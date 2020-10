Phẫn nộ gã 'yêu râu xanh' mượn rượu hiếp dâm cô gái thiểu năng trí tuệ đến có thai

Tin tức mới nhất ngày 28/10, theo thông tin từ Nhịp Sống Việt, TAND huyện Tân Kỳ (Nghệ An) vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối tượng Đậu Hồng Sơn (SN 1963, trú xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ) về tội Hiếp dâm

Được biết, vụ việc xảy ra vào hồi tháng 2/2020. Theo tài liệu điều tra, vào thời điểm trên ông Sơn sau khi đi uống rượu về bắt gặp em P.T.G. (SN 2002, bị thiểu năng trí tuệ) đang chặt củi ở bãi đất ở vườn keo nhà hàng xóm.

Thú tính nổi lên, gã đàn ông U50 đã kéo em G. vào vườn keo để thực hiện hành vi đồi bại. Chưa dừng lại ở đó, Đậu Hồng Sơn còn tiếp tục xâm hại nạn nhân khoảng sau đó 1 tuần.

Đối tượng Đậu Hồng Sơn

Dù 2 lần bị xâm hại nhưng do sợ hãi lại bị bệnh thiểu năng nên G. không dám nói với ai. Mãi gần 4 tháng sau, vào ngày 6/6 phát hiện con gái bụng to bất thường, mẹ đẻ G. vội vã đưa con đến Bệnh viện khám.

Tại đây, bà bàng hoàng biết được con gái đã có thai 16 tuần nhưng thai bị chết lưu trong bụng. Lúc này, gặng hỏi mãi G. mới dám kể chuyện bị Sơn hiếp dâm 2 lần trước đó.





Ngay lập tức, gia đình nạn nhân đã làm đơn trình báo gửi đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ. Nhận được đơn trình báo, Công an huyện Tân Kỳ đã tiến hành triệu tập đối tượng Đậu Hồng Sơn lên để làm việc.

Sau khi phối hợp với Phân viện Pháp Y tâm thần Bắc miền Trung để giám định tâm thần, Công an huyện Tân Kỳ xác nhận chị G. bị chậm phát triển tâm thần nhẹ, dẫn đến khả năng nhận thức cũng như điều khiển hành vi bị hạn chế.





Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Đậu Hồng Sơn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt gã 'yêu râu xanh' 7 năm 6 tháng tù về tội Hiếp dâm.



Theo TN/SKCĐ