Xúc động chú chó hy sinh tính mạng để bảo vệ gia đình chủ khỏi rắn độc

Được biết, Chiko thuộc giống chó bản địa, phổ biến ở Malaysia. Vì thông minh và biết nghe lời chủ nên Chiko rất được yêu mến và coi như thành viên của gia đình. Đáng buồn, chủ nhân của Chiko cho biết, chú chó này vừa qua đời sau khi chiến đấu với rắn độc để bảo vệ cả nhà.

Chiko qua đời sau khi bảo vệ gia đình chủ khỏi rắn độc tấn công



Sự việc xảy ra vào khoảng 13h20 chiều hôm 16/5 vừa qua, khi ấy cả gia đình Minggu đang tập trung ở phòng ăn thì một con rắn độc kích cỡ khá lớn bất ngờ xuất hiện.

Nhanh chóng phát hiện ra mối nguy, Chiki đã lao vào chiến đấu với kẻ đột nhập mà không màng đến bản thân. Gia đình Minggu đã tìm cách kéo Chiko ra nhưng không thành bởi con chó không chịu rút lui.

Sau một hồi giằng co, Chiko cũng đã kết liễu con rắn với nhiều nhát cắn ở thân nó. Tuy nhiên Chiko cũng bị rắn cắn và trúng độc. Chất độc khiến chú chó chỉ có thể nằm bất động, sau đó nó cố lết tới bên chiếc ô tô của gia đình để trút hơi thở cuối cùng.

Chiko không qua khỏi vì bị rắn độc cắn

Con rắn độc đột nhập vào phòng ăn của gia đình

"Dù chỉ là giống địa phương, hay bị mọi người chê là hung dữ nhưng Chiko đã dũng cảm cứu mạng cả gia đình tôi", Alice Minggu viết trên Facebook.

"Em luôn là chú chó tuyệt vời nhất đối với gia đình chị. Em sẽ mãi ở trong tim mọi người, tạm biệt và nghỉ ngơi cho đến khi chúng ta gặp lại nhau ở một nơi tốt đẹp hơn nhé", Minggu viết.

Ngay sau khi đăng tải bài viết trên trạng xã hội, bài viết của Minggu trên trang cá nhân đã gây xúc động mạnh, thu hút hơn 10.000 lượt tương tác, 1.500 bình luận và 5.800 lượt chia sẻ trên khắp thế giới.



"Chó không phải là thức ăn, chó là bạn của con người" là câu nói được chia sẻ nhiều nhất kể từ sau khi câu chuyện này.

