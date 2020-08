Ngày thi đầu tiên môn Ngữ Văn, phụ huynh sốt ruột, lo lắng dõi theo con vào tận cửa phòng thi

Không có sốt ruột nào hơn việc phải chờ con ngoài phòng thi suốt mấy tiếng. Thế nhưng cha mẹ nào cũng đều không quản ngại nắng mưa mà chờ con ở cổng trường đến hết giờ thi. Bởi ai cũng sợ nếu lỡ mà con ra không thấy mình lại tủi thân.

Người che lo lắng dõi theo bóng lưng của con

Sáng nay, trên tất cả các cụm thi trong cả nước các thí sinh chính thức làm bài thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ Văn. Ở cái tuổi 18 nhiều sĩ tử cũng đủ khả năng để tự đi xe đến trường. Thế nhưng chúng ta đều hiểu, trong những giờ phút quan trọng thế này, việc có người thân ở bên sẽ giúp các sĩ tử vững tâm hơn rất nhiều.

Thời gian vừa qua, nhiều sĩ tử tự đi xe đến trường hoặc bắt xe ôm công nghệ, có ý kiến cho rằng "việc cha mẹ đưa con đến trường ngồi chờ cả buổi là khổ quá". Nhưng quả thật, việc đưa con đến trường thi đã là một quy tắc bất thành văn của nhiều thế hệ. Con có thể tự đi học một mình, nhưng đi thi thì cần có cha mẹ ở bên. Họ sẵn sàng gác lại hết tất cả các công việc để đưa con đi và chờ con cả ngày trời trong phòng thi. Bởi họ luôn có một nỗi sợ rằng, nếu lỡ con thi xong ra ngoài không thấy cha mẹ sẽ rất tủi thân với bạn bè.

Hinh ảnh người cha chờ con ở cổng trường đầy lo lắng (ảnh Kênh 14)

Tại điểm thi trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội), chia sẻ với PV Kênh 14, các bậc phụ huynh trải lòng đằng say sự thành tài của các sĩ tử.

Cô Minh Huyền, quê ở Hòa Bình, có con gái học trường THPT Nguyễn Trãi chuẩn bị thi vào trường Đại học kinh tế quốc dân cho biết, dù nhà xa nhưng gia đình vẫn tạo điều kiện cho con được học cấp 3 ở thành phố. Những ngày này, cả nhà thuê luôn phòng nghỉ để ở bên cô con gái trong mấy ngày thi.

"Lo lắm chứ, dịch làm con mình cứ nghỉ hoài, nghỉ hoài. Nhiều đêm bật dậy thấy con vẫn chong đèn 2-3 giờ sáng ôn thi. Nguyên một tháng liền con đều ngồi ôn như thế lo ảnh hưởng tâm lý lắm, thời gian đó thỉnh thoảng em cũng cáu gắt với cha mẹ. Cô chú đêm về chợp mắt tí thôi, chứ ngủ nghê gì khi con mình chưa yên giấc".

Khi con gái vào đến phòng thi, cô cứ đứng ngồi không yên trước cổng trường, đợi con đi vào trong phòng mới yên tâm ngồi quán nước. Cô giải thích: "Con bé hay bị tâm lý, sáng nay cứ lẩm nhẩm vẫn chưa ôn được nhiều mà đã đến kỳ thi rồi".

Phụ huynh đưa con đi thi (ảnh Kênh 14)

Kỳ thi năm nào cũng vậy, căng thẳng và hồi hộp, thế những dường như cha mẹ đã tâm lý hiểu con hơn rất nhiều. Họ cũng đã hiểu được rằng, Đại học cũng chỉ là một con đường chứ không phải là mục tiêu duy nhất, miễn sao con khỏe mạnh và cui vẻ với kết quả là được.

Một phụ huynh có con học trường THPT Thực Nghiệm chia sẻ: "Đại học thì bây giờ có nguyện vọng 1, nguyện vọng 2... đăng ký nhiều trường nên trong thi cử nếu em đỗ trường nào thì học trường nấy. Đại học mà không được thì học nghề, học trường này trường kia chứ đâu chỉ đại học mới là con đường duy nhất. Gia đình cũng không ép là con phải thế này thế kia, nhưng cũng do môi trường học tập, từ trên trường cho đến truyền hình, học online rồi tự học suốt mùa dịch".

Thực chất chú cũng không mong con phải thế này thế kia, chỉ biết động viên thi đúng thực lực của mình, không phải lo ăn thua được hay không được. Ra đời lập nghiệp cũng không phải đi theo con đường duy nhất mà phải biến hóa nhiều cái khác nhau".

Rất đông cha mẹ đứng chờ con ở ngoài phòng thi (ảnh Kênh 14)

Chú Thành có con đang học trường THPT Phan Đình Phùng cũng cho hay: "Gia đình không hướng bạn theo con đường nào nhưng chỉ bảo là tránh học Y vì thân con gái mà học 7-8 năm trời vất lắm. Mong mỏi con theo học Sư phạm giống mẹ, cũng nhàn hơn mà bạn vẫn khăng khăng với con đường lựa chọn duy nhất của mình.





Mấy bữa nay nhìn mấy đứa hàng xóm cũng nghỉ học mà con mình vẫn thức đêm thức hôm học thêm xót lắm. Con mình học cả năm trời rồi nên cô chú không dám đặt nặng áp lực lên bạn, cũng chẳng mong được thành ông nọ bà kia, miễn sao có được cái nghề mà tự nuôi sống mình là được".

Nhiều bậc phụ huynh thức trắng đêm lo cho con cái mấy ngày thi cử, đợi con vào phòng thi mới tìm chỗ bóng mát để ngồi, có khi chỉ ngồi bệt lên một chiếc dép cũng có thể ngủ ngon lành.

Phụ huynh bất chấp thời tiết nắng nóng chờ con ngoài quán nước cổng trường (ảnh Kênh 14)

Cha mẹ nào cũng mong con mình được như ý của con, chứ không phải theo con đường vạch sẵn của cha mẹ. Vậy nên mong sĩ tử nhớ rằng, vẫn luôn có bóng hình cha mẹ ở ngoài cổng trường dõi theo. Hãy cứ làm bài hết sức mình, rồi kết quả có ra sao thì cũng luôn có cha mẹ ở ngoài chờ các em.

Your browser does not support HTML5 video.

Thí sinh bước vào ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên

Xem thêm: Những hình ảnh đầy xúc động trong buổi sáng đầu tiên thi THPT quốc gia 2020

Theo Phương Hoa/SKCĐ