YG Entertainment bất ngờ tuyên bố sẽ xóa tất cả cảnh Jennie mặc đồng phục y tá để tránh thị phi

Cụ thể YG Entertainment đã đưa ra thông báo: “Chúng tôi đã quyết định xóa tất cả các cảnh có đồng phục y tá xuất hiện trong M/V và sẽ thay thế chúng trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi không ngờ sự việc này lại gây tranh cãi bởi chúng tôi không hề mang mục đích gì cụ thể. Công ty sẽ xem đây như một cơ hội chịu trách nhiệm sâu sắc. Chúng tôi xin lỗi các y tá vì sự bất tiện này.”

Hình ảnh Jennie mặc trang phục y tá gây tranh cãi

Thông tin này YG khiến các fan ngỡ ngàng dù biết rằng vụ lùm xùm này đang cảnh hưởng lớn đến màn comeback của BLACKPINK. Sự việc bắt nguồn từ bộ trang phục y tá của Jennie Blackpink trong MV "Lovesick Girls" bất ngờ trở thành chủ đề gây tranh cãi. Cụ thể trong MV, cảnh nữ idol mặc bộ trang phục y tá được cách điệu với váy ngắn ôm sát, mũ trái tim và giày cao gót đỏ đã khiến nhiều y tá cảm thấy không hài lòng, cho rằng Jennie đã sexy hóa nghề nghiệp của họ giữa bối cảnh đang phải cật lực hết mình vì dịch COVID-19.

Ngay sau lời tuyên bố của Liên đoàn Sức Khỏe và Y tế Hàn Quốc (Korean Health and Medical Workers' Union - KHMWU), trên mạng xã hội đã xuất hiện rất nhiều người tự nhân bản thân là y tá, kêu gọi YG lên tiếng xin lỗi và yêu cầu sự công bằng. Hàng loạt các hashtag như #Stop_S*xuali Zing _Nurses và #간호사 는 코스튬 이 아니다 (Ngừng tình dục hóa) hiện đang lọt top trending Hàn Quốc.

YG không ngờ sự việc lại lên cao trào tới vậy

Và YG Entertainment đã giải quyết những lời chỉ trích, nói rằng tình dục hóa trang phục không phải là mục đích của họ: "Về cảnh có hình ảnh của một y tá và một bệnh nhân, nó chỉ đơn giản phản ánh lời bài hát, "Không bác sĩ nào có thể giúp khi tôi đang yêu." Chúng tôi khẳng định không có ý định nào khác đằng sau đó, nhưng chúng tôi cũng rất lo lắng về những nhận thức sai lệch của công chúng trong thời điểm hiện tại."

YG Entertainment cũng yêu cầu người xem xem MV của họ là một loại hình nghệ thuật độc lập và nhấn mạnh một lần nữa rằng họ không có ý định làm tổn thương bất kỳ ai: "Chúng tôi mong muốn khán giả sẽ xem các MV của chúng tôi như một loại hình nghệ thuật độc lập và nếu bạn có thể hiểu rằng mỗi cảnh chỉ đơn giản là đại diện cho lời bài hát, chúng tôi sẽ đánh giá rất cao điều đó."

Có thể hình ảnh này sẽ biến mất khỏi MV "Lovesick Girls"

Tuy nhiên những lời biện minh của YG đã không làm cho sự việc lắng xuống nên họ chỉ còn cách duy nhất là xóa những hình ảnh gây tranh cãi này.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ