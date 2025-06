Bão số 1 gây mưa lớn từ Bắc Trung Bộ đến Tây Nguyên, cảnh báo lũ quét và sạt lở

Cơn bão trên Biển Đông đang di chuyển phức tạp với sức gió giật cấp 13, gây ảnh hưởng mạnh đến vùng biển Bắc và Trung Bộ. Mưa lớn diện rộng, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đang đe dọa nhiều tỉnh từ Hà Tĩnh đến Kon Tum.

Bão số 1 gây gió giật cấp 13, cảnh báo vùng nguy hiểm trên biển và ven bờ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ sáng ngày 13/6, vị trí tâm bão nằm ở khoảng 17,9 độ vĩ Bắc và 108,9 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 10, tức khoảng 89–102 km/h, giật cấp 13.

Đường đi của bão số 1 trong sáng nay (13/6).

Bão đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với vận tốc khoảng 10 km/h. Dự báo đến 4 giờ ngày 14/6, bão sẽ đổi hướng Bắc Tây Bắc, sau đó chuyển sang hướng Bắc Đông Bắc, tiếp tục di chuyển trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ với tốc độ tương tự.

Cảnh báo cho biết, vùng nguy hiểm bao gồm khu vực phía Tây Bắc của Bắc Biển Đông, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Quảng Nam và khu vực vịnh Bắc Bộ.

Tại những nơi này, bão có thể gây gió mạnh cấp 6 đến 8, riêng vùng gần tâm bão đi qua có thể đạt cấp 9 đến 10, giật cấp 13. Sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, nơi gần tâm bão cao từ 4 đến 6 mét, biển động rất mạnh.

Vịnh Bắc Bộ cũng ghi nhận gió mạnh cấp 6 đến 7, vùng gần tâm bão có thể đạt cấp 8 đến 10, giật cấp 13, sóng biển cao 2 đến 4 mét, riêng phía Đông có nơi cao 3 đến 5 mét. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng biển này có nguy cơ cao gặp dông, lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.

Sáng sớm nay (13/6), bão số 1 mạnh lên cấp 10, giật cấp 13. Ảnh minh hoạ

Đến 4 giờ ngày 15/6, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, ảnh hưởng đến khu vực phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với tốc độ khoảng 15 km/h. Sức gió mạnh nhất của bão giảm còn cấp 7, giật cấp 9, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 4 giờ ngày 16/6, áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền phía Nam Trung Quốc, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 20–25 km/h và tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp với sức gió dưới cấp 6.

Do tác động kết hợp của bão và triều cường, từ 17 giờ đến 19 giờ trong các ngày 13 và 14/6, vùng biển ven bờ từ Hải Phòng đến Nghệ An có thể xuất hiện mực nước biển cao, cụ thể tại Hòn Dấu đạt 3,9 mét, Hòn Ngư 2,8 mét, gây ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp ven biển và cửa sông.

Mưa lớn diện rộng từ Trung Bộ đến Tây Nguyên, nguy cơ cao lũ quét và sạt lở

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong sáng sớm và ngày 13/6, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 130 mm, một số nơi vượt 250 mm. Tại Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi và Kon Tum cũng xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, cục bộ vượt 120 mm.

Ngoài ra, khu vực phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa, Bắc Nghệ An và Quảng Ngãi cũng có mưa to cục bộ với lượng mưa có nơi vượt 50 mm. Dự báo từ đêm 13/6, mưa lớn sẽ giảm dần nhưng trong cơn dông vẫn có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở mức 1, riêng khu vực Quảng Trị và Thừa Thiên Huế ở mức 2. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; đồng thời có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở các sườn dốc.

Do ảnh hưởng của bão, nguy cơ sạt lở và lũ quét. Ảnh minh hoạ

Dữ liệu thực tế từ 2 giờ ngày 12/6 đến 2 giờ ngày 13/6 ghi nhận lượng mưa cực lớn tại nhiều nơi như: hồ Vực Tròn (Quảng Bình) 339,8 mm, đập thủy điện La Tó (Quảng Trị) 568 mm, Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 669,2 mm, Trung tâm GD-DN05-06 (Đà Nẵng) 424,8 mm, Đại Sơn (Quảng Nam) 332,2 mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 130,2 mm, Đắk Rơ Ông (Kon Tum) 187,6 mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực tại các tỉnh này đã đạt hoặc gần đạt trạng thái bão hòa, trên 85%, làm tăng nguy cơ sạt lở đất nghiêm trọng.

Cảnh báo mới nhất cũng chỉ ra nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại nhiều huyện thuộc Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum.

Các địa phương cần đặc biệt lưu ý trong những ngày tới, khi lượng mưa tích lũy tiếp tục tăng và nguy cơ thiên tai vẫn đang ở mức cao. Cảnh báo cấp độ rủi ro do lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam ở mức 2; các khu vực còn lại ở mức 1.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến nghị người dân theo dõi thông tin cảnh báo thời gian thực tại địa chỉ https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn để chủ động phòng tránh thiên tai.