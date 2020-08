Yêu nhau 4 tháng mới hoảng hốt khi biết người yêu bị bệnh... tâm thần?

Trên đời này có vô vàn chuyện éo le xảy ra mà đến cả người trong cuộc cũng không thể ngờ đến. Ngay cả cô gái trong câu chuyện chia sẻ dưới đây cũng vậy, có lẽ không thể ngờ bản thân sẽ yêu một người tâm thần.

Theo cô nàng chia sẻ, do mẹ bị mất ngủ suốt mấy tháng ròng rã nên phải vào điều trị trong Bệnh viện thần kinh. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán mẹ cô gái có dấu hiệu của trầm cảm nên phải ở lại viện lâu ngày.

Ảnh minh họa.



"Ở viện chăm mẹ, em cũng khá hay ra ghế đá ngồi. Có hôm ngồi bấm điện thoại thì anh này ra ngồi cùng. Anh nói chuyện rất hay, ăn mặc gọn gàng quần bò, áo sơ mi như người bình thường, chứ không phải ai cũng phải mặc áo bệnh nhân nên em không biết. Anh ấy kêu đi chăm em trai, nó học nhiều quá nên bệnh", cô nàng kể lại.



Với ngoại hình sáng sủa đẹp trai cùng cách kể chuyện lôi cuốn, lại thường xuyên kể chuyện lịch sử nên thanh niên khiến cô gái cười suốt. Sau 2 tuần thường xuyên chuyện trò tâm sự, cô gái đã quyết định nhận lời yêu.



Bình thường cả 2 vẫn hay nói chuyện qua điện thoại. Hôm nào không nhắn tin (chắc hôm đó bệnh nặng) thì thanh niên nói với cô gái bản thân đi công tác. Cho đến một ngày, khi đi lang thang sang khoa khác, cô nàng bất chợt phát hiện ra sự thật.

Ảnh minh họa.



Buồn quá em lại ra ghế đá ngồi. Gặp một cô hay ngồi cùng mới biết, anh vào đây đã lâu rồi, do học nhiều quá nên mới bị khủng, nhiều người còn tiếc đẹp trai mà lại bị như thế. Em mới trách sao cô không nói sớm thì cô nói, tưởng cô gái cũng bị bệnh như thế".



Quá khúc mắc, cô gái chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng và hỏi ý kiến của mọi người liệu có nên chia tay hay không. Hiện tại, câu chuyện này vẫn đang được chia sẻ trên nhiều trang mạng, thu hút đông đảo sự chú ý.

Your browser does not support HTML5 video.