HOT: G-Dragon chính thức tái xuất solo sau 4 năm kể từ mini album “Kwon Ji Yong” (2017)

Thông tin trưởng nhóm Big Bang G-Dragon đang âm thầm chuẩn bị cho màn comeback đường đua âm nhạc Kpop được đăng tải trên OSEN khiến người hâm mộ xôn xao. Trước thông tin này, sáng 2/11 công ty quản lý YG Entertainment đã đưa ra quan điểm chính thức của mình trên NewsN rằng: "Đúng là G-Dragon đang sản xuất bài hát mới".



G-Dragon ra mắt cùng Big Bang vào năm 2006 với vai trò trưởng nhóm. Tháng 3 năm nay, nam idol 32 tuổi mới gia hạn hợp đồng lần thứ 3 với YG ngay sau khi xuất ngũ vào tháng 10 năm ngoái.



Ban đầu, G-Dragon dự kiến tiếp tục hoạt động với tư cách một thành viên Big Bang trong năm 2020, mở đầu với sự xuất hiện ở Coachella. Tuy nhiên, sự kiện này sau đó đã bị hủy bỏ do dịch bệnh COVID-19.



Do đó, sự trở lại của G-Dragon nói riêng và Big Bang nói chung luôn được fan hâm mộ mong ngóng từng giờ. Đặc biệt là các V.I.P (cộng đồng fan Big Bang) luôn ao ước một ngày được thấy các anh chàng ra sản phẩm mới và cùng nhau trình diễn trên sân khấu.



Do đó, thông tin G-Dragon đang tập trung sản xuất cho album mới khiến nhiều người thích thú. Gần đây, anh chàng thường xuyên đến tòa nhà văn phòng mới của YG Entertainment và phòng thu và YGX, The Black Label.



Trước đó, sau khi ra mắt album MADE của Big Bang vào tháng 12/2016 và đĩa đơn Flower Road tháng 3/2018, G-Dragon vẫn luôn hoạt động solo xen kẽ. Do đó, sự trở lại của nam idol đánh dấu 4 năm kể từ mini album “Kwon Ji Yong” (tháng 6/2017).

