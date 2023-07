Cảnh báo “mất răng” do bác sĩ nha khoa chẩn đoán sai

Theo BS Phạm Thị Bích Ngọc - Phụ trách chuyên khoa niềng răng, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, thời gian qua, bệnh viện tiếp nhận không ít trường hợp gặp biến chứng khi làm đẹp răng, mà nguyên nhân phần lớn do bác sĩ điều trị.

Thông tin bên lề Hội thảo chuyên ngành về Nha khoa và Thẩm mỹ, do Hiệp hội phẫu thuật và tạo hình Hàn Quốc phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tổ chức vào ngày 12/7 vừa qua, BS Ngọc cho biết: Hiện nay do dân trí và điều kiện kinh tế của người dân ngày càng tăng lên nên nhu cầu cũng cao hơn, đẹp và phải khỏe; tìm hiểu sâu hơn về sự an toàn.

BS Phạm Thị Bích Ngọc – Phụ trách chuyên khoa niềng răng, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc. Ảnh: TH

Tại Bệnh viện Hồng Ngọc, xu hướng bệnh nhân đến niềng răng, cải thiện khớp cắn, tăng thẩm mỹ gương mặt rất nhiều. Tuy nhiên, bên cạnh khách hàng tới làm đẹp, không ít trường hợp đến bệnh viện để khắc phục biến chứng do niềng răng hay làm đẹp tại cơ sở nha khoa thiếu uy tín, không đảm bảo chất lượng.

“Chúng tôi từng tiếp nhận nhiều ca biến chứng niềng răng hỏng như: Mất răng, răng bị điều trị tủy, chết tủy, tiêu chân răng… do niềng răng. Mà nguyên nhân phần lớn do bác sĩ điều trị chưa chẩn đoán đúng, chưa có phác đồ phù hợp nên sử dụng sai khí cụ, sai lực hoặc ngay sai ngay từ lựa chọn phương pháp (đáng lẽ phải phẫu thuật nhưng vẫn quyết định niềng)… Hay với răng sứ thẩm mỹ, dù răng quá chen chúc, khấp khểnh, viêm nha chu quá nặng nhưng vẫn mài răng sứ bất chấp… dẫn đến biến chứng không mong muốn” – BS Ngọc thông tin.

BS Ngọc cho biết, thông thường trước khi chăm sóc, làm đẹp hay điều trị nha khoa, bác sĩ phải loại trừ bệnh lý hiện tại ở răng miệng cho bệnh nhân như: viêm nha chu, sâu răng… thậm chí sàng lọc kỹ các bệnh lý toàn thân như: tiểu đường, cao huyết áp, tim mạch thì mới làm các bước tiếp theo, nếu không hậu quả khó lường.

BS Bệnh viện Hồng Ngọc khám răng cho một bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Từ thực tế trong khám, điều trị cho các ca tai biến, BS Ngọc khuyến cáo bệnh nhân trước khi tiến hành điều trị cần tìm hiểu kỹ thông tin về phòng khám; kiểm tra xem bác sĩ đó có đúng là được cấp phép không hay tay ngang; sau điều trị thì tuân thủ lời dặn của bác sĩ.

Trước khi điều trị cần thăm khám kỹ, hồ sơ có đầy đủ từ phim, ảnh, mẫu hàm, sự phân tích, trao đổi rõ ràng với bác sĩ về quá trình điều trị để đảm bảo an toàn. Quan trọng nhất là khách hàng cần lựa chọn cơ sở uy tín để giao phó hàm răng, tự bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình.

Hiện nay, tại các bệnh viện lớn, việc triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, số hóa nha khoa, công nghệ trí tuệ nhân tạo… đang ngày càng phổ biến, giúp vừa làm giảm thời gian lại tăng độ bền, đảm bảo an toàn cho khách hàng có nhu cầu thẩm mỹ nha khoa. Đây cũng là một lựa chọn khách hàng nên cân nhắc khi có nhu cầu làm đẹp cho bản thân.

Thảo Hương