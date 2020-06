Xuất hiện trong buổi tập luyện của Heerenveen, Đoàn Văn Hậu gây sốc với cơ đùi cực 'khủng'

Đoàn Văn Hậu tập luyện cùng các cầu thủ Heerenveen SC. Ảnh: Heerenveen SC

Dựa trên những hình ảnh mới nhất, có thể thấy thể hình của Đoàn Văn Hậu đã thay đổi rất nhiều so với lúc còn ở CLB Hà Nội. Với chiều cao lý tưởng và những cơ bắp vạm vỡ, cầu thủ Việt Nam không chút kém cạnh so với các cầu thủ châu Âu. Thậm chí, khi ở chung một khung hình, cơ đùi của Văn Hậu thậm chí còn vượt trội hơn đồng đội của mình.



Trước đó, từng có những bức ảnh cho thấy Văn Hậu tập gym tại nhà trong giai đoạn chống dịch COVID-19. Điều này cho thấy, Văn Hậu đang rất nỗ lực cải thiện thể lực của mình, bên cạnh việc trau dồi kỹ thuật cá nhân.

Theo thông tin trên trang Feanonline cho hay, Đoàn Văn Hậu và các đồng đội ở Heerenveen sẽ tập luyện trong khoảng 3 tuần. Sau đó, từ cuối tháng 6 các cầu thủ sẽ được nghỉ ngơi khoảng 2 tuần trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới.

Cơ đùi vạm vỡ của Đoàn Văn Hậu chẳng thua kém gì các cầu thủ người châu Âu. Ảnh: Heerenveen SC

Nếu giữa 2 câu lạc bộ không tìm được tiếng nói chung, nhiều khả năng Văn Hậu cầu thủ có mức lương cao nhất Việt Nam sẽ sớm phải hồi hương.

