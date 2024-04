Biển Cát Bà người chật như nêm, chen chúc khó thở

Trong khi đó, tại các bãi tắm Cát Cò 1-2-3 do sóng to, nước biển dâng cao, khách du lịch không được tắm thỏa mái như mọi khi vì không an toàn. Dọc các bãi tắm, hàng nghìn du khách đứng ngắm biển, hóng gió, chụp ảnh check-in.