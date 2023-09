Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có đại diện các Bộ, ngành Trung ương; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Thường trực HĐND, UBND Thành phố; các sở, ban, ngành và quận Thanh Xuân…



Trước đó, vào lúc hơn 6h sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã có mặt tại hiện trường kiểm tra vụ cháy. Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các lực lượng chức năng Thành phố, cấp ủy, chính quyền quận, phường tập trung cứu chữa người bị thương và khắc phục hậu quả; huy động mọi nguồn lực hỗ trợ kịp thời, tốt nhất cho các hộ dân; Công an Thành phố bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.



Tiếp đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cũng đã có mặt tại hiện trường kiểm tra, nắm tình hình vụ cháy.



Vụ cháy xảy ra vào hồi 23h50 phút, ngày 12/9. Ngôi nhà có diện tích khoảng 200m2. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, lãnh đạo Thành phố, lực lượng Công an Thành phố, lãnh đạo quận Thanh Xuân đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường và chỉ đạo, thực hiện các phương án cứu hộ, cứu nạn. Đến 5h, ngày 13/9, thống kê sơ bộ cho biết đã thực hiện cứu nạn thành công trên 70 người dân, đưa đi cấp cứu 54 người.



Đây là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, các cơ quan của quận Thanh Xuân đang phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố và các lực lượng chức năng khẩn trương xử lý tại hiện trường, tiến hành hỗ trợ người bị nạn và có các phương án khắc phục hậu quả vụ cháy, đồng thời, tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Vương Vân