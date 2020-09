Xuất hiện trong lễ khai máy phim mới, Nhiệt Ba và Dương Dương sánh đôi đúng chuẩn cực phẩm visual

Cuối cùng, sau bao chờ đợi và kỳ vọng, lễ khai máy chính thức của bộ phim mới "Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh" đã được diễn ra vào sáng ngày hôm nay. Bộ phim dù chưa khai máy nhưng đã tạo được tiếng vang rất lớn nhờ dàn diễn viên toàn cực phẩm visual.

Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình

Hai diễn viên chính là Dương Dương cùng Địch Lệ Nhiệt Ba đã gây sốt Weibo bởi những hình ảnh đầu tiên bên nhau với tư cách "cặp đôi màn ảnh". Một người là nam thần nức tiếng xứ Trung, một người là mỹ nhân Tân Cương hot hit nhất Cbiz, sự kết hợp của hai người đã khiến sự kiện ngay hôm nay chính xác màn bùng nổ visual dữ dội, khiến fandom 2 nhà cùng netizen xôn xao bàn tán.

Tuy nhiên cũng bởi lần đầu sánh vai bên nhau nên cả hai vẫn còn khá "e ấp". Dương Dương lạnh lùng đeo kính râm diện nguyên một cây đen bao ngầu còn Nhiệt Ba lựa chọn váy trắng phối cùng mũ lưỡi trai năng động. Dương Dương và Nhiệt Ba như phát sáng giữa dàn ekip tề tựu đông đủ.

Biểu cảm ngượng ngùng của hai diễn viên chính

Sau giây phút ngượng ngùng ngắn ngủi, Địch Lệ Nhiệt Ba quay trở lại với hình ảnh nhí nhảnh vui vẻ, tươi cười suốt buổi chụp. Nhưng khó hiểu tại sao Dương Dương lại vẫn giữ nguyên vẻ mặt "lạnh như băng" vô cùng khó gần khiến khán giả khó có thể tưởng tượng được những cảnh thân mật của cặp đôi. Mong rằng khi đã nhập tâm vào nhân vật thì Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ phá bỏ được lớp băng này.

Hình ảnh đối lập như nước với lửa của 2 diễn viên

"Em là niềm kiêu hãnh của anh" chuyển thể từ bộ truyện cùng tên nổi tiếng của Cố Mạn, kể về mối lương duyên của Vu Đồ (Dương Dương) và Kiều Tinh Tinh (Địch Lệ Nhiệt Ba). Ngày còn đi học, Kiều Tinh Tinh theo đuổi Vu Đồ nhưng không thành, phải sau nhiều năm họ mới gặp lại và chính thức nên duyên với nhau.

Cho đến nay, ngoài cặp đôi chính ra thì dàn diễn viên phụ của Em là niềm kiêu hãnh của anh vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên theo những tin tức của blogger, bên cạnh sự góp mặt của hai tên tuổi nổi đình nổi đám thì dàn sao phụ của phim cũng khủng không kém. Theo đó, Kim Thần và Quý Tiêu Băng sẽ lần lượt đảm nhận vai người yêu cũ của Vu Đồ và Kiều Tinh Tinh. Diễn viên đảm nhận vai bạn thân của hai nhân vật chính là Vương Ngạn Lâm và Ngô Thiến. Không chỉ có sự xuất hiện của những Ngôi Sao trẻ tuổi, cũng mời được những diễn viên gạo cội và lâu năm trong nghề, đó là Phan Việt Minh, Hồ Khả và Cao Lộ. Em là niềm kiêu hãnh của anhEm là niềm kiêu hãnh của anh

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ