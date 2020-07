Nam diễn viên Yoo Ah In `bắt tay` với ông lớn của làng điện ảnh thế giới, chuẩn bị cho ra siêu phẩm

Sungkyunkwan scandal với biệt danh "ngựa điên", dù chỉ đảm nhận vai phụ nhưng Yoo Ah In đã để lại ấn tượng lớn và sâu đậm cho khán giả. Yoo Ah In đang làm nam diễn viên trẻ tuổi tài năng nhất nhì nền điện ảnh Hàn Quốc. Không bóng bẩy phô trương như Yoo Ah In đem tới cho khán giả một hình ảnh rất "ngông" và rất "đời". Gây tiếng vang lớn kể từ bộ phim với biệt danh "ngựa điên", dù chỉ đảm nhận vai phụ nhưng Yoo Ah In đã để lại ấn tượng lớn và sâu đậm cho khán giả.

Yoo Ah In trên bục nhận giải thưởng Rồng Xanh.

Trước ngưỡng tuổi 30, nam diễn viên đã làm được điều mà nhiều đồng nghiệp phải mơ ước đó là lên bục thảm đỏ để nhận giải thưởng danh giá Rồng Xanh. Anh cũng đồng thời là nam diễn viên trẻ tuổi nhất từng được nhận giải thưởng này.

Năm 2020 có thể coi là năm "đại phát" của Yoo In Ah khi tác phẩm điện ảnh chiếu rạp mang tên #ALIVE của anh kết hợp với nữ diễn viên Park Shin Hye đã thắng lớn ở các phòng vé Hàn Quốc mặc cho dịch COVID-19 hoành hành. Đến chiều ngày 28/6, #ALIVE chính thức cán mốc 1 triệu vé chỉ sau 5 ngày công chiếu - tác phẩm đầu tiên đạt được thành tích này kể từ khi dịch bệnh bùng phát khiến phòng vé Hàn Quốc tê liệt.

Poster phim #ALIVE có sự kết hợp giữ Yoo Ah In và Park Shin Hye.

Sức hút của #ALIVE đến từ sự kết hợp ăn ý giữa Yoo Ah In - Park Shin Hye và nhờ cả sự tin tưởng của khán giả vào năng lực và mắt nhìn kịch bản của "ảnh đế Rồng Xanh trẻ nhất lịch sử".



Mới đây ông lớn Netflix đã có thông tin sẽ sản xuất series Hellbound với sự tham gia diễn xuất của những tên tuổi lớn như Yoo Ah In, Park Jung Min, Kim Hyun Joo, Won Jin Ah, Yang Ik Jun,... và cầm trịch bởi đạo diễn Yeon Sang Ho - người đứng sau siêu phẩm Train To Busan (Chuyến Tàu Sinh Tử).

Hellbound của Netflix sẽ dựa trên webtoon nổi tiếng với tiêu đề "Hell".

Hellbound xoay quanh cuộc đấu tranh sinh tồn dưới sự hỗn loạn của một Phim mớixoay quanh cuộc đấu tranh sinh tồn dưới sự hỗn loạn của một xã hội , nơi mà con người phải đối mặt với các sứ giả đến từ địa ngục mà không được báo trước. Series này được chuyển thể từ webtoon có tên Hell (지옥) từng nhận được nhiều sự chú ý, khen ngợi của độc giả. Trong phim, Yoo Ah In sẽ vào vai Jung Jin Soo, người đứng đầu giáo phái mang tên “Giáo hội Chân lý mới” diễn giải hiện tượng sứ giả địa ngục tìm đến thế giới con người đại diện cho sự khải huyền của Chúa. Trong khi đó, Park Jung Min đóng vai Bae Young Jae, một PD đài truyền hình cố gắng đạo sâu vào sự thật đằng sau giáo hội này.

Với sự hẫu thuận của ông lớn Netflix kết hợp một đạo diễn tài năng và dàn diễn viên ấn tượng, Hellbound được dự đoán sẽ "oanh tạc" trên nền tảng xem phim trực tuyến Netflix.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ