BTS 'phá đảo' toàn cầu với ARIRANG: Lập loạt kỷ lục chưa từng có trong lịch sử Kpop

16:54 20/03/2026
ARIRANG không đơn thuần là một màn trở lại mà còn là lời khẳng định vị thế hàng đầu của BTS trên bản đồ âm nhạc toàn cầu.

Trưa ngày 20/3 (giờ Việt Nam), BTS chính thức trở lại với album phòng thu thứ 5 mang tên ARIRANG. Ngay sau khi phát hành, màn comeback được mong chờ suốt nhiều năm của nhóm không chỉ gây bùng nổ mạng xã hội mà còn kéo theo loạt thành tích "khủng" chưa từng có trong lịch sử Kpop.

 
Ca khúc chủ đề SWIM nhanh chóng chứng minh sức hút áp đảo khi debut thẳng ở những vị trí cao trên các bảng xếp hạng nhạc số Hàn Quốc: #1 Bugs, #1 MelOn, #7 Genie Đáng chú ý, BTS đã chính thức làm nên lịch sử khi trở thành nghệ sĩ đầu tiên sở hữu hai ca khúc debut thẳng #1 trên MelOn Top 100, bao gồm Yet To Come và SWIM.

Không dừng lại ở đó, SWIM còn vượt mốc 10.000 lượt thích trên MelOn chỉ sau 39 phút phát hành - một tốc độ tăng trưởng cho thấy độ phủ sóng cực mạnh của nhóm.

 
Không chỉ riêng ca khúc chủ đề, toàn bộ album ARIRANG đều đồng loạt "đổ bộ" vào bảng xếp hạng MelOn Top 100, biến BTS trở thành nhóm nhạc Kpop duy nhất hiện tại có tất cả bài hát trong album cùng lọt Top 100. Một số thứ hạng nổi bật: SWIM (#1), Body to Body (#3), Hooligan (#6), Aliens (#9), FYA (#11), Merry Go Round (#12). 2.0 (#15), Like Animals (#19), they don’t know ’bout us (#22), Please (#27), No.29 (#28), One More Night (#33), NORMAL (Explicit Ver, #39), Into The Sun (#41). 

Thành tích này một lần nữa khẳng định sức ảnh hưởng toàn diện của nhóm, không chỉ dừng lại ở một bản hit mà là cả một album được đón nhận rộng rãi.

Trên nền tảng YouTube, MV SWIM ghi nhận hơn 3 triệu lượt xem chỉ trong 15 phút đầu tiên - một con số ấn tượng cho thấy lượng người xem khổng lồ ngay khi vừa ra mắt. Ở mảng doanh số, ARIRANG tiếp tục tạo nên cột mốc lịch sử khi trở thành:

- Album đầu tiên đạt triệu bản (million seller) trên Hanteo chỉ trong chưa đầy 10 phút

- Album Kpop đạt chứng nhận 3X Vàng trên QQ Music nhanh nhất lịch sử (chỉ trong 12 phút)

Bên cạnh đó, SWIM cũng nhanh chóng debut ở vị trí #1 trên bảng xếp hạng MelOn 5 phút - một chỉ số phản ánh sức hút tức thời gần như "tuyệt đối".

Với loạt thành tích dồn dập chỉ trong thời gian cực ngắn, ARIRANG không đơn thuần là một màn trở lại mà còn là lời khẳng định vị thế hàng đầu của BTS trên bản đồ âm nhạc toàn cầu. Từ bảng xếp hạng, doanh số đến độ phủ sóng mạng xã hội, tất cả đều cho thấy một kịch bản quen thuộc: BTS trở lại và ngành công nghiệp âm nhạc phải "chao đảo".

Theo www.saostar.vn
