Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. GIẢI TRÍ
  3. Showbiz

Ban tổ chức Miss World Vietnam nói rõ về tranh cãi kết quả

09:55 30/03/2026
Đại diện ban tổ chức Miss World Vietnam 2025 chia sẻ về kết quả cuộc thi năm nay.

Tối 29/3 vừa qua, chung kết Miss World Vietnam đã diễn ra, nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Tân Hoa hậu gọi tên Phan Phương Oanh, người đẹp sinh năm 2003 đến từ Hà Nội. Đồng thời, Á hậu 1 thuộc về Lê Phương Khánh Như và Á hậu 2 là Trương Tâm Như. 

Sau khi kết quả được công bố, bên cạnh nhiều lời chúc mừng, không ít ý kiến trái chiều cũng xuất hiện, xoay quanh thứ hạng của Top 3.

Trước những tranh luận này, đại diện ban tổ chức Miss World Vietnam đã chính thức lên tiếng, khẳng định kết quả chung cuộc là thành quả của cả một quá trình đánh giá nghiêm túc và toàn diện. 

"Ngay từ đầu cuộc thi đã có không ít tranh cãi xoay quanh việc lựa chọn các vị trí trong top, bởi hầu hết thí sinh đều có sự đóng góp, cống hiến và thể hiện rất xuất sắc. Vì vậy, để đi đến kết quả là cả một quá trình nỗ lực rất lớn từ phía ban giám khảo và ban tổ chức, với sự cân nhắc, đánh giá kỹ lưỡng trong suốt chặng đường dài chứ không chỉ dựa trên màn thể hiện ở đêm chung kết", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Đại diện ban tổ chức Miss World Vietnam 2025 cũng nhấn mạnh, khán giả thường bị thu hút bởi những khoảnh khắc nổi bật trên sân khấu như trang phục lộng lẫy, phần ứng xử trôi chảy hay phong thái tự tin. Tuy nhiên, với một cuộc thi nhan sắc, hành trình xuyên suốt mới là yếu tố mang tính quyết định. Các thí sinh phải tham gia hàng loạt hoạt động, tuân thủ quy định riêng và được chấm điểm qua nhiều tiêu chí khác nhau.

Đáng chú ý, ngoài ban giám khảo chính thức, còn có sự tham gia của các giám khảo ẩn danh, ban cố vấn, đội ngũ truyền thông cũng như những bộ phận liên quan đến quyền lợi tài trợ. Những "thang điểm" này góp phần tạo nên cái nhìn đa chiều, đảm bảo việc đánh giá không chỉ dựa vào một vài phần thi mang tính thời điểm.

Theo đại diện cuộc thi, chính những yếu tố "Hậu trường" mà khán giả không trực tiếp nhìn thấy lại đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định kết quả cuối cùng. Từ thái độ, sự chuyên nghiệp, tinh thần hợp tác cho đến khả năng duy trì phong độ ổn định đều được xem xét kỹ lưỡng. Đây cũng là lý do ban tổ chức khẳng định họ có đủ cơ sở để lựa chọn những gương mặt xứng đáng nhất.

"Chúng tôi hy vọng rằng, theo thời gian, khán giả sẽ tiếp tục dõi theo hành trình của các cô gái như Phương Oanh, Khánh Như, Tâm Như, để thấy rõ hơn sự trưởng thành, tài năng và bản lĩnh của Top 3 cũng như lý do vì sao họ xứng đáng với những vị trí đã đạt được", đại diện ban tổ chức bày tỏ.
Bên cạnh việc giải thích về kết quả chung cuộc, ban tổ chức cũng có những chia sẻ cụ thể về tân Hoa hậu Phan Phương Oanh. Theo nhận định, cô vốn là thí sinh nổi bật ngay từ đầu và luôn duy trì phong độ ổn định trong suốt hành trình.

"Trong cuộc thi, mỗi thí sinh đều có cách để làm nổi bật bản thân và Phương Oanh ghi dấu ấn nhờ những kỹ năng trình diễn rất sáng sân khấu. Trước đó, cô từng vào top 10 Hoa hậu Việt Nam cùng năm với Hoa hậu Thanh Thủy. Sau nhiều năm rèn luyện, lần trở lại này, Phương Oanh đã trang bị thêm nhiều kỹ năng để tỏa sáng hơn", đại diện cho biết.

Không chỉ thể hiện tốt ở các phần thi chính tại Miss World Vietnam 2025, Phương Oanh còn được đánh giá cao qua nhiều hoạt động bên lề như show Thời trang, phần thi tài năng và dự án nhân ái. Đặc biệt, phần thi Queen Talk được xem là yếu tố giúp ban giám khảo nhìn nhận rõ hơn về tư duy, khả năng trình bày và bản lĩnh của cô.

Ban tổ chức nhấn mạnh, một hoa hậu trong thời đại mới không chỉ cần ngoại hình nổi bật mà còn phải sở hữu khả năng giao tiếp tốt và tư duy linh hoạt. Phương Oanh được đánh giá cao khi thể hiện sự lưu loát cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh, cùng phong thái tự tin, rạng rỡ. Ngoài ra, khả năng trình diễn, đồng diễn và nhảy múa cũng là những điểm cộng giúp cô nổi bật giữa dàn thí sinh.

Đáng chú ý, kết quả khảo sát nội bộ giữa các thí sinh cũng cho thấy Phương Oanh nhận được nhiều sự ủng hộ. Cô không chỉ được đánh giá cao về năng lực mà còn gây thiện cảm nhờ tính cách ấm áp, thân thiện và khả năng kết nối với mọi người.

Phan Phương Oanh sinh năm 2003, sở hữu chiều cao 1,73 m cùng số đo hình thể ấn tượng 83-61-92 cm. Trước khi đăng quang Miss World Vietnam 2025, cô đã là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích các cuộc thi nhan sắc như từng đạt danh hiệu Người đẹp Biển và lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022. 

Bên cạnh ngoại hình, cô còn ghi điểm nhờ thành tích học tập đáng chú ý. Phương Oanh sở hữu chứng chỉ IELTS 7.5, đồng thời có thể giao tiếp tiếng Trung ở mức HSK 3. Cô đã tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân với GPA 3.63/4.0

Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/nguoi-mau-hoa-hau/ban-to-chuc-miss-world-vietnam-noi-ro-ve-tranh-cai-ket-qua-202603300444252304.html
Mới cập nhật
