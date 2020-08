Xúc động gặp lại cậu bé mất tích ở Bắc Ninh: `Không thể tin con được về với gia đình nhanh đến vậy`

"Không thể tin con mình được về với gia đình nhanh đến vậy"

Anh Hưng cho biết, vào khoảng 19h ngày 22/8, anh nhận được một cuộc điện thoại của các cán bộ điều tra bảo anh hãy ta trụ sở gấp.

"Khi đến nơi, tôi được hỏi lại rằng 'có nhận diện được con không' tôi nhận được ngay vì có nốt ruồi. Lập tức, tôi được các anh công an mời lên xe để đi Tuyên Quang, trên đường đi, tôi mừng vui lẫn lộn, tuy nhiên chắc chắn rằng con tôi đã được tìm thấy. Kể từ khi đó, tôi tắt máy điện thoại, không liên lạc hoặc trả lời với ai vì còn phải đảm bảo công tác điều tra của các chiến sĩ".

Bé Gia Bảo trong vòng tay gia đình

Anh Hưng bồi hồi kể lại, ngay từ lúc nhận được đơn trình báo từ gia đình, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra ráo riết, với sự chung tay của hàng nghìn cán bộ ở các tỉnh thành. Chính vì sự chung sức đồng lòng không quản ngại khó khăn gian khổ nên anh Hưng tin chắc rằng con trai bé bỏng sẽ sớm trở về với gia đình.

"Lên đến Công an tỉnh Tuyên Quang , cháu Gia Bảo được các cán bộ mang ra bàn giao cho bố. Đầu tiên, tôi thấy con được mặc bộ quần áo sạch sẽ và lành lặn, đây là niềm vui lớn nhất. Tuy nhiên, lúc này con tôi đang ngủ, lay kiểu gì cũng không dậy nên cứ để con ngủ. Khi về đến Bắc Ninh , con trai tôi mới tỉnh và đi về thẳng trụ sở trong sự vui sướng. Tôi vô cùng nể phục các chiến sĩ cảnh sát tài giỏi, không thể tin rằng con tôi được về với gia đình nhanh chóng đến như vậy", anh Hưng vui sướng.

Bé rất ngoan và vẫn cùng gia đình xem tivi đến đêm muộn

Như một sự hồi sinh trong gang tấc, anh Hưng nhìn lại con mình qua một ngày đêm vắng cha mẹ, Gia Bảo đã gầy đi rồi, nước da cũng hơi xạm, tuy vậy Sức Khỏe của bé vẫn được đảm bảo, không có dấu hiệu hoảng loạn hay sợ hãi, bé không khóc mà vẫn xem tivi với gia đình đến tối khuya.

"Tới gần 2h sáng nay bố con tôi từ công an về nhà, con rất ngoan, không khóc. Về đến nhà. Gia Bảo ngủ muộn, vẫn mải xem tivi, mãi mới ngủ", anh Hưng kể.

Khu vực công viên nơi bé Gia Bảo mất tích

Anh Hưng cho biết thêm, bình thường vợ chồng anh và gia đình chăm sóc con rất chu đáo, thế nhưng chỉ một phút sơ suất mà để xảy ra tình trạng này. "Đây cũng là cái đáng trách của mình. Sau sự việc này tôi và gia đình sẽ rút kinh nghiệm trong việc trông cháu", anh Hưng nói.

Sau khi để xảy ra vị việc này anh Hưng cũng mong tất cả những bậc phụ huynh có con nhỏ nên quan tâm sát sao hơn với trẻ, đặc biệt khi đưa bé đến những nơi công cộng để vui chơi, tránh để những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Bởi không phải ai cũng may mắn như gia đình anh Hưng, có thể sớm tìm lại con trở về một cách nhanh chóng, khỏe mạnh và bình an đến vậy.

Bé trai mất tích ở Bắc Ninh đã được tìm thấy ở Tuyên Quang

Theo Phương Hoa/SKCĐ