhé" đã trổ tài khi thể hiện một phân đoạn trong ca khúc "Một lần dang dở" và nhận được tràng vỗ tay khen ngợi từ khán giả.

Vì chương trình lần này có cả 2 vũ công xuất hiện nên không thể thiếu những khoảnh khắc thể hiện vũ đạo. Dù thừa nhận mình không biết nhảy, Lynk Lee vẫn lăn xả hết mình vì cuộc vui. Trong chương trình, Phạm Lịch cũng thể hiện sự tinh tế khi gọi Lynk Lee bằng "chị" và Lynk Lee cảm thấy rất vui vẻ, thoải mái với cách xưng hô này.

Trước đó, Lynk Lee mới nối tóc dài để tăng phần xinh đẹp, dịu dàng thì mới đây cô lại tiếp tục khiến fan phải "mê mẩn" khi lần đầu xuất hiện với áo xẻ ngực, để lộ vòng 1.



Không thể phủ nhận, Lynk Lee đã có sự thay đổi rõ rệt so với trước kia. Cơ thể và gương mặt đã thanh thoát, nữ tính hơn rất nhiều.

Cụ thể, xuất hiện trên Facebook của một người bạn, Lynk Lee khiến mọi người phải trầm trồ với đôi gò bồng đảo cực kỳ nữ tính. Trước đó, dù đã công khai chuyển giới nhưng Lynk Lee thường chỉ diện những bộ trang phục kín đáo. Lần này, xuất hiện với chiếc áo được cắt xẻ táo bạo, cô chính thức tự tin khoe ra bộ phận quyến rũ của người phụ nữ.



Lynk Lee công khai chuyển giới vào tháng 4/2020, cô cũng đổi tên mình thành Tô Ngọc Bảo Linh. Lynk Lee đã phẫu thuật chuyển giới, cô cho biết đã tốn 200 triệu để tiêm filler má, sửa mũi, nhấn mí sao cho ngoại hình nữ tính nhất có thể.

