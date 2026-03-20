Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
BTS và màn trở lại 'tuyệt đối điện ảnh' sau 4 năm

16:52 20/03/2026
BTS chính thức 'thả xích' sản phẩm âm nhạc mới sau nhiều năm để fan chờ đợi.

Trưa 20/3 (giờ Việt Nam), BTS chính thức phát hành MV ca khúc chủ đề SWIM, đánh dấu màn tái xuất đầy đủ 7 thành viên sau gần 4 năm vắng bóng. Đây cũng là sản phẩm mở đường cho album phòng thu thứ 5 mang tên ARIRANG, dự án âm nhạc được mong chờ kể từ sau album anthology Proof phát hành vào tháng 6/2022.

 
BTS và màn trở lại 'tuyệt đối điện ảnh' sau 4 năm Ảnh 1

Sự trở lại lần này không chỉ mang ý nghĩa âm nhạc, mà còn là cột mốc đánh dấu hành trình trưởng thành của nhóm sau thời gian dài hoạt động cá nhân và hoàn thành nghĩa vụ. Ngay từ thời điểm công bố, SWIM đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ toàn cầu, với hàng loạt phản ứng bùng nổ trên mạng xã hội.

MV SWIM gây ấn tượng mạnh khi được thực hiện như một bộ Phim ngắn mang màu sắc điện ảnh. Bối cảnh chính đặt trên một con tàu lớn giữa đại dương bao la, quay tại Lisbon (Bồ Đào Nha), tạo nên không gian vừa hùng vĩ vừa cô lập. Câu chuyện xoay quanh một người phụ nữ đang chênh vênh giữa những lựa chọn của cuộc đời, bị mắc kẹt trong nỗi sợ và sự mất phương hướng.

Trong hành trình đó, các thành viên BTS xuất hiện như những người dẫn đường thầm lặng. Họ không trực tiếp "cứu rỗi" mà đồng hành, quan sát và hỗ trợ, giúp nhân vật chính tìm lại hướng đi của riêng mình. Cao trào của MV đến khi cô gái tự tay tháo bỏ sợi dây trói buộc - biểu tượng cho những giới hạn nội tâm và nở nụ cười nhẹ nhõm, mở ra một hành trình mới.
BTS và màn trở lại 'tuyệt đối điện ảnh' sau 4 năm Ảnh 2
 

Sự xuất hiện của nữ diễn viên Lili Reinhart góp phần nâng cao chiều sâu cảm xúc cho câu chuyện. Dưới bàn tay của đạo diễn Tanu Muino, MV mang đậm tính điện ảnh với cách kể chuyện giàu biểu tượng, hình ảnh được xử lý tinh tế, kết hợp giữa yếu tố hiện thực và ẩn dụ.

Về mặt âm nhạc, SWIM thuộc thể loại alternative pop, mang màu sắc nhẹ nhàng nhưng giàu chiều sâu. Ca khúc không đi theo hướng bùng nổ quen thuộc mà lựa chọn tiết tấu chậm rãi, tạo cảm giác "trôi" đúng như tinh thần của tựa đề. Nội dung bài hát truyền tải thông điệp về việc kiên trì tiến về phía trước giữa những "làn sóng" của cuộc sống, mỗi người đều có thể tìm thấy nhịp điệu riêng để tồn tại và trưởng thành.

BTS và màn trở lại 'tuyệt đối điện ảnh' sau 4 năm Ảnh 3
BTS và màn trở lại 'tuyệt đối điện ảnh' sau 4 năm Ảnh 4

Đại diện công ty quản lý cho biết album ARIRANG là dự án phản ánh rõ nét bản sắc âm nhạc của BTS, đồng thời chứa đựng những cảm xúc mang tính phổ quát, dễ dàng chạm đến người nghe. Nhà sản xuất Bang Si Hyuk tiếp tục giữ vai trò định hướng tổng thể, góp phần hoàn thiện chất lượng âm nhạc của toàn bộ album.

Ngay sau khi MV ra mắt, cộng đồng người hâm mộ đã có những phản ứng vô cùng sôi nổi. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước hướng đi mới của nhóm. Không ít ý kiến cho rằng ca khúc mang lại cảm giác chill và dễ gây nghiện, với giai điệu nhẹ nhàng nhưng ám ảnh, càng nghe càng thấm. Một số fan thậm chí nhận xét MV giống như một tác phẩm điện ảnh hơn là một sản phẩm âm nhạc thông thường.

BTS và màn trở lại 'tuyệt đối điện ảnh' sau 4 năm Ảnh 5
BTS và màn trở lại 'tuyệt đối điện ảnh' sau 4 năm Ảnh 6

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen, cũng xuất hiện ý kiến trái chiều khi một bộ phận khán giả kỳ vọng vào một ca khúc có tiết tấu mạnh mẽ hơn - điều vốn từng làm nên thương hiệu của BTS trong các bản hit trước đây. Dẫu vậy, phần lớn đều đồng thuận rằng SWIM là bước đi mang tính thử nghiệm và cho thấy sự trưởng thành rõ rệt trong tư duy âm nhạc của nhóm.

BTS và màn trở lại 'tuyệt đối điện ảnh' sau 4 năm Ảnh 7
BTS và màn trở lại 'tuyệt đối điện ảnh' sau 4 năm Ảnh 8
BTS và màn trở lại 'tuyệt đối điện ảnh' sau 4 năm Ảnh 9
BTS và màn trở lại 'tuyệt đối điện ảnh' sau 4 năm Ảnh 10

Theo kế hoạch, BTS sẽ tổ chức sự kiện "BTS Comeback Live: ARIRANG" vào tối 21/3 tại quảng trường Gwanghwamun, Seoul, nơi nhóm lần đầu trình diễn ca khúc mới trước công chúng. Sau đó, nhóm tiếp tục đẩy mạnh quảng bá toàn cầu với sự kiện hợp tác cùng Spotify tại New York và xuất hiện trên chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Sau gần 4 năm chờ đợi, màn trở lại của BTS không chỉ là một sản phẩm âm nhạc đơn thuần, mà còn là lời khẳng định vị thế của một trong những nhóm nhạc toàn cầu có sức ảnh hưởng lớn nhất hiện nay. Với SWIM, BTS không chọn cách lặp lại hào quang cũ, mà chủ động bước sang một vùng cảm xúc sâu hơn - nơi âm nhạc không cần quá ồn ào, nhưng vẫn đủ sức chạm đến trái tim người nghe.

BTS và màn trở lại 'tuyệt đối điện ảnh' sau 4 năm Ảnh 11
BTS 'phá đảo' toàn cầu với ARIRANG: Lập loạt kỷ lục chưa từng có trong lịch sử Kpop Âm nhạc
BTS 'phá đảo' toàn cầu với ARIRANG: Lập loạt kỷ lục chưa từng có trong lịch sử Kpop

ARIRANG không đơn thuần là một màn trở lại mà còn là lời khẳng định vị thế hàng đầu của...

Đêm nhạc “Nối Vòng Tay Lớn” – Điểm hẹn kết nối cộng đồng họ Trịnh Âm nhạc
Đêm nhạc “Nối Vòng Tay Lớn” – Điểm hẹn kết nối cộng đồng họ Trịnh

Tối ngày 01/04/2026, tại Trường Cao đẳng Thương mại & Du lịch Hà Nội, CLB 249 Việt Nam (trực thuộc...

Bùng nổ âm nhạc AI tại Trung Quốc: Cơ hội mới hay thách thức cho nghệ sĩ thật? Âm nhạc
Bùng nổ âm nhạc AI tại Trung Quốc: Cơ hội mới hay thách thức cho nghệ sĩ thật?

Sự phát triển nhanh chóng của âm nhạc AI cũng đặt ra không ít thách thức.

Mốt 'khỏa thân' của Tóc Tiên ngày càng táo bạo Âm nhạc
Mốt 'khỏa thân' của Tóc Tiên ngày càng táo bạo

Trang phục xuyên thấu, gần như khỏa thân, của Tóc Tiên tiếp tục thu hút sự quan tâm từ cộng...

BLACKPINK thiết lập lại lịch sử doanh số album tại Kpop Âm nhạc
BLACKPINK thiết lập lại lịch sử doanh số album tại Kpop

BLACKPINK khẳng định vị thế nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop.

Nữ ca sĩ hết thời 'lột xác' xinh đẹp khó tin, vóc dáng nóng bỏng ai cũng trầm trồ Âm nhạc
Nữ ca sĩ hết thời 'lột xác' xinh đẹp khó tin, vóc dáng nóng bỏng ai cũng trầm trồ

Nữ ca sĩ khiến dư luận "dậy sóng" với nhan sắc hiện tại của mình.

BTS 'phá đảo' toàn cầu với ARIRANG: Lập loạt kỷ lục chưa từng có trong lịch sử Kpop

BTS 'phá đảo' toàn cầu với ARIRANG: Lập loạt kỷ lục chưa từng có trong lịch sử Kpop

Rổ phim vẫn hoạt động sau khi bị "tuýt còi": Hơn 103 triệu lượt truy cập, vi phạm bản quyền hơn 18.000 phim

Rổ phim vẫn hoạt động sau khi bị "tuýt còi": Hơn 103 triệu lượt truy cập, vi phạm bản quyền hơn 18.000 phim

Bé trai nổi tiếng toàn cầu vì đôi mắt đẹp như tranh vẽ giờ ra sao?

Bé trai nổi tiếng toàn cầu vì đôi mắt đẹp như tranh vẽ giờ ra sao?

Giá vàng giảm 2 hôm liên tiếp: Dân văn phòng đi mua vàng từ 5h sáng, người “cầm giấy hẹn đi lấy vàng” mặt buồn thiu

Giá vàng giảm 2 hôm liên tiếp: Dân văn phòng đi mua vàng từ 5h sáng, người "cầm giấy hẹn đi lấy vàng" mặt buồn thiu

Phòng khám đa khoa Phượng Đỏ Hải Phòng chuyên khám nam khoa

Phòng khám đa khoa Phượng Đỏ Hải Phòng chuyên khám nam khoa

Tối ưu kế hoạch tài chính cá nhân với các giải pháp vay linh hoạt

Tối ưu kế hoạch tài chính cá nhân với các giải pháp vay linh hoạt

Giám thị nhắc bài, chụp phát tán đề: Hàng loạt ca thi VioEdu bị huỷ kết quả

Giám thị nhắc bài, chụp phát tán đề: Hàng loạt ca thi VioEdu bị huỷ kết quả

Thủ tướng yêu cầu chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học E10 trong tháng 4

Thủ tướng yêu cầu chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học E10 trong tháng 4

Lật tẩy sự cấu kết giữa Shark Bình với Mr Pips

Lật tẩy sự cấu kết giữa Shark Bình với Mr Pips

Vì sao giá xăng tăng vượt 30.000 đồng/lít

Vì sao giá xăng tăng vượt 30.000 đồng/lít

