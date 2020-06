Nam idol Hàn bất ngờ qua đời ở tuổi 28, nguyên nhân tử vong được gia đình giữ bí mật

Ngày 16/6, thông tin từ tờ SPOTV của Hàn Quốc đưa tin, nam idol Yohan - thành viên nhóm nhạc TST (trước là Top Secret) đã qua đời ở tuổi 28. Thông tin này khiến người hâm mộ của nam idol cũng như nhóm nhạc vô cùng xót xa, bàng hoàng.

Điều đáng nói là, trước đó Yohan vẫn còn hoạt động trên mạng xã hội vô cùng tích cực. Nam ca sĩ cũng không cho thấy dấu hiệu bất thường gì về Sức Khỏe hay tâm lý. Cách đây 2 tháng, Yohan còn đăng ảnh mừng sinh nhật chung vui cùng fan, thế nhưng hiện tại anh đã mãi mãi ra đi khiến nhiều người rùng mình.

Sau khi Yohan qua đời, dưới bài đăng chúc mừng sinh nhật cố nghệ sĩ trên Instagram của nhóm TST từ tháng 4, rất nhiều fan đã để lại lời nhắn bên dưới. Hiện, nguyên nhân cái chết của nam ca sĩ vẫn được gia đình giữ kín.

Được biết, tang lễ của Yohan sẽ được tổ chức vào ngày 18/6 tại Bệnh viện đa khoa Severance (Sincheon, Seoul). Sau lễ tang, nam nghệ sĩ sẽ được an táng tại Nghĩa trang Công viên Yongin.

Tang lễ của Yohan sẽ được tổ chức vào ngày 18/6 tại Bệnh viện đa khoa Severance (Sincheon, Seoul).





Yohan sinh năm 1992, mới bắt đầu hoạt động trong giới showbiz Hàn Quốc từ năm 2017 khi ra mắt cùng nhóm nhạc TST với vai trò giọng ca của nhóm. Do nhóm TST chưa có nhiều thành tích, tên tuổi của Yohan vẫn còn khá mới mẻ với người hâm mộ. Đặc biệt, mới đây nhóm nhạc này gặp rắc rối khi có một thành viên phải rời nhóm vì scandal tấn công tình dục.

Giới giải trí Hàn Quốc được coi là một môi trường vô cùng khắc nghiệt. Từ cuối năm 2019 đến nay, đã có đến 10 vụ tự tử hoặc ra đi đột ngột của người nổi tiếng, khiến người hâm mộ càng thêm lo lắng và yêu cầu các công ty quản lý nên bảo vệ nghệ sĩ của mình nhiều hơn.

Những Ngôi Sao Kpop Tự Tử Vì Trầm Cảm Trong 10 Năm Qua.

