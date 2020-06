'Yêu râu xanh' 70 tuổi làm đơn đầu thú việc xâm hại nhiều lần hai bé gái hàng xóm

Cơ quan công an đang điều tra làm rõ việc một ông lão 70 tuổi ở Nghệ An nhiều lần có hành vi xâm hại tình dục 2 bé gái hàng xóm.

Ngày 13/6, thông tin từ công an xã Văn Thành,huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị đã chuyển hồ sơ cho công an huyện điều tra làm rõ vụ xâm hại tình dục xảy ra tại xã Văn Thành, huyện Yên Thành.

Đồng thời, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Phi Hùng (SN 1950, trú xã Văn Thành, huyện Yên Thành) để điều tra làm rõ việc ông này nhiều lần có hành vi xâm hại tình dục 2 bé gái hàng xóm.



Trước đó, vào tối muộn 9/6, ông Nguyễn Phi Hùng đã làm đơn gửi có quan chức xin được đầu thú về hành vi xâm hại tình dục Trẻ em

Theo đơn tự thú, ông Hùng thừa nhận vào chiều ngày 9/6, khi sang nhà hàng xóm chơi, thấy bé gái 9 tuổi đang học bài một mình nên nảy sinh ý định xâm hại tình dục. Ông Hùng đã tìm cách dụ dỗ cháu bé để thực hiện ý đồ của mình.

Trước đó, người đàn ông 70 tuổi này cũng thừa nhận đã có một số lần xâm hại bé gái. Ngoài ra, tại cơ quan công an, ông Hùng còn thừa nhận đã từng xâm hại một bé gái 8 tuổi cùng xóm.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.



Cũng trong ngày 13/6, Công an huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh cho hay đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Dương (33 tuổi, ngụ xã Trí Quả, huyện Thuận Thành) bị khởi tố vì tội Hiếp dâm trẻ dưới 16 tuổi. Nạn nhân là bé gái N.T.A 13 tuổi bị thiểu năng trí tuệ.



Theo lời chị N.T.T. (46 tuổi, mẹ bé gái 13 tuổi) kể lại chồng chị bị ảnh hưởng từ chất độc da cam, hiện đang hưởng trợ cấp, hằng ngày đi làm thuê.



Hai vợ chồng chị sinh được 5 người con, trong đó một cháu trai bị đuối nước đã mất từ lâu. Còn 3 cháu gái bị ảnh hưởng từ bố nên trí tuệ kém, trong đó có cháu N.T.A (13 tuổi) đang học lớp 3, bị thiểu năng trí tuệ.



Ngày 8/4, anh chị đi làm, để bé A. cùng em trai nhỏ 5 tuổi cùng ở nhà trông nhau. Dương sang nhà, lợi dụng lúc người lớn vắng nhà đã mở phim đồi trụy cho cháu A. xem. Thừa cơ, gã yêu râu xanh sờ soạng người bé gái 13 tuổi, rồi lừa dẫn vào phòng ngủ và thực hiện hành vi giao cấu.



Chị T. kể sau khi biết chuyện chị có sang nhà Dương để nói chuyện, đề nghị gia đình họ xin lỗi nhưng không ai có ý kiến gì. Thậm chí đối tượng Dương còn lên tiếng thách thức. Quá uất ức trước thái độ của "yêu râu xanh' gia đình đã làm đơn trình báo công an.

Theo Hà Ly/SKCĐ