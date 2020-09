Xúc động hình ảnh lễ thượng cờ sáng 2/9 mừng ngày Độc Lập: Trang trọng, ý nghĩa

Nếu mùa xuân đến là lúc người dân Việt Nam được đón 'Tết Dân tộc' ấm áp và ý nghĩa thì khi sang thu là lúc đồng bào cùng hoà chung nhịp đập hướng về 'Tết Độc lập' 2/9 - Mừng ngày Quốc Khánh của nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Đã gần 1 thế kỷ trôi qua từ ngày 2/9/1945 lịch sử tại Quảng trường Ba Đình, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc Lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hoà - tiền thân của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày nay.

Sáng hôm nay, ngày 2/9/2020, tại Quảng trường Ba Đình ngày ấy đã diễn ra Lễ thượng cờ trang trọng và ý nghĩa, chào mừng 75 năm Quốc Khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Cùng TTXH theo dõi những hình ảnh của buổi lễ thượng cờ dưới đây:

Lễ thượng cờ diễn ra từ sáng sớm ngày 2/9 vào hồi 05:55 sáng. Các chiến sĩ thuộc đoàn 275 (Bộ Tư lệnh bảo vệ lăng) thực hiện nghi lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình

Có tổng cộng 37 chiến sĩ tham ra nghi lễ này, bao gồm các chiến sĩ mang Quốc kỳ Quyết thắng và 34 chiến sĩ tiêu binh, hình ảnh ý nghĩa đại diện cho 34 chiến sĩ đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Lễ thượng cờ diễn ra là lúc cửa Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được mở, hiện ra dòng chữ thiêng liêng của Người: Không có gì quý hơn Độc lập - Tự do

Giây phút trang trọng khi các chiến sĩ mang lá Cờ Đỏ Sao Vàng lên bục chuẩn bị treo lên cột cờ

Quốc Kỳ tung bay tại Quảng trường Ba Đình cũng là lúc vang lên bài hát Tiến Quân Ca hào hùng

Nghi lễ Chào cờ diễn ra trang trọng và đặc biệt xúc động trong bối cảnh ngày Quốc Khánh 2/9

Đội tiêu binh diễu hành sau khi kết thúc nghi lễ





Tối nay, vào hồi 21:00, sẽ diễn ra lễ hạ cờ tại Quảng trường Ba Đình

Lễ thượng cờ sáng ngày 2/9





Theo Thuỳ Dương/SKCĐ