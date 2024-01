Thời tiết từ nay đến Tết Nguyên đán sẽ ra sao?

Xin ông cho biết diễn biến của đợt không khí lạnh đang ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ hiện nay?

Đợt không khí lạnh vừa qua là đợt không khí lạnh yếu, tăng lệch sang phía Đông và ảnh hưởng tới một số tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dòng xiết gió Tây trên cao hạ thấp nên gây ra các đợt mưa và mưa nhỏ ở khu vực Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa đến Nghệ An.

Do tác động của không khí lạnh yếu nên nhiệt độ tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cũng giảm không nhiều, thấp nhất tại khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ và trung tâm TP Hà Nội phổ biến từ 16 – 18 độ C, các khu vực vùng núi nhiệt độ giảm còn 14-16 độ C, một số nơi khác giảm còn dưới 12 độ C.

Tại khu vực Thanh Hóa và Nghệ An không giảm nhiều. Trời chuyển rét tại các khu vực Bắc Bộ. Trong những ngày tới do không khí lạnh suy yếu và lệch ra phía Đông nên từ thời điểm này cho đến những ngày tới, nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Với tình hình hiện nay, hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn vẫn diễn ra nhiều. Vậy những ngày tới, hiện tượng này còn tiếp diễn nữa không thưa ông?

Theo nhận định của chúng tôi những ngày qua xuất hiện hiện tượng mưa và mưa nhỏ làm tầm nhìn giảm thấp. Tuy nhiên, với những hiện tượng mưa nhỏ, độ ẩm không mang tính bão hòa vậy thì hiện tượng nồm ẩm như đề cập là ít khả năng xảy ra trong thời gian tới.