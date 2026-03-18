Cận cảnh biệt thự cổ vừa thành trụ sở Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM

09:39 18/03/2026
Biệt thự cổ phong cách châu Âu - Trung Đông tại phường Xuân Hòa được tận dụng làm trụ sở tạm thời của Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM. Công trình đang thu hút đông đảo bạn trẻ check-in.
Sau khi rời địa điểm quen thuộc tại số 4 Phạm Ngọc Thạch (phường Xuân Hòa) để phục vụ dự án xây dựng mới, Nhà Văn hóa Thanh niên (VHTN) TP.HCM nhanh chóng đưa vào vận hành trụ sở tạm tại số 21 cùng con phố, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và bạn trẻ. Công trình này đang trở thành điểm đến thu hút nhờ diện mạo cổ kính.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện Nhà VHTN cho biết trụ sở tạm thời trên đã được tiếp nhận trước Tết Nguyên đán 2026. Đến cuối tháng 2, đơn vị huy động lực lượng bắt đầu tập trung cải tạo, chỉnh trang. Chỉ trong hơn 3 tuần, toàn bộ khuôn viên với diện tích khoảng 5.000 m2 đã được "lột xác", sẵn sàng cho các hoạt động văn hóa, sinh hoạt của thanh niên. So với khuôn viên cũ rộng khoảng 15.000 m2, không gian mới thu hẹp đáng kể, buộc đơn vị phải tính toán lại công năng và lựa chọn giữ lại những hoạt động tiêu biểu.
Kiến trúc châu Âu, pha chút nét Trung Đông là một trong số yếu tố chính thu hút đông đảo bạn trẻ thành phố đến check-in. Công trình này từng được sử dụng làm trụ sở của một trường đại học quốc tế, trước khi chuyển đổi công năng thành trường tiểu học.
Việc di dời sang trụ sở tạm diễn ra trong bối cảnh công trình cũ đã hoàn thành sứ mệnh sau hơn nửa thế kỷ. Đây từng là "ngôi nhà chung" của nhiều thế hệ thanh niên TP.HCM, nơi diễn ra hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tình nguyện và giáo dục kỹ năng.
Theo đại diện Nhà VHTN TP.HCM, ở trụ sở tạm, hai khối nhà chính được đưa vào sử dụng gồm khu hành chính và khu học tập - sinh hoạt. Các phòng chức năng được bố trí lại gọn gàng, ưu tiên các lớp kỹ năng, hoạt động câu lạc bộ và không gian làm việc của cán bộ. Dù quy mô nhỏ hơn, cách tổ chức mở, linh hoạt giúp khu vực này vẫn duy trì được nhịp sinh hoạt quen thuộc.
Bên trái khu văn phòng là nơi dành cho hoạt động giảng dạy. Trong đó, căn phòng rộng nhất ở tầng 2 được tận dụng làm điểm tập văn nghệ, phục vụ các sự kiện nội bộ. Vào ngày thường, nơi đây lại trở về phục vụ mục đích học tập.
Để khắc phục hạn chế về diện tích, đơn vị đã lựa chọn giải pháp mở với hệ thống tường kính lớn hướng ra sân vườn.
Các mảng kính trong suốt không chỉ giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên mà còn tạo cảm giác không gian được nới rộng hơn so với thực tế. Mọi người ở trong phòng có thể dễ dàng quan sát mảng xanh bên ngoài, giảm bớt cảm giác chật hẹp và tăng tính kết nối với môi trường xung quanh.
Góc bao quát sân vườn nhìn từ phía khối nhà văn phòng.
Ngay bên phải từ cổng vào, một xe cà phê nhỏ được bố trí dưới tán cây, tận dụng tối đa bóng mát tự nhiên, thành điểm dừng chân cho khách vãng lai và học viên. Khu vực này nhanh chóng trở thành góc thư giãn quen thuộc, nơi mọi người có thể ngồi nghỉ, trò chuyện hoặc đơn giản là hóng mát sau giờ học, giờ làm.
Lần đầu ghé thăm trụ sở tạm thời này, anh Trường Thành (35 tuổi, phường Tân Thuận, kính đen) cho biết ban đầu khi quyết định đến đây tham quan, anh không kỳ vọng nhiều vì bản thân không tin tưởng vào hình trên mạng. Tuy nhiên, thực tế lại khiến anh bất ngờ. "Không rộng như chỗ cũ, nhưng cách bố trí khá hợp lý, có điểm nhấn rõ ràng. Mình ấn tượng nhất là cảm giác không gian mở, đi một vòng vẫn thấy thoáng chứ không bị bí", anh chia sẻ.
Trong quá trình sắp xếp, đại diện đơn vị cho biết chỉ một số câu lạc bộ được giữ lại để tiếp tục hoạt động, trong đó có câu lạc bộ bắn cung và khiêu vũ. Để duy trì hoạt động bắn cung, đơn vị đã tận dụng khu vực hồ bơi cũ, cải tạo thành không gian tập luyện mới, phù hợp với điều kiện tạm thời. Bà Đoàn Thị Lệ, chủ nhiệm CLB bắn cung, cho hay câu lạc bộ đã gắn bó với Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM lâu năm. Từ khi chuyển qua cơ sở mới, câu lạc bộ được đông đảo bạn trẻ đón nhận. Có ngày cơ sở nhận đơn đặt chỗ lên đến 30 số thứ tự.
Anh Đình Lưu (30 tuổi, phường Linh Chiểu) cho biết anh tìm đến đây vì yêu thích những công trình mang nét cổ. Không ngại quãng đường hơn 25 km, khoảng hơn 50 phút lái xe, anh dành ngày nghỉ để chạy xe lên tham quan và chụp ảnh.
Tuy đã cơ bản hoàn thiện và đưa vào sử dụng, một số khu vực trong trụ sở tạm vẫn đang trong quá trình hoàn chỉnh, được triển khai theo hình thức "cuốn chiếu". Các hạng mục vừa thi công vừa vận hành nhằm đảm bảo hoạt động không bị gián đoạn, đồng thời tiếp tục điều chỉnh, bổ sung để phù hợp hơn với nhu cầu thực tế.
Dự án trụ sở mới đã được khởi công cuối năm 2025 với tổng mức đầu tư hơn 2.240 tỷ đồng. Công trình dự kiến cao 25 tầng (4 tầng hầm, 21 tầng nổi), tổng diện tích sàn hơn 93.000 m2 và kỳ vọng trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa, sáng tạo hiện đại của thanh niên TP.HCM. Khi hoàn thành vào khoảng năm 2028, nơi đây sẽ tích hợp nhiều chức năng như quảng trường sự kiện, không gian sáng tạo, trung tâm khởi nghiệp và các khu học tập đa dạng, theo đại diện đơn vị.
Vì sao phần lớn người Hàn Quốc không có mùi cơ thể?

Phần lớn người Hàn Quốc gần như không có mùi cơ thể không phải do thói quen vệ sinh mà...

3 con giáp chạm nóc vận may, tài sản tăng vọt, một tuần nữa có tin vui

3 con giáp được dự báo gặp nhiều may mắn, đặc biệt khoảng một tuần nữa có tin vui.

Ruốc đỏ au xuất hiện dày đặc ở vùng biển gần bờ, ngư dân bội thu

Những mẻ lưới đầy ắp ruốc đỏ au không chỉ mang lại nguồn thu nhập khá cho bà con ngư...

Bí mật gây sốc của 'cô gái du thuyền' từng gặp toàn tỷ phú

Sau 5 năm làm việc trên siêu du thuyền phục vụ giới tỷ phú, Raissa Bellini tiết lộ nhiều góc...

Vì sao 80.000 người Nhật 'bốc hơi' mỗi năm?

Mỗi năm, hàng chục nghìn người Nhật tự nguyện "bốc hơi", rời bỏ gia đình, công việc, danh tính cũ...

Giá Bitcoin bất ngờ tăng vọt

Giá Bitcoin bất ngờ vọt lên vùng 74.000 USD, mức cao nhất trong vòng 1 tháng, nhờ dòng tiền vào...

Không cấm dạy thêm, nhưng sẽ xử lý nghiêm mọi biến tướng

Ngày 17/3, đại diện Bộ GD&ĐT cho biết cơ quan này đang tiến hành lấy ý kiến để điều chỉnh, bổ sung Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT về dạy thêm, học thêm.

Khán giả lo lắng cho Ninh Dương Lan Ngọc

Ninh Dương Lan Ngọc đã để lộ tình trạng sức khoẻ bất ổn trước sự chứng kiến của nhiều người.

Giá vàng hôm nay (18/3): Vàng nhẫn đồng loạt tăng

Giá vàng nhẫn hôm nay tiếp tục duy trì ở vùng cao, dao động quanh ngưỡng đỉnh với chênh lệch mua – bán khá lớn, khiến nhiều người cân nhắc trước khi xuống tiền.

Người duy nhất át vía được nhan sắc Lee Min Ho: Đẹp như tượng thần Hy Lạp, định nghĩa lại 2 từ mỹ nam

Nam diễn viên nổi tiếng với hình tượng nam tính, kỷ luật, đặc biệt là body được ví như "tượng thần Hy Lạp đời thực".

Showbiz Việt thời kỳ "yêu trong ánh sáng": Khi chân thành là vũ khí tối thượng đánh bại mọi scandal

Điều người hâm mộ thực sự quan tâm không phải là việc nghệ sĩ có người yêu hay không, mà là cách họ đối xử với tình yêu đó và sự tôn trọng dành cho khán giả của mình.

Thủ tướng: Xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, buôn lậu xăng dầu

Thủ tướng giao Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Công an, các lực lượng quản lý thị trường, UBND các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Trào lưu tối giản của Carolyn Bessette Kennedy phủ sóng thảm đỏ Oscar

Lấy cảm hứng từ Carolyn Bessette Kennedy, phong cách tối giản bất ngờ trở thành xu hướng nổi bật, được nhiều ngôi sao lựa chọn trên thảm đỏ Oscar 2026.

Vảy nến tái phát phải làm sao? Lắng nghe tư vấn từ chuyên gia

Ai từng bị vảy nến đều nhận ra rằng căn bệnh này không chỉ dai dẳng mà còn rất dễ tái phát. Dù đã điều trị nhiều lần, chỉ cần một tác động nhỏ từ môi trường, bệnh vảy nến sẽ lại bùng phát, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống. Vậy làm sao để kiểm soát bệnh hiệu quả và hạn chế tái phát lâu dài? Hãy cùng tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây!

Herbalife công bố Cristiano Ronaldo đầu tư 7,5 triệu đô la Mỹ vào Pro2col™ Technology, mua 10% cổ phần

Tại Los Angeles ( Hoa Kỳ), Herbalife với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu toàn cầu về sức khỏe và thể chất, đã công bố việc biểu tượng thể thao toàn cầu Cristiano Ronaldo mua 10% cổ phần của HBL Pro2col Software, LLC, một công ty con gián tiếp do Herbalife sở hữu toàn bộ vốn, hiện nắm giữ công nghệ Pro2col.

Ra mắt Ban điều phối Hệ thống các Trung tâm đào tạo tài năng về công nghệ 4.0

Ban điều phối Hệ thống các Trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 ra đời với sự tham gia của 28 cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho kỉ nguyên số.

