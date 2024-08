Gia đình ở Hà Nội bổ quả mít "khủng" 43kg, múi dài nửa gang tay

Chị Thủy phải rất vất vả, huy động sự trợ giúp của người khác mới vận chuyển được quả mít 43kg từ vườn về nhà.

Chiều 6/8, gia đình chị Nguyễn Thủy (Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội) đông vui hơn thường lệ. Chị Thủy cùng người thân và bạn bè quây quần bổ quả mít 43kg. Quả mít có cân nặng lớn bất thường khiến ai cũng tò mò, ngạc nhiên không biết bên trong sẽ ra sao.

Chia sẻ với , chị Nguyễn Thủy cho biết, quả mít được hái từ vườn của bố mẹ chị vào trưa ngày 6/8. Để vận chuyển được quả mít từ vườn về nhà, chị phải rất vất vả, huy động thêm sự trợ giúp của người khác.

Cây mít Thái của gia đình chị Thủy cho quả nặng tới 43kg (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ban đầu, chị Thủy ước lượng quả mít nặng khoảng 30kg. Tuy nhiên, sau khi đặt lên cân thử, chị bất ngờ khi trọng lượng thực của quả lên tới 43kg.

Theo chị Thủy, mít chín cây nên vỗ có tiếng kêu bộp bộp, mùi rất thơm. Vì quả mít có trọng lượng quá lớn nên chị Thủy đã mời thêm bạn bè đến để thưởng thức, chị cũng chia thành nhiều miếng nhỏ phân phát cho họ hàng.

Gia đình ở Hà Nội bổ quả mít khủng 43kg, múi dài cả gang tay mời hàng xóm (Video: Nhân vật cung cấp).

"Múi mít dài hơn 10cm, cỡ nửa gang tay, mít chín khá ngon, không phải bỏ phí phần nào từ múi đến xơ hay phần cùi sát vỏ. Múi mít to nhưng hạt lại bị lép. Người thân và bạn bè tôi ai cũng khen ngon. Tôi nghĩ, nếu không gặp đợt mưa ngập vừa rồi thì mít còn ngọt nữa", chị Thủy nói.

Chị Thủy và gia đình khá bất ngờ khi cây mít của gia đình cho quả to và ngon như vậy. Bố mẹ chị thường ngày bận rộn, không có nhiều thời gian chăm sóc cho cây. Cả hai cũng không có bí quyết gì đặc biệt, thi thoảng chỉ bón phân và tưới nước như các loại cây khác.

Giống mít nhà chị Thủy là giống mít Thái, cây trồng đã được 10 năm và không quá cao lớn.

"Hàng năm, cây vẫn cho quả đều nhưng trọng lượng mỗi quả chỉ từ 3-4kg. Năm nay, cây lại cho một quả "khổng lồ" nặng tới 43kg. Tôi từng đọc thông tin về những quả mít "khủng" và thấy rất vui khi nhà mình cũng có một quả mít to như thế", chị Thủy nói.

Chị Thủy vốn làm nghề buôn bán cây. Chị phỏng đoán, có thể do năm nay cây mít đột biến hoặc do ít quả hơn nên cây nuôi tập trung vào một vài quả nên cho trái to bất thường.

Theo chị Thủy, múi mít khá to nhưng hạt lại bị lép (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vườn nhà chị Thủy cách khá xa nhà. Mấy tháng trước, khi thấy quả mít có kích thước khác thường, mẹ chị Thủy đã dùng bạt, mo cau che chắn để tránh gây sự chú ý. Trái mít ngày một lớn nhưng gần đây một góc có dấu hiệu bị thối do dính mưa và bị chèn ép với thân cây.

"Tôi thấy hơi tiếc nếu để mít lâu thêm chút nữa thì sẽ ngon hơn", chị Thủy nói.

Chị Lê Nhị, bạn của chị Thủy nhận xét "mít ngon tới miếng xơ cuối cùng".

Trước đó, gia đình ông Phạm Văn Thiệu ở Hải Dương cũng gây xôn xao dư luận khi chia sẻ hình ảnh quả mít trong vườn nhà nặng 54,5kg. Theo chủ nhà, trái mít có múi to "bằng cái điện thoại", múi vàng, dày, thơm, ăn ngọt.

Giống mít là mít dai được ông Thiệu trồng từ 8 năm trước, năm thứ 5 bắt đầu cho quả. Trọng lượng của các quả khá lớn từ 23-37kg, năm 2024 là năm cho trái nặng nhất tới 54,5kg.