Cảnh giác máy tính Casio được `phù phép` thành thiết bị xịn ngang smartphone để gian lận thi cử

Để đảm bảo công bằng và chống tình trạng gian lận thi cử trong các kì thi tuyển, những vật dụng điện tử như máy tính bảng, laptop, điện thoại,... đều bị cấm mang vào phòng thi. Thí sinh chỉ được phép mang theo một số kiểu máy tính cơ bản để làm bài thi tự nhiên, chẳng hạn như những chiếc máy tính Casio vô cùng quen thuộc với học sinh, sinh viên.

Mới đây, cư dân mạng không khỏi xôn xao trước thông tin máy tính Casio được "phù phép" thành thiết bị xịn ngang smartphone để gian lận thi cử. Một Youtuber có tên là Neutrino đã đăng tải đoạn video về chiếc Casio fx-991MS được hô biến thành công cụ tinh vi giúp người dùng có thể tra cứu thông tin trong phòng thi. Cụ thể, anh chàng này đã sử dụng nam châm và các cảm biến ngầm để biến để biến chiếc máy tính Casio thành thiết bị tra cứu thông tin trên máy tính. Neutrino trang bị một viên nam châm nhỏ, có thể nhét vừa nắp bút bi hoặc gắn vào đầu tẩy của bút chì. Khi chạm vào cạnh trên của máy tính, viên nam châm này sẽ khởi động màn hình OLED thông qua các cảm biến ngầm được lắp đặt sẵn trong máy.

Chiếc Casio với nhiều tính năng không thua kém gì điện thoại

Youtuber này còn thiết lập một số thao tác như quay về menu chính bằng cách chạm nam châm vào đầu máy 2 lần hay chạm và giữ để màn hình tự chạy thông tin. Thông qua những dữ liệu đã được Neutrino nạp từ trước như đáp án bài toán, một vài câu trích dẫn văn học, người dùng có thể “truy cập” và tìm kiếm thông tin mình cần mà không cần sử dụng smartphone hay máy tính.

Chưa dừng lại ở đây, chiếc Casio fx-911MS còn có kết nối Wifi và tính năng trò chuyện cùng bạn bè. Tuy vậy, kết nối Wifi của máy không giúp người dùng có thể lên mạng như các thiết bị smartphone hay máy tính thông thường, thiết bị này chỉ có mục đích duy nhất là truy cập vào dữ liệu đã được tích hợp từ trước đó.

Thay vì dùng phao, chiếc Casio giúp qua mắt giám thị một cách dễ dàng

Tính năng trò chuyện cùng bạn bè cũng còn khá hạn chế. Người dùng chỉ có thể đặt câu hỏi và đưa ra câu trả lời theo một số mẫu câu lập trình sẵn và người nhận tin cũng phải sở hữu một chiếc máy tính tương tự.

Dù vậy, Neutrino cũng khẳng định “phát minh” này của anh chỉ nhằm phục vụ cho mục đích nghiên cứu và thỏa mãn đam mê của mình là chính. Trong đoạn video được đăng tải lên kênh Youtube của mình, anh cũng đã lên tiếng khuyên mọi người không nên sử dụng nó để thực hiện hành vi gian lận trong thi cử. Anh cho biết mình không có ý định "nhân rộng" mô hình máy tính này ra ngoài thị trường.

Với phần thiết kế không khác gì những mẫu máy tính thông thường nên thiết bị này có thể "qua mắt" được các giám thị. Do đó, những thiết bị như vậy sẽ bị kẻ gian lợi dụng, tìm cách gian lận trong các kì thi, ảnh hưởng nghiêm trọng tới kết quả thi cử nói riêng và ngành giáo dục nói chung. Tại Việt Nam, hành vi gian lận thi cử, mang tài liệu, thiết bị, vật dụng không được phép vào phòng thi, khu vực chấm thi sẽ bị phạt từ 1.000.000 triệu - 2.000.000 triệu đồng và bị cấm tham gia kì thi đó.

Your browser does not support HTML5 video.

Những thủ đoạn gian lận thi cử tinh vi tại nước ta

Theo Mai Lý/SKCĐ