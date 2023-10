Bé gái 6 tuổi tử vong sau khi ăn bánh đêm Trung thu

Cả nhà có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh trung thu và su kem mà người mẹ được cho, bé gái 6 tuổi sau đó đã tử vong.

Ngày 2/10, Công an TP Thủ Đức đang phối hợp Công an TP.HCM điều tra nguyên nhân bé P.Q.N (6 tuổi) tử vong nghi do ăn bánh su kem và bánh trung thu.

Chiều 29/9, một chung cư tổ chức Tết Trung thu cho các bé sống tại đây. Chị U. (mẹ bé N.) được cư dân cho 2 bánh trung thu, ban tổ chức cho bánh su kem mang về. 22h, chị mang bánh về phòng trọ, để bên ngoài (không bảo quản trong tủ lạnh).

Sáng 30/9, cả nhà chị cùng ăn bánh. Sau đó chị U. cùng với con trai 19 tuổi, bé gái N. bị nôn ói, tiêu chảy nhiều lần.

Chị U. và 2 con đi khám tại phòng khám gần nhà, mua thuốc về uống, nhưng các triệu chứng nôn ói, tiêu chảy của 3 mẹ con không thuyên giảm.

Bác sĩ CKII Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, chiều 1/10, bé được đưa tới bệnh viện khám với chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột, kê toa thuốc ra về (kháng sinh, giảm đau, men tiêu hóa).

Đến 21h, bé tím môi, mặt tăng dần kèm bứt rứt. 23h gọi bé không phản ứng, sau đó người nhà đưa lại Bệnh viện Lê Văn Thịnh cấp cứu lúc 23h46 phút. Bé nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, không nghe được nhịp thở, mạch đùi không bắt được, nhịp tim không nghe được và huyết áp không đo được.

Da bé lạnh, tím tái toàn thân; đồng tử 2 bên 5mm, phản xạ ánh sáng âm tính và mất hết các phản xạ toàn thân. Tại khoa cấp cứu, bệnh nhân được hồi sinh tim phổi nhưng không thành công.

Bệnh nhi được chẩn đoán tử vong trước nhập viện chưa rõ nguyên nhân và ra viện lúc 1h11 phút ngày 2/10. Bệnh viện đã mời công an địa phương đến và bàn giao vụ việc.

Hoàng Thọ