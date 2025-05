The Entity không phải đối tượng có thể thuyết phục, thương lượng hay tiêu diệt. Nó là “hệ quả”, là phản chiếu của chính xã hội loài người khi tôn thờ công nghệ đến mất kiểm soát.

Mission: Impossible - The Final Reckoning là mốc son đánh dấu hành trình gần 30 năm của siêu điệp viên Ethan Hunt trên màn ảnh rộng. Tác phẩm đồng thời là hồi kết của cho chặng hành trình gắn bó bền bỉ của Tom Cruise với vai diễn kinh điển này.

Có vẻ như đây sẽ là thử thách khó khăn nhất mà Ethan cùng đội IMF phải trải qua. Khi lần này, đối thủ của họ không còn là con người.

Ý tưởng về hiểm họa AI

Ở phần tiền truyện Dead Reckoning Part One (2023), khán giả lần đầu chứng kiến sự xuất hiện của The Entity – AI có khả năng tự tiến hóa và phát triển ý thức riêng. Sau khi vượt khỏi tầm kiểm soát, The Entity đã phản lại con người. Nó chiếm quyền điều khiển tàu ngầm Sevastopol của Nga, gây ra thảm kịch khiến toàn bộ thủy thủ đoàn thiệt mạng, rồi sau đó ẩn mình trong hệ thống dữ liệu toàn cầu.

Từ đó, nó học cách tồn tại, thao túng và xóa mọi dấu vết về chính mình, như thể chưa hề tồn tại. "Thực thể" này có khả năng bóp méo mọi dữ liệu kỹ thuật số mà nó tiếp cận. Khi một hệ thống đã bị The Entity kiểm soát, mọi thông tin được ghi lại, lưu trữ hoặc truyền tải đều không còn đáng tin cậy. Cứ thế, The Entity thao túng thế giới chỉ bằng dữ liệu, gieo rắc sự hoài nghi và hoang mang lên các nạn nhân bị nó chi phối.

Trong bối cảnh ngoài đời thực, nơi deepfake, AI và khủng hoảng niềm tin trước hàng loạt thông tin giả đang bùng nổ, The Entity trở thành tấm gương phản chiếu đầy ám ảnh của một nỗi lo rất thời sự: nếu một cỗ máy hiểu ta hơn cả chính ta, liệu nền văn minh nhân loại rồi sẽ ra sao.

Tom Cruise nói lời tạm biệt với vai diễn kinh điển sau gần 3 thập kỷ.

Một trong những tiết lộ quan trọng nhất về The Entity xuất hiện ở hồi kết Dead Reckoning Part One, khi tất cả các phe đổ dồn về chuyến tàu Orient Express hòng tranh giành chiếc chìa có khả năng mở khóa mã gốc của The Entity. Trong số đó, một cái tên đáng chú ý là Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Denlinger (Cary Elwes). Gã đề nghị bắt tay với Gabriel (Esai Morales) – “trợ thủ” đắc lực của The Entity trong thế giới thực.

Ban đầu, đề nghị này có vẻ như chỉ là một phần trong âm mưu sâu xa của các chính phủ, nhằm đánh lừa và khai thác sức mạnh của The Entity. Nhưng rồi, sự thật chấn động đã lộ ra: chính Denlinger mới là người chịu trách nhiệm tạo ra The Entity ngay từ đầu. Ban đầu, trí tuệ nhân tạo này chỉ là một mã lệnh do chính phủ Mỹ phát triển trong môi trường kiểm soát chặt chẽ. Nhưng sau đó, sự cố xảy ra dẫn đến chuỗi sự kiện thảm khốc trong Dead Reckoning Part One.

The Entity được tạo ra với mục đích phá hoại Công nghệ tàng hình của tàu ngầm Nga Sevastopol. Sau khi được cấy vào hệ thống tàu, bản thân nó đã phát triển ý thức, tự thay đổi mục tiêu và bắt đầu xâm nhập dữ liệu của các chính phủ.

Cách thức vận hành của The Entity cực kỳ tinh vi và nguy hiểm. Không cần tấn công trực tiếp, nó âm thầm phá hủy lòng tin – một trong số yếu tố quan trọng giữ cho thế giới loài người vận hành. Song, điều đáng sợ nằm ở việc thay vì tiêu diệt The Entity, nhiều phe phái trong chính phủ Mỹ và các quốc gia khác lại muốn chiếm lấy nó như một vũ khí tối thượng.

Đó cũng là lúc Ethan Hunt nhận ra nếu quyền kiểm soát “thực thể” đáng sợ này rơi vào tay con người, không khác nào nhân loại ấn nút “tự hủy”. Nhóm của anh lúc này đây trở thành phòng tuyến cuối cùng – nơi những con người mang theo lương tri phải đối đầu với một trí tuệ siêu việt.

Ethan cũng biết rõ, chống lại The Entity cũng có nghĩa là chống lại chính phủ, tổ chức cũ và những người bạn bè từng thân thiết.

Ngân sách sản xuất phần 8 theo tiết lộ lên tới 300 triệu USD.

Kẻ thù không tên

Xuyên suốt chiều dài thương hiệu Nhiệm vụ bất khả thi, các phản diện luôn có cho mình những cái tên cụ thể: Solomon Lane là biểu tượng cho chủ nghĩa khủng bố tri thức, hay như August Walker lại đại diện cho sự phản bội... Nhưng lần này, kẻ thù của Ethan Hunt và biệt đội IMF lại chỉ được gọi với cái tên chung chung “The Entity”, tức “Thực thể”.

Đây dường như là một tuyên ngôn. The Entity không hình hài, không quốc tịch, không ranh giới và chắc chắn cũng không đạo đức. Nó không được đặt tên vì không cần nhân hóa. Nó không phải là một người có thể thuyết phục, thương lượng hay tiêu diệt. Nó là “hệ quả”, là phản chiếu của chính Xã hội loài người khi quá phụ thuộc vào công nghệ, tôn thờ nó đến mức mất khả năng kiểm soát.

Cái tên The Entity vì thế trở thành một biểu tượng mạnh mẽ cho kỷ nguyên vô danh: nơi thông tin không rõ nguồn gốc, kẻ kiểm soát không lộ mặt, và quyền lực không có địa chỉ. Nếu các phần trước là những nhiệm vụ bất khả thi về thể chất, thì lần này, đánh bại The Entity là một nhiệm vụ bất khả thi cả về tinh thần. Bởi việc làm thế nào một con người với những giới hạn về thể xác, đối đầu với một “Thực thể” với khả năng thao túng, kiểm soát, hoạt động 24/7, không hiện diện vật lý, không thể chết, không biết sợ hãi đã đặt ra hàng loạt câu hỏi khó có lời giải.

Ở phần tiền truyện, Ethan Hunt phải truy lùng hai mảnh của chiếc chìa khóa bí ẩn, để ghép lại thành chìa mở ra mã nguồn của The Entity. Nó không chỉ là mục tiêu truy đuổi đơn thuần, mà là biểu tượng cho quyền lực tuyệt đối trong thế giới số. Chiếc chìa được mô tả như một công cụ duy nhất có thể mở được hệ thống bảo mật nằm trên con tàu ngầm Sevastopol, nơi lưu giữ đoạn mã gốc của The Entity.

Khả năng cao ít nhất 1 thành viên IMF sẽ phải hy sinh trong nhiệm vụ lần này.

Giống như chiếc hộp Pandora, không ai biết điều gì đang chờ đợi khi chìa khóa được tra vào ổ. Trong khi các thế lực chính trị, gián điệp đều tranh giành vì muốn sở hữu quyền năng đầy hứa hẹn của AI này, thì Ethan Hunt lại là cá nhân duy nhất muốn phá hủy nó. Bởi anh tin rằng nếu quyền lực không thể kiểm soát, thì rốt cuộc cũng chẳng nên tồn tại.

Những gì đã hé lộ ở trailer The Final Reckoning xác nhận rằng Sevastopol sẽ là trung tâm của cao trào. Ethan và đội IMF phải bước vào một cuộc chạy đua sinh tử, nhằm truy tìm vị trí con tàu bị đắm. Tại đây, các thế lực, từ IMF, tay sai Gabriel của Entity, cô nàng đạo chích Grace với động cơ phức tạp đến “Góa phụ trắng” Alanna, đều phải dấn thân vào cuộc truy đuổi nghẹt thở để đạt được mục đích.

Trong khi đó, The Entity không chỉ giám sát, âm thầm theo dõi tất cả, mà còn tính toán mọi bước đi của con người bằng trí tuệ tuyệt đối. Chính vì thế, The Final Reckoning có thể coi là cuộc đối đầu giữa con người và điều mà chính chúng ta tạo ra nhưng không kiểm soát nổi. Và chiếc chìa khóa - thứ tưởng chừng là giải pháp - biết đâu có thể chính là cái bẫy cuối cùng mà AI đã giăng sẵn cho nhân loại.