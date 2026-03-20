BTS và màn trở lại 'tuyệt đối điện ảnh' sau 4 năm

BTS chính thức 'thả xích' sản phẩm âm nhạc mới sau nhiều năm để fan chờ đợi.

Trưa 20/3 (giờ Việt Nam), BTS chính thức phát hành MV ca khúc chủ đề SWIM, đánh dấu màn tái xuất đầy đủ 7 thành viên sau gần 4 năm vắng bóng. Đây cũng là sản phẩm mở đường cho album phòng thu thứ 5 mang tên ARIRANG, dự án âm nhạc được mong chờ kể từ sau album anthology Proof phát hành vào tháng 6/2022.

Sự trở lại lần này không chỉ mang ý nghĩa âm nhạc, mà còn là cột mốc đánh dấu hành trình trưởng thành của nhóm sau thời gian dài hoạt động cá nhân và hoàn thành nghĩa vụ. Ngay từ thời điểm công bố, SWIM đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ toàn cầu, với hàng loạt phản ứng bùng nổ trên mạng xã hội.

MV SWIM gây ấn tượng mạnh khi được thực hiện như một bộ Phim ngắn mang màu sắc điện ảnh. Bối cảnh chính đặt trên một con tàu lớn giữa đại dương bao la, quay tại Lisbon (Bồ Đào Nha), tạo nên không gian vừa hùng vĩ vừa cô lập. Câu chuyện xoay quanh một người phụ nữ đang chênh vênh giữa những lựa chọn của cuộc đời, bị mắc kẹt trong nỗi sợ và sự mất phương hướng.



Trong hành trình đó, các thành viên BTS xuất hiện như những người dẫn đường thầm lặng. Họ không trực tiếp "cứu rỗi" mà đồng hành, quan sát và hỗ trợ, giúp nhân vật chính tìm lại hướng đi của riêng mình. Cao trào của MV đến khi cô gái tự tay tháo bỏ sợi dây trói buộc - biểu tượng cho những giới hạn nội tâm và nở nụ cười nhẹ nhõm, mở ra một hành trình mới.

Sự xuất hiện của nữ diễn viên Lili Reinhart góp phần nâng cao chiều sâu cảm xúc cho câu chuyện. Dưới bàn tay của đạo diễn Tanu Muino, MV mang đậm tính điện ảnh với cách kể chuyện giàu biểu tượng, hình ảnh được xử lý tinh tế, kết hợp giữa yếu tố hiện thực và ẩn dụ.

Về mặt âm nhạc, SWIM thuộc thể loại alternative pop, mang màu sắc nhẹ nhàng nhưng giàu chiều sâu. Ca khúc không đi theo hướng bùng nổ quen thuộc mà lựa chọn tiết tấu chậm rãi, tạo cảm giác "trôi" đúng như tinh thần của tựa đề. Nội dung bài hát truyền tải thông điệp về việc kiên trì tiến về phía trước giữa những "làn sóng" của cuộc sống, mỗi người đều có thể tìm thấy nhịp điệu riêng để tồn tại và trưởng thành.

Đại diện công ty quản lý cho biết album ARIRANG là dự án phản ánh rõ nét bản sắc âm nhạc của BTS, đồng thời chứa đựng những cảm xúc mang tính phổ quát, dễ dàng chạm đến người nghe. Nhà sản xuất Bang Si Hyuk tiếp tục giữ vai trò định hướng tổng thể, góp phần hoàn thiện chất lượng âm nhạc của toàn bộ album.

Ngay sau khi MV ra mắt, cộng đồng người hâm mộ đã có những phản ứng vô cùng sôi nổi. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước hướng đi mới của nhóm. Không ít ý kiến cho rằng ca khúc mang lại cảm giác chill và dễ gây nghiện, với giai điệu nhẹ nhàng nhưng ám ảnh, càng nghe càng thấm. Một số fan thậm chí nhận xét MV giống như một tác phẩm điện ảnh hơn là một sản phẩm âm nhạc thông thường.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen, cũng xuất hiện ý kiến trái chiều khi một bộ phận khán giả kỳ vọng vào một ca khúc có tiết tấu mạnh mẽ hơn - điều vốn từng làm nên thương hiệu của BTS trong các bản hit trước đây. Dẫu vậy, phần lớn đều đồng thuận rằng SWIM là bước đi mang tính thử nghiệm và cho thấy sự trưởng thành rõ rệt trong tư duy âm nhạc của nhóm.

Theo kế hoạch, BTS sẽ tổ chức sự kiện "BTS Comeback Live: ARIRANG" vào tối 21/3 tại quảng trường Gwanghwamun, Seoul, nơi nhóm lần đầu trình diễn ca khúc mới trước công chúng. Sau đó, nhóm tiếp tục đẩy mạnh quảng bá toàn cầu với sự kiện hợp tác cùng Spotify tại New York và xuất hiện trên chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Sau gần 4 năm chờ đợi, màn trở lại của BTS không chỉ là một sản phẩm âm nhạc đơn thuần, mà còn là lời khẳng định vị thế của một trong những nhóm nhạc toàn cầu có sức ảnh hưởng lớn nhất hiện nay. Với SWIM, BTS không chọn cách lặp lại hào quang cũ, mà chủ động bước sang một vùng cảm xúc sâu hơn - nơi âm nhạc không cần quá ồn ào, nhưng vẫn đủ sức chạm đến trái tim người nghe.