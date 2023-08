Bí ẩn lớn nhất về nguồn gốc sự sống được NASA giải đáp

Nghiên cứu mới của cơ quan vũ trụ Mỹ đã giải thích những bí ẩn lớn về nguồn gốc của sự sống trên Trái Đất.

Theo BGR, hiểu thêm về những bí ẩn về nguồn gốc sự sống trên Trái Đất là việc rất quan trọng, đặc biệt là khi giới khoa học đang cố gắng tìm kiếm sự sống bên ngoài hệ Mặt Trời. Một nghiên cứu mới đã vén phần nào bức màn bí ẩn về cách mà Trái Đất từ một quả cầu vô hồn có thể trở thành một hành tinh đầy sự sống như ngày nay.

Cuộc hành trình tìm ra nguồn gốc của sự sống từ lâu luôn chỉ mang tính thử nghiệm, vì vốn dĩ các nhà khoa học không thể biết được thực tế quá trình này diễn ra như thế nào. Do đó, họ có xu hướng thực hiện bằng một trong hai cách tiếp cận, đầu tiên là xem xét từ trên xuống với nguồn gốc sự sống dựa trên động vật và thực vật hiện đại, cách thứ hai là xem xét từ dưới lên về những khía cạnh trước khi sự sống xuất hiện trên hành tinh.

Giới khoa học vẫn luôn không ngừng tìm kiếm về nguồn gốc của sự sống trên Trái Đất.

Cả hai cách nghiên cứu đều cố gắng truy tìm quá trình của sự tiến hóa, nhưng chưa bao giờ thực sự trả lời được câu hỏi chính xác. Nhưng mới đây, bí ẩn lớn về nguồn gốc sự sống cuối cùng cũng có thể được khám phá.

Theo một bài báo mới được công bố trên tạp chí khoa học PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) của Mỹ, tiết lộ rằng các chuỗi truyền electron tương tự dùng để cung cấp năng lượng cho quá trình trao đổi chất có thể là sự liên kết giữa hai phương pháp tiếp cận mà các nhà khoa học sử dụng để nghiên cứu nguồn gốc sự sống trên Trái Đất.

Những chuỗi này là những điểm cơ bản được sử dụng để vận chuyển các enzym, khiến chúng trở thành cầu nối hoàn hảo trong dòng thời gian tiến hóa của các dạng sống đầu tiên trên Trái Đất.

Việc hiểu được cách các hệ thống sinh học cơ bản nhất này hình thành lần đầu tiên sẽ không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của sự sống ở cấp độ cơ bản nhất, mà cả về sự sống thực sự là gì và cách chúng ta có thể tìm kiếm nó bên ngoài Trái Đất.

Nếu đúng, nghiên cứu này cũng sẽ cung cấp cho chúng ta cái nhìn sâu sắc, giúp hiểu rõ hơn về cách thức sự sống hình thành trên các hành tinh khác, điều mà NASA chắc chắn có thể sử dụng khi tìm kiếm dấu hiệu của sự sống ngoài hành tinh.

Đào Hoàng