Con số may mắn hôm nay 20/1/2025 - số tài lộc 12 con giáp theo năm sinh

Tham khảo con số may mắn hôm nay 20/1/2025 đầy đủ các năm sinh của 12 con giáp về công việc, cuộc sống, tài lộc.

Con số may mắn hôm nay 20/1 theo 12 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ... là số nào? Đâu là cặp số may mắn hôm nay của 12 con giáp chuẩn nhất? Con số may mắn hôm nay 20/1 theo năm sinh của bạn là bao nhiêu? Tử vi may mắn theo 12 con giáp ngày 20/1 là con số nào? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Con số may mắn hôm nay 20/1 theo năm sinh 12 con giáp

Con số may mắn hôm nay theo 12 con giáp là cách ứng dụng Cửu cung phi tinh ngày cùng ngũ hành của tuổi để lựa chọn ra con số hòa hợp nhất với từng tuổi.

1. Con số may mắn hôm nay 20/1 dành cho tuổi Tý

Năm sinh Tuổi nạp âm Mệnh ngũ hành Giới tính Quái số Con số may mắn hôm nay 2008 Mậu Tý Tích Lịch Hỏa Nam 7 52 10 40 Nữ 1 62 87 63 1996 Bính Tý Giản Hạ Thủy Nam 4 40 61 88 Nữ 2 34 71 85 1984 Giáp Tý Hải Trung Kim Nam 7 54 99 36 Nữ 8 64 23 16 1972 Nhâm Tý Tang Đố Mộc Nam 1 30 55 66 Nữ 5 93 65 31 1960 Canh Tý Bích Thượng Thổ Nam 4 12 60 33 Nữ 2 22 88 77

Ngoài con số may mắn hôm nay 20/1, bạn có thể tham khảo tử vi hôm nay 20/1 dành cho tuổi Tý:

Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Nên hướng tới các hoạt động liên quan tới gia đình của mình.

Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Giữ chặt niềm tin với ước mơ và tham vọng của mình.

Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Tình cơ có được những thứ mà ban đầu không thuộc về bạn.

Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Kỹ năng quản lý, tương tác là một trong những điểm mạnh của bạn.

Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Ngày nhận ra những thay đổi của cuộc sống không còn làm bạn sợ hãi.

Con số may mắn hôm nay 20/1/2025 - số tài lộc 12 con giáp đầu tuần

2. Con số may mắn hôm nay 20/1 dành cho tuổi Sửu

Năm sinh Tuổi nạp âm Mệnh ngũ hành Giới tính Quái số Con số may mắn hôm nay 2009 Kỷ Sửu Tích Lịch Hỏa Nam 9 71 66 34 Nữ 6 90 76 30 1997 Đinh Sửu Giản Hạ Thủy Nam 3 19 95 83 Nữ 3 54 66 18 1985 Ất Sửu Hải Trung Kim Nam 6 45 36 72 Nữ 9 61 46 32 1973 Quý Sửu Tang Đố Mộc Nam 9 93 48 96 Nữ 6 64 58 92 1961 Tân Sửu Bích Thượng Thổ Nam 3 13 14 56 Nữ 3 18 24 72

Điểm chú ý trong tử vi hôm nay 20/1 của người tuổi Sửu:

Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Ai chẳng phải trải qua đôi lần thất bại trong cuộc sống.

Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Nên dành thời gian cho những công việc thực sự yêu thích.

Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Hứa hẹn bạn sẽ làm việc nhóm rất hiệu quả trong hôm nay.

Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Thất bại nhỏ là điều cần thiết, đừng cho rằng điều đó là ích kỷ!

Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Ưu tiên dành thời gian để tham gia các cuộc vui bên người thân, bạn bè.

3. Số hứng lộc cho tuổi Dần ngày hôm nay 20/1

Năm sinh Tuổi nạp âm Mệnh ngũ hành Giới tính Quái số Con số may mắn hôm nay 2010 Canh Dần Tùng Bách Mộc Nam 8 83 23 76 Nữ 7 28 45 81 1998 Mậu Dần Thành Đầu Thổ Nam 2 26 50 10 Nữ 4 36 90 27 1986 Bính Dần Lư Trung Hỏa Nam 5 79 19 95 Nữ 1 51 29 17 1974 Giáp Dần Đại Khe Thủy Nam 8 20 40 80 Nữ 7 30 51 57 1962 Nhâm Dần Kim Bạch Kim Nam 2 76 77 28 Nữ 4 81 86 60

Điểm chú ý trong tử vi hôm nay 20/1 của người tuổi Dần:

Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Bạn cần được khích lệ, động viên và an ủi trong hôm nay.

Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Bạn nên nghĩ mọi việc theo chiều hướng mới mẻ, tích cực hơn.

Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Cuối ngày, bạn sẽ bỏ qua những phiền muộn đang đeo bám mình.

Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Sức khỏe cải thiện là dấu hiệu tích cực mà bạn có được vào lúc này.

Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Đối diện căng thẳng khi các thành viên trong gia đình trải qua rất nhiều xáo trộn.

4. Số cát lành hôm nay 20/1 cho tuổi Mão

Năm sinh Tuổi nạp âm Mệnh ngũ hành Giới tính Quái số Con số may mắn hôm nay 1999 Kỷ Mão Thành Đầu Thổ Nam 1 12 36 44 Nữ 5 13 14 28 1987 Đinh Mão Lư Trung Hỏa Nam 4 78 15 75 Nữ 2 33 25 11 1975 Ất Mão Đại Khe Thủy Nam 7 33 56 60 Nữ 8 93 65 31 1963 Quý Mão Kim Bạch Kim Nam 1 15 67 33 Nữ 5 66 77 55 1951 Tân Mão Tùng Bách Mộc Nam 4 67 33 60 Nữ 2 68 43 74

Điểm chú ý trong tử vi hôm nay 20/1 của người tuổi Mão:

Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Học hỏi không ngừng thông qua việc nắm bắt các ý tưởng khác biệt,

Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Đừng để xích mích, căng thẳng gây ra thêm những hiểu nhầm khác.

Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Thận trọng khi giao tiếp, nhất là khi nói đùa với vài người bạn tương tác hôm nay.

Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Thay vì bận tâm đến những vấn đề của người khác, hãy tập trung vào bản thân.

Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Trân trọng sự hỗ trợ của bất cứ ai dù là con cái hay bạn bè xung quanh.

5. Con số may mắn hôm nay 20/1 cho tuổi Thìn

Năm sinh Tuổi nạp âm Mệnh ngũ hành Giới tính Quái số Con số may mắn hôm nay 2000 Canh Thìn Bạch Lạp Kim Nam 9 96 87 51 Nữ 6 70 21 67 1988 Mậu Thìn Đại Lâm Mộc Nam 3 91 67 38 Nữ 3 33 77 11 1976 Bính Thìn Sa Trung Thổ Nam 6 58 34 68 Nữ 9 68 67 18 1964 Giáp Thìn Phú Đăng Hỏa Nam 9 87 51 57 Nữ 6 39 61 46 1952 Nhâm Thìn Trường Lưu Thủy Nam 3 52 55 10 Nữ 3 62 13 65

Điểm cần lưu ý trong tử vi hôm nay 20/1 của người tuổi Thìn:

Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Tìm được niềm đam mê với nhiệm vụ dù ban đầu bạn không thích thú chút nào.

Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Lúc này hãy gạt cái tôi sang một bên vì thứ bạn có được sẽ càng nhiều.

Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Cảm thấy trăn trở về những thông tin tiếp nhận được từ một phía, hãy bình tĩnh.

Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Đôi khi bạn cũng cần nghĩ đến mình một chút, bạn vui mọi người mới vui.

Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Thấy vui khi cuộc sống của mọi người xung quanh thành đạt, hạnh phúc.

6. Số phát lộc cho tuổi Tị ngày hôm nay 20/1

Năm sinh Tuổi nạp âm Mệnh ngũ hành Giới tính Quái số Con số may mắn hôm nay 2001 Tân Tị Bạch Lạp Kim Nam 8 27 90 81 Nữ 7 25 11 55 1989 Kỷ Tị Đại Lâm Mộc Nam 2 84 73 94 Nữ 4 57 83 51 1977 Đinh Tị Sa Trung Thổ Nam 5 69 39 84 Nữ 1 73 94 74 1965 Ất Tị Phú Đăng Hỏa Nam 8 33 25 14 Nữ 7 30 35 66 1953 Quý Tị Trường Lưu Thủy Nam 2 48 37 49 Nữ 4 12 47 42

Điểm cần lưu ý trong tử vi hôm nay 20/1 của người tuổi Tị:

Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Những thay đổi sẽ phù hợp với bạn vào lúc này, hãy vui vẻ đón nhận.

Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Kỹ năng quản lý, tương tác là một trong những điểm mạnh của bạn.

Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Cố gắng dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện với mọi người

Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Vô tình bạn phải gánh quá nhiều trách nhiệm không tên vào lúc này.

Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Hôm nay chính bạn lại có Xu hướng muốn quan tâm hơn tới bản thân.

7. Con số may mắn hôm nay 20/1 cho tuổi Ngọ

Năm sinh Tuổi nạp âm Mệnh ngũ hành Giới tính Quái số Con số may mắn hôm nay 2002 Nhâm Ngọ Dương Liễu Mộc Nam 7 71 46 85 Nữ 8 99 56 69 1990 Canh Ngọ Lộ Bàng Thổ Nam 1 47 37 86 Nữ 5 57 30 90 1978 Mậu Ngọ Thiên Thượng Hỏa Nam 4 97 22 11 Nữ 2 17 32 29 1966 Bính Ngọ Thiên Hà Thủy Nam 7 84 65 96 Nữ 8 57 75 51 1954 Giáp Ngọ Sa Trung Kim Nam 1 58 34 68 Nữ 5 68 6 18

Điểm chú ý hôm nay 20/1 của người tuổi Ngọ:

Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Cảm thấy đau đầu trước những rắc rối lẻ tẻ trong hôm nay.

Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Bạn sẽ đủ sự tỉnh táo, thấu suốt và lạc quan để tiến về phía trước.

Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Bạn không muốn tiếp tục vùi đầu vào giấy tờ sổ sách, muốn tham gia các cuộc vui.

Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Hãy khởi động ngày này theo cách bạn muốn, nó sẽ truyền động lực cho bạn.

Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Dù sao chuyện quá khứ cũng đã trôi qua rồi, đừng buồn phiền nữa.

8. Con số may mắn hôm nay 20/1 cho tuổi Mùi

Năm sinh Tuổi nạp âm Mệnh ngũ hành Giới tính Quái số Con số may mắn hôm nay 2003 Quý Mùi Dương Liễu Mộc Nam 6 48 42 69 Nữ 9 95 79 19 1991 Tân Mùi Lộ Bàng Thổ Nam 9 38 53 67 Nữ 6 72 63 54 1979 Kỷ Mùi Thiên Thượng Hỏa Nam 3 54 18 90 Nữ 3 52 28 13 1967 Đinh Mùi Thiên Hà Thủy Nam 6 39 29 87 Nữ 9 93 39 78 1955 Ất Mùi Sa Trung Kim Nam 9 48 42 69 Nữ 6 95 79 19

Điểm chú ý trong tử vi hôm nay 20/1 của người tuổi Mùi:

Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Dự báo bạn sẽ làm việc nhóm rất hiệu quả trong hôm nay.

Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Đã đến lúc áp dụng các kỹ năng trong việc giải quyết vấn đề.

Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Hãy bình tĩnh nếu bạn muốn giải quyết công việc ổn thỏa nhất!

Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Loay hoay không biết nên làm gì rồi để một ngày trôi qua phí hoài.

Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Mọi người đã sẵn sàng lắng nghe đóng góp của bạn.

9. Con số may mắn trong ngày 20/1 cho tuổi Thân

Năm sinh Tuổi nạp âm Mệnh ngũ hành Giới tính Quái số Con số may mắn hôm nay 2004 Giáp Thân Tuyền Trung Thủy Nam 5 27 36 81 Nữ 1 37 49 48 1992 Nhâm Thân Kiếm Phong Kim Nam 8 71 46 85 Nữ 7 99 56 69 1980 Canh Thân Thạch Lựu Mộc Nam 2 33 60 30 Nữ 4 13 65 28 1968 Mậu Thân Đại Trạch Thổ Nam 5 77 55 88 Nữ 1 87 65 62 1956 Bính Thân Sơn Hạ Hỏa Nam 8 46 85 71 Nữ 7 56 69 90

Điểm chú ý trong tử vi hôm nay 20/1 của người tuổi Thân:

Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Các mối quan hệ chỉ tồn tại với sự tôn trọng những chia sẻ.

Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Khi bạn tập trung vào tổ chức, sắp xếp, mọi việc sẽ nhanh chóng ổn thỏa thôi.

Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Hãy dành thời gian để tính từng đường đi nước bước một cách khôn ngoan.

Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Bạn yêu quý ai đó không nhất thiết phải hy sinh tất cả những gì bạn có cho họ.

Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Chỉ có bạn mới nhìn ra lỗi lầm của bản thân mình lúc này mà thôi.

10. Số vượng tài hôm nay 20/1 cho tuổi Dậu

Năm sinh Tuổi nạp âm Mệnh ngũ hành Giới tính Quái số Con số may mắn hôm nay 2005 Ất Dậu Tuyền Trung Thủy Nam 4 99 10 22 Nữ 2 10 40 80 1993 Quý Dậu Kiếm Phong Kim Nam 7 63 40 21 Nữ 8 44 50 11 1981 Tân Dậu Thạch Lựu Mộc Nam 1 27 36 90 Nữ 5 71 46 92 1969 Kỷ Dậu Đại Trạch Thổ Nam 4 15 11 33 Nữ 2 56 12 22 1957 Đinh Dậu Sơn Hạ Hỏa Nam 7 33 12 60 Nữ 8 77 22 88

Điểm chú ý trong tử vi hôm nay 20/1 của người tuổi Dậu:

Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Đừng để mình bị rối loạn bởi quá nhiều ý kiến từ những người xung quanh.

Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Hôm nay là một ngày thích hợp để lập kế hoạch, có chuẩn bị vẫn hơn.

Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Hiểu hơn tình hình, bạn củng cố được niềm tin cũng như con đường mình đang đi.

Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Hãy ghi nhận công sức cho người nào đó vì dù sao họ cũng đã nỗ lực rất nhiều.

Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Đừng vội vã nói ra những chuyện bạn mới biết gần đây, hãy kiểm chứng lại.

11. Số may hôm nay 20/1 cho tuổi Tuất

Năm sinh Tuổi nạp âm Mệnh ngũ hành Giới tính Quái số Con số may mắn hôm nay 2006 Bính Tuất Ốc Thượng Thổ Nam 9 48 42 12 Nữ 6 58 34 68 1994 Giáp Tuất Sơn Đầu Hỏa Nam 3 91 59 38 Nữ 3 45 69 99 1982 Nhâm Tuất Đại Hải Thủy Nam 9 60 33 15 Nữ 6 70 82 65 1970 Canh Tuất Thoa Xuyến Kim Nam 3 57 17 51 Nữ 3 72 27 54 1958 Mậu Tuất Bình Địa Mộc Nam 6 69 39 18 Nữ 9 79 98 94

Điểm chú ý trong tử vi hôm nay 20/1 của người tuổi Tuất:

Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Hãy kiểm tra lại lý thuyết khi cách triển khai lại không hiệu quả.

Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Hứa hẹn bạn sẽ có một ngày thư giãn, dễ chịu.

Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Hãy nhân cơ hội này để xem mình thích đi đâu, làm gì để có cảm hứng.

Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Khi đã yêu hay quý mến ai thì sẽ muốn dành thời gian nhiều hơn cho họ.

Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Cảm thấy kết nối mạnh mẽ với những người thân trong gia đình.

12. Con số may mắn hôm nay 20/1cho tuổi Hợi

Năm sinh Tuổi nạp âm Mệnh ngũ hành Giới tính Quái số Con số may mắn hôm nay 2007 Đinh Hợi Ốc Thượng Thổ Nam 2 72 45 90 Nữ 4 88 55 77 1995 Ất Hợi Sơn Đầu Hỏa Nam 5 16 44 88 Nữ 1 53 14 70 1983 Quý Hợi Đại Hải Thủy Nam 8 32 64 16 Nữ 7 56 26 31 1971 Tân Hợi Thoa Xuyến Kim Nam 2 10 81 27 Nữ 4 78 91 75 1959 Kỷ Hợi Bình Địa Mộc Nam 5 71 46 85 Nữ 1 99 56 69

Điểm chú ý trong tử vi hôm nay 20/1 của người tuổi Hợi:

Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Hãy chuẩn bị tinh thần thực hiện sao cho mọi việc hiệu quả nhất.

Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Có những ý tưởng rất ổn, nhưng quan trọng là bạn phải bắt tay thực hiện.

Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Có tiểu nhân khiến cho bạn có một ngày không đạt kết quả cao như mong đợi.

Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Gia đình đem lại sự ủng hộ và là nơi để dựa vào vượt qua thăng trầm cuộc sống.

Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Cuộc sống bình yên, an ổn hơn trong thời gian gần đây.

Con số may mắn hôm nay 20/1 theo 12 cung hoàng đạo

12 CUNG HOÀNG ĐẠO CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY Bạch Dương (21/3 – 20/4) 87 - 65 - 62 Kim Ngưu (21/4 – 20/5) 84 - 61 - 24 Song Tử (21/5 – 20/6) 33 - 25 - 11 Cự Giải (21/6 – 22/7) 41 - 77 - 28 Sư Tử (23/7 – 22 /8) 74 - 34 - 37 Xử Nữ (23/8 – 22/9) 95 - 55 - 91 Thiên Bình (23/9 – 22/10) 24 - 96 - 84 Bọ Cạp (23/10 – 21/11) 81 - 64 - 93 Nhân Mã (22/11 – 23/12) 11 - 62 - 25 Ma Kết (22/12 – 19/1) 30 - 51 - 66 Bảo Bình (20/1 – 18/2) 36 - 54 - 18 Song Ngư (19/2 – 20/3) 11 - 50 - 62

Con số may mắn hôm nay theo 12 cung hoàng đạo được lựa chọn theo cách tính tổng số may mắn cố định của từng chòm sao so sánh với hiện tượng chiêm tinh mỗi ngày của các hành tinh để tìm ra con số mang cát khí cho 12 cung hoàng đạo.

(*) Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.