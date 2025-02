Từ 15/2, CSGT toàn quốc đặc biệt chú ý 6 vi phạm giao thông này, người dân cần chú ý

Theo kế hoạch tuần tra của Cục CSGT, trong năm 2025, lực lượng chức năng sẽ đặc biệt tập trung kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm giao thông dưới đây.

Kế hoạch tuần tra đến hết năm 2025 nhấn mạnh 6 chuyên đề

Cục CSGT của Bộ Công an ngày 4/2 vừa qua đã ban hành Kế hoạch Tuần tra kiểm soát, xử lý các chuyên đề vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt.

Kế hoạch này diễn ra từ ngày 15/2 đến hết năm 2025. Trong kế hoạch có 6 nhóm chuyên đề được CSGT toàn quốc tập trung xử lý gồm:

1. Vi phạm nồng độ cồn, ma túy.

2. Vi phạm cơi nới thùng xe, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, vận chuyển hàng hóa không chằng buộc đúng quy định.

3. Vi phạm tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ), đi không đúng phần đường, làn đường quy định, đi ngược chiều, tránh vượt, không tuân thủ các quy định về nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau.

CSGT chú ý hành vi vi phạm nồng độ cồn (Ảnh: Sưu tầm)

4. Điều khiển xe thành đoàn gây cản trở giao thông, lạng lách, đánh võng… đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.

5. Lái xe kinh doanh vận tải sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện và việc lắp đặt, hoạt động của thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh lái xe.

6. Xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với học sinh, sinh viên.

Học sinh sinh viên cần chú ý. Ảnh minh họa

Người dân cần chú ý vi phạm nồng độ cồn

Trong các chuyên đề trên người dân đi xe máy ô tô thông thường cần chú ý vi phạm nồng độ cồn, nhất là dịp lễ, cưới hỏi... Hiện nay không có mức tối thiểu nồng độ cồn, mà cứ có nồng độ cồn là bị phạt.

Nghị định 168 đã tăng mức xử phạt với hành vi vi phạm nồng độ cồn so với Nghị định 100. Gần đây Hà Nội còn đề xuất tăng xử phạt vi phạm nồng độ cồn gấp đôi mức phạt trong Nghị định 168.

Có nồng độ cồn mà lái xe ảnh hưởng nghiêm trọng tới an toàn giao thông cho người lái và cho nhiều người cùng tham gia giao thông. Bởi thế xử phạt nghiêm khắc để răn đe giúp an toàn hơn.

Người dân cần tuân lệnh tín hiệu đèn giao thông

Nghị định 168 cũng đã nêu rõ việc vi phạm tín hiệu đèn giao thông sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Đặc biệt hành vi vượt đèn đỏ tang mức phạt so với trước đây nhiều lần. Trong những tuần đầu thực hiện Nghị định 168, người dân đã thực hiện nghiêm túc hơn khi dừng đèn đỏ.

Đây cũng là lỗi giao thông mà nhiều người trước đây hay vi phạm. Hơn nữa hiện nay việc phạt nguội đã giúp cho công an phát hiện và kiểm soát hành vi vi phạm tốt hơn. Nên người dân đặc biệt chú ý tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, đảm bảo an toàn giao thông cho mình và cho người. Đã không ít vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do vượt đèn đỏ.

CSGT sẽ chú trọng 6 chuyên đề tuần tra. Điều đó không có nghĩa những hành vi khác sẽ bị bỏ qua, người dân cần chú ý chấp hành vì sự an toàn của bản thân và mọi người (Ảnh: Sưu tầm)

Học sinh sinh viên và cha mẹ học sinh cần chú ý giao xe cho con

Việc học sinh sinh viên chưa đủ điều kiện đã lái xe máy ra đường trước đây là hành vi vi phạm thường gặp. Học sinh sinh viên cần chú ý quy định mới phải tham gia lớp đào tạo mới được lái xe máy 50cc. Cha mẹ cẩn trọng khi giao xe cho con đi học.

Đã có rất nhiều vụ tai nạn thương tâm, có nhiều người đã không thể trở về nhà vì những lỗi vi phạm nồng độ cồn, vượt đèn đỏ, đi xe khi không đủ điều kiện.

Do đó người dân cần chú ý để đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo hạnh phúc cho mọi nhà.