Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Bệnh thường gặp

Nổi mề đay khi trời chuyển lạnh phải làm sao? Bật mí giải pháp hiệu quả từ YHCT

09:00 31/03/2026
Mề đay khi trời chuyển lạnh là tình trạng nhiều người gặp phải mỗi khi gió mùa về, với các biểu hiện ngứa rát, nổi mẩn và phù nề khó chịu. Không chỉ do thời tiết, đây còn là dấu hiệu cơ thể suy yếu, vệ khí không vững khiến phong hàn dễ xâm nhập. Hiểu đúng cơ chế và chăm sóc đúng cách sẽ giúp kiểm soát triệu chứng và phòng tái phát hiệu quả.

 

Tại sao trời lạnh mề đay dễ xuất hiện?

Dưới góc nhìn Y học cổ truyền (YHCT), mề đay khi trời chuyển lạnh không chỉ là biểu hiện ngoài da mà phản ánh tình trạng hư hàn, phong tà xâm nhập và khí huyết không thông bên trong cơ thể. 

Trong YHCT, da liễu là nơi phong, hàn, thấp, nhiệt dễ xâm nhập khi cơ thể suy yếu, đặc biệt ở những người có vệ khí yếu, tỳ vị hư. Khi thời tiết chuyển lạnh, phong hàn ngoài trời xâm nhập, cơ thể không đủ sức chống lại, khiến khí huyết vận hành kém, phong tà ứ đọng dưới da, từ đó xuất hiện các nốt mẩn đỏ, phù nề, ngứa rát đặc trưng của mề đay.

Nguyên nhân mề đay lạnh thường liên quan tới ba thể cơ bản trong YHCT:

  1. Phong hàn phạm biểu: khí huyết bình thường nhưng bị phong hàn bên ngoài xâm nhập, gây nổi mẩn ngứa khi ra gió hoặc gặp lạnh.
  2. Khí huyết hư: cơ thể suy nhược, tỳ hư, khí huyết không đủ để nuôi da, vệ khí suy yếu, phong hàn dễ tấn công và tái phát mề đay nhiều lần.
  3. Đàm thấp nội uất: người có chức năng tỳ vị kém, ăn uống thất thường, tích tụ thấp nhiệt, khi gặp lạnh cũng dễ nổi mẩn, ngứa kéo dài.
Ngoài ra, thời điểm giao mùa trong YHCT được xem là “thời khí thay đổi”, phong hàn thịnh, cơ thể cần thích nghi. Nếu vệ khí chưa đủ mạnh hoặc khí huyết lưu thông kém, da sẽ trở thành “cửa ngõ” để tà khí xâm nhập. 

Vì vậy, mề đay xuất hiện không chỉ do tác động bên ngoài mà còn phản ánh sự mất cân bằng bên trong cơ thể, cho thấy cơ thể đang cần tăng cường dưỡng khí, kiện tỳ bổ huyết và khu phong tán hàn.

Xử trí khi bị mề đay do lạnh (tại nhà)

Khi xuất hiện mề đay do lạnh, việc chăm sóc tại nhà đúng cách giúp giảm ngứa, hạn chế lan rộng và tránh tái phát. 

  • Trước hết, giữ ấm cơ thể là điều quan trọng nhất, đặc biệt là các vùng nhạy cảm như cổ, gáy, bụng, tay và chân. Nhiệt độ ổn định giúp giảm tác động của phong hàn, hạn chế các nốt mẩn đỏ xuất hiện.
  • Tắm nước ấm, không dùng nước lạnh, duy trì nhiệt độ khoảng 35–37°C để làm dịu da mà không kích thích phản ứng nổi mẩn. 
  • Nếu mề đay đã xuất hiện, có thể dùng khăn ấm chườm nhẹ lên vùng da bị ngứa để giảm cảm giác khó chịu, giúp mạch máu dưới da giãn nở đều, hạn chế sưng đỏ. 
  • Đồng thời, nên dưỡng ẩm da thường xuyên bằng các sản phẩm dịu nhẹ, không chứa hương liệu, giúp bảo vệ hàng rào da, giảm khô và ngứa.

Về chế độ ăn uống, người bệnh cần kiêng các thực phẩm dễ kích ứng như hải sản, rượu bia, đồ cay nóng, thức ăn lạnh và nước đá. Các yếu tố này có thể làm phản ứng mề đay nặng hơn hoặc kéo dài thời gian hồi phục. 

Trong một số trường hợp cần thiết, thuốc Tây hỗ trợ như thuốc kháng histamin thế hệ 2 có thể được sử dụng theo chỉ định của bác sĩ để kiểm soát ngứa và nổi mẩn.

Người bệnh cần đặc biệt lưu ý dấu hiệu nguy hiểm để kịp thời đi viện: nếu xuất hiện khó thở, tụt huyết áp, sưng môi hoặc mí mắt kéo dài, đây có thể là biểu hiện của phản ứng dị ứng nghiêm trọng và cần được cấp cứu ngay.

Mặc dù các biện pháp tại nhà giúp giảm nhanh triệu chứng, nhưng để đẩy lùi mề đay từ gốc và hạn chế tái phát, cần kết hợp với phương pháp điều trị theo Y học cổ truyền (YHCT). 

Điều trị YHCT hướng tới căn nguyên và cơ thể tổng thể, không chỉ tập trung vào giảm triệu chứng tức thời. Phác đồ thường được cá thể hóa theo thể bệnh của từng người, kết hợp thuốc uống thảo dược, xoa bóp, châm cứu và dưỡng sinh, nhằm:

  • Khu phong, tán hàn, loại bỏ tà khí.
  • Bổ khí huyết, kiện tỳ, nâng cao sức đề kháng.
  • Củng cố vệ khí, giúp da tự bảo vệ trước tác động của lạnh và gió mùa.

Nhờ cách tiếp cận toàn diện – từ gốc đến triệu chứng, mề đay không chỉ dịu nhanh mà cơ thể dần ổn định, hạn chế tái phát khi thời tiết chuyển lạnh. Đây chính là nền tảng giúp người bệnh yên tâm trong điều trị, đồng thời duy trì sức khỏe làn da lâu dài theo phương pháp truyền thống, an toàn và phù hợp với mọi lứa tuổi.

Bí quyết đẩy lùi mề đay tại Bảo Thanh Đường

Bí quyết đẩy lùi mề đay từ Bảo Thanh Đường không chỉ đơn thuần là giảm triệu chứng ngứa rát, mẩn đỏ mà hướng đến căn nguyên phong hàn và khí huyết suy yếu, vốn là nguyên nhân sâu xa gây mề đay khi trời lạnh. Theo YHCT, những ngày giao mùa, phong hàn thịnh, cơ thể nếu vệ khí chưa vững, khí huyết lưu thông kém sẽ trở nên nhạy cảm, khiến các nốt mẩn dễ xuất hiện, lan rộng. Hiểu rõ cơ chế này, Bảo Thanh Đường tập trung điều trị từ gốc, kết hợp chăm sóc bên ngoài, giúp vừa kiểm soát triệu chứng vừa tăng sức đề kháng cho cơ thể.

Trên cơ sở hơn 200 năm kinh nghiệm gia truyền, mỗi người bệnh được phân loại thể bệnh cụ thể:

  • Phong hàn xâm nhập biểu: sử dụng thảo dược khu phong, tán hàn, giúp cơ thể chống lại tác động lạnh, ngăn ngừa nổi mẩn mới.
  • Khí huyết hư, tỳ vị yếu: áp dụng bài thuốc bổ khí, kiện tỳ, dưỡng huyết, nâng cao sức đề kháng, hạn chế tái phát.
  • Đàm thấp nội uất: phối hợp thảo dược hóa thấp, thanh nhiệt, hỗ trợ cơ thể đào thải độc tố.

Ngoài thuốc uống, phương pháp xoa bóp, châm cứu, dưỡng sinh được kết hợp để tăng lưu thông khí huyết, củng cố vệ khí, từ đó giúp da tự bảo vệ, giảm nhạy cảm với lạnh. Chế độ sinh hoạt, ăn uống theo mùa cũng được hướng dẫn cẩn thận: giữ ấm cơ thể, dưỡng ẩm da, tránh hải sản, đồ lạnh, duy trì giấc ngủ và vận động nhẹ nhàng.

Nhờ cách tiếp cận toàn diện – từ gốc đến triệu chứng, mề đay không chỉ được làm dịu nhanh mà cơ thể dần ổn định, giảm nguy cơ tái phát. Đây chính là lý do nhiều người bệnh chọn Bảo Thanh Đường như người bạn đồng hành đáng tin cậy, vượt qua những ngày lạnh mà không lo ngứa ngáy, khó chịu.

Lưu ý: Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, không thay thế cho chẩn đoán và điều trị y khoa. Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng bất kỳ phương pháp điều trị nào.

THÔNG TIN PHÒNG KHÁM BẢO THANH ĐƯỜNG

  •  
