200 năm bền vững với nghề y: Điều gì làm nên thương hiệu Bảo Thanh Đường?

Gần 200 năm trôi qua, giữa nhịp sống hiện đại ngày một hối hả, Bảo Thanh Đường vẫn bền bỉ giữ vững danh tiếng của một phòng khám Đông y gia truyền uy tín. Trải qua bao biến động thời cuộc, nơi đây vẫn là điểm tựa sức khỏe cho người dân, nhờ những giá trị cốt lõi được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Bảo Thanh Đường – Gần 200 năm kế thừa nghề y chân chính

Khởi nguồn của Bảo Thanh Đường là y quán do danh y Nguyễn Đăng Công Lập sáng lập – vị thầy thuốc tài danh từng phục vụ trong cung thời vua Thiệu Trị. Ông không chỉ chữa bệnh nơi hoàng cung mà còn mang tinh hoa y thuật “Nam dược trị Nam nhân” đến với dân gian, đặt nền móng cho một thương hiệu kéo dài gần hai thế kỷ.

Những bài thuốc đầu tiên được tạo nên từ dược liệu quý vùng núi rừng, được sao tẩm, luyện chế bằng quy trình công phu. Cái tên “Bảo Thanh Đường” được đặt với ý nghĩa gìn giữ sự thanh sạch – đúng như tâm nguyện của cụ tổ khi truyền nghề.