Xưởng nến tại Đà Nẵng bị thiêu rụi trong đêm, lửa cháy ngùn ngụt bất chấp trời mưa tầm tã

Vào 4h sáng nay, tại một xưởng sản xuất nến nằm trên đường Lê Hiến Mai, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng bất ngờ bị bốc cháy dữ dội.

Theo người dân ở gần đó cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ cháy, mọi người đều nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ nhà xưởng. Họ ngay lập tức đã chạy ra xem thì phát hiện toàn bộ nhà xưởng đã bị bốc cháy nghi ngút. Ngọn lửa cháy bao trùm ngôi nhà cao 2 tầng, rộng 500m2.

Tại thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn , bảo vệ của nhà xưởng đã may mắn thoát ra ngoài. Ngay sau khi phát hiện đám cháy, nhiều người dân sống cạnh đó cũng nhanh chóng chạy ra ngoài để đảm bảo an toàn.

Toàn bộ nhà xưởng 2 tầng bị cháy đen. Tưởng nhà bị đổ và các vật dụng trong xưởng đều bị thiêu rụi Hoàn toàn.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy ngay sau khi nhận được tin báo đã điều động xe cứu hỏa và gần 100 cán bộ chiến sĩ đến để dập tắt ngọn lửa.

Mặc dù tại hiện trường lúc đó trời đang mưa lớn tuy nhiên những cột khói đen nghi ngút vẫn bốc lên, ngọn lửa vẫn cháy rất dữ dội. các chiến sĩ đã phải dầm mình trong mưa lớn, chia ra thành nhiều hướng mới có thể ngăn ngọn lửa cháy lan sang hai bên.

Sau 2 tiếng tích cực dập lửa, cuối cùng đám cháy đã được khống chế. Tuy nhiên toàn bộ tài sản trong nhà xưởng đã bị thiêu rụi. Trong đó có cả một xe ô tô tải.

Hiện nguyên nhân xảy ra vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Cháy lớn tại xưởng nến Đà Nẵng

Theo Thiên Bình/SKCĐ