Yaya Trương Nhi tiếp tục bóc phốt Lương Bằng Quang khiến nhiều người ngao ngán: Vẫn chưa hết drama?

Bộ ba drama của showbiz Việt là Yaya Trương Nhi - Lương Bằng Quang - Ngân 98 luôn được nhiều người chú ý bởi những màn tố nhau không hồi kết. Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, mọi người cứ ngỡ câu chuyện đã kết thúc tại đây thế nhưng không, mới đây cái tên Yaya Trương Nhi và Lương Bằng Quang tiếp tục hot trở lại.

Tham gia chương trình '1 tiếng kể hết', Yaya Trương Nhi đã có những chia sẻ bất ngờ về tình cũ Lương Bằng Quang. Người đẹp cho biết, dù đã đường ai nấy đi được 6 năm nhưng chẳng hiểu sao, cả 2 vẫn liên tục bị kéo vào những chuyện liên quan đến nhau.

Ảnh: aFamily.



Yaya Trương Nhi cũng tiết lộ, hiện tại "tình cũ" đang vui vẻ bên bạn gái nóng Lương Bằng Quang đòi chụp ảnh chung với cô, sau đó đăng tải để PR tên tuổi. cũng tiết lộ, hiện tại "tình cũ" đang vui vẻ bên bạn gái nóng bỏng Ngân 98 và cô cũng đang tìm hiểu người mới. Tuy nhiên, điều khiến cô không vui đó là, dù đã chia tay nhưng Lương Bằng Quang vẫn nhắn tin tán tỉnh cô như không có chuyện gì xảy ra. Thậm chí, cô còn khẳng định,

Cụ thể, người đẹp cho biết: "Tôi không biết ai đang mượn tên ai nhưng tôi cứ luôn thấy bản thân bị dính vào những câu chuyện của anh ấy, tôi có hơi khó chịu. Anh ấy vẫn nhắn tin bình thường dù tôi đã cố tình block hết mọi phương tiện để anh ấy có thể liên lạc. Nhưng anh ấy vẫn gặp được tôi qua đường bạn bè. Rồi 1 lần kia, chúng tôi gặp nhau ở 1 sự kiện, anh ấy có xin được chụp với tôi 1 bức ảnh tự sướng. Tôi đã đồng ý chụp cùng.

Ảnh: aFamily.



Tôi cứ nghĩ chắc anh ấy chỉ dùng để kỷ niệm mà thôi, nào ngờ anh ấy đăng lên Facebook rồi đi bài PR, anh ấy làm những cái tựa bài viết giống như 2 người đang quay lại với nhau. Một buổi sáng thức dậy, bạn bè gửi cho tôi xem rồi bảo Nhi ơi hãy mau tỉnh lại đi, mày đừng bao giờ quay lại, tại sao mày phải quay lại trong khi cuộc sống đang rất tốt. Tôi bất ngờ lắm, tôi còn tự hỏi chuyện gì đang xảy ra".

Yaya Trương Nhi bổ sung: " Tiếp đến, tôi đọc bài viết bạn bè gửi cho xem. Sau khi đọc, tôi hiểu ra mọi chuyện nó là như vậy. Giống như 1 cú lừa, chính xác là như vậy. Tôi quyết định giữ im lặng để mọi thứ dừng lại".

Cô nàng còn cho biết, bạn bè và khán giả đều ngăn cản cô quay lại với Lương Bằng Quang. Yaya Trương Nhi cũng khẳng định không còn chút tình cảm nào với người cũ nên sẽ không bao giờ còn chuyện dây dưa tới nhau.

Lương Bằng Quang đang vui vẻ bên bạn gái nóng bỏng Ngân 98.

Cách đây không lâu, ồn ào giữa Ngân 98 và Yaya Trương Nhi vẫn chưa đi tới hồi kết và bất ngờ bị đẩy lên đỉnh điểm khi Yaya Trương Nhi bất ngờ đăng thông báo sẽ quyết tâm kiện Ngân 98 tới cùng.



Như Tuổi trẻ Xã hội đã đưa tin, thời gian trước, cư dân mạng truyền tay nhau hình ảnh Lương Bằng Quang và Ngân 98 bị nhóm người chặn đánh "sấp mặt" ở ngoài đường. Từ hai bức ảnh được chia sẻ, dù chỉ là hình chụp phía sau lưng nhưng rất nhiều người đều nhận ra ngay bóng dáng quen thuộc của cặp đôi thị phi. Khi đó, xuất hiện tin đồn vụ Lương Bằng Quang và Ngân 98 bị chặn đánh là do Yaya Trương Nhi gây ra.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ