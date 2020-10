Cả lễ đường rơi nước mắt cảm phục trước hình ảnh cô dâu không có chân tự mình tiến về phía chú rể

Dù cơ thể không được lành lặn nhưng chính nghị lực và ý chí phi thường trong ngày trọng đại nhất cuộc đời của cô dâu này đã khiến nhiều người lặng đi vì xúc động.

Cô dâu đó không ai khác chính là cô nàng Rosie Babor, đến từ thành phố Cebu ( Philippines ). Vì bị dị tật bẩm sinh, dẫn đến khó khăn trong việc di chuyển nên ban đầu, Rosie dự định sẽ ngồi xe lăn tiến vào lễ đường.

Sau đó, cô gái trẻ suy nghĩ lại và nhận ra, bản thân muốn được trải nghiệm cảm giác tiến về phía vòng tay chào đón của người yêu giống như bao người khác. Do đó, cô nàng quyết định sẽ tự mình di chuyển vào thánh đường trong ngày cưới.

Ngày trọng đại của Rosie diễn ra hôm 5/10 vừa qua. Khi tiếng nhạc êm ái vang lên, Rosie tiến về lễ đường bằng cách phối hợp giữa tay phải và hông, trong ánh mắt chờ mong của chú rể Mario Perez cùng sự cổ vũ của mọi người xung quanh. Khi người cầm máy quay đề nghị dựng lại để giữ trọn khoảnh khắc rạng rỡ và tươi đẹp nhất, nàng dâu Rosie lập tức vui vẻ mỉm cười.

Để chuẩn bị tươm tất cho ngày này, nàng dâu mới đã khoác lên mình chiếc váy cưới được thiết kế riêng để di chuyển dễ dàng hơn, trên tay trái là bó hoa tươi thắm. Theo Daily Mail, Rosie chia sẻ khi nhớ lại ngày trọng đại hôm ấy: "Tôi muốn mọi thứ trong lễ cưới thật hoàn hảo, nên đã quyết định tự mình di chuyển vào lễ đường. Khoảnh khắc vượt qua chính mình đó khiến tôi cảm thấy ngày kết hôn càng thêm ý nghĩa và đặc biệt bội phần".

Ảnh cắt từ clip

Arvin Sumagang - một người bạn của cô dâu chú rể cho biết, mọi người đều rất vui mừng khi 2 người có thể về chung một nhà. Trước đó, dịch COVID-19 đã khiến họ phải hủy bỏ một số kế hoạch, tuy nhiên tình yêu đẹp của cặp đôi đã khiến nhiều người có thêm động lực.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ