Cháu trai dẫn bạn lẻn vào nhà ông nội trộm xe máy lúc rạng sáng

Do cần tiền chơi game, cháu trai 12 tuổi đã rủ một người bạn quen qua mạng xã hội Facebook rạng sáng đột nhập nhà ông nội lấy trộm 1 chiếc xe máy cùng 1 con lợn tiết kiệm. Tổng giá trị tài sản khoảng 52 triệu đồng.

Ngày 23-9, Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Ba Vì, Hà Nội nhận được đơn trình báo của ông L.Đ.C., SN 1948, trú tại xã Cam Thượng, huyện Ba Vì về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản.

Đơn của ông C. nêu rõ, khoảng 23h đêm 22-9, trước khi đi ngủ, ông C. có để chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Airblade màu xanh - đen - bạc, BKS: 29V1-765.55 ở sân nhà, cạnh đó có treo chìa khóa xe. Đến khoảng 5h rạng sáng 23-9-2023, khi ông C. ngủ dậy thì phát hiện chiếc xe máy trên đã bị kẻ gian lấy trộm mất cùng 1 con lợn nhựa tiết kiệm, bên trong có khoảng hơn 1.000.000 đồng tiền mặt.

Căn cứ đơn của nạn nhân, Đội Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ tổ chức xác minh, điều tra truy xét, thu thập chứng cứ tài liệu và đặt nghi vấn thủ phạm vụ trộm là cháu nội của ông L.Đ.C., tên là L.T.K., SN 2011. Thời gian gần đây, K. được nhà trường cho biết thường xuyên nghỉ học, có biểu hiện chơi bời, nghiện game, gia đình không quản lý được.

Đối tượng Ngô Minh Tiến

Ngay sau đó, L.T.K. đã được triệu tập đến trụ sở cơ quan Công an làm việc. Tại đây, K. đã thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân. Lời khai của đối tượng này thể hiện, chiều 21-9, thiếu niên này đang đi bộ ở bến xe Mỹ Đình thì gặp Ngô Minh Tiến, SN 2006, trú tại xã Xăm Khòe, Mai Châu, Hòa Bình có quen biết với K. trước đó thông qua mạng xã hội Facebook.

Do không có tiền tiêu xài nên K. rủ Tiến về nhà ông nội mình ở xã Cam Thượng trộm cắp. Đêm 22-9, cả hai đón xe buýt về nhà ông C. nhưng do còn sớm, sợ ông vẫn chưa ngủ nên đã cùng nhau ngủ ngoài cánh đồng.

Đến 1h sáng 23-9, K. và Tiến đi về phía nhà ông C. Tiến đứng ngoài cảnh giới, còn K. đi vào trong nhà trộm cắp con lợn tiết kiệm của ông nội đặt ở đầu giường rồi trèo tường ra ngoài. Hai đối tượng đi ra khu vực cánh đồng thôn Cam Đà, xã Cam Thượng, đập con lợn đất thì đếm được bên trong có 1.100.000 đồng. Số tiền này, Tiến đưa cho K. 500.000 đồng, bản thân giữ 600.000 đồng.

Do thấy số tiền trộm được ít nên Tiến bảo K. quay lại nhà ông C. tiếp tục trộm cắp. Do thường xuyên tới nhà ông nội chơi, biết chỗ để chìa khóa nên thiếu niên này nhanh chóng mở được cổng cho đồng bọn vào lấy chiếc xe máy cùng chìa khóa ông C. treo gần đó.

Sau khi trộm cắp trót lọt, cả hai chở nhau quay lại khu vực bến xe Mỹ Đình và vào một nhà nghỉ để ngủ. Đến khoảng hơn 10h trưa 23-9-2023, Tiến thanh toán tiền nhà nghỉ rồi chở K. ra một quán game gần bến xe Mỹ Đình để chơi còn bản thân đi về thị xã Phú Thọ gặp người yêu.

Sau khi lấy trộm được chiếc xe máy, Ngô Minh Tiến đã mang đi bán tại một cửa hiệu cầm đồ lấy tiền mua điện thoại di động và ăn tiêu

Đêm 24-9-2023, Tiến quay lại quán game và ngồi chơi cùng K. đến sáng hôm sau. Do hết tiền tiêu xài nên cả hai rủ nhau mang xe máy đi bán tại một cửa hàng cầm đồ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, Hà Nội được 15.000.000 đồng.

Số tiền bán xe, Tiến mua một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 12Pro với giá 14.000.000 đồng để cả hai cùng sử dụng, 1.000.000 đồng còn lại Tiến chi cho việc ăn uống của hai anh em. Tuy nhiên, sáng 26-9, Tiến lẳng lặng cầm theo chiếc điện thoại và bỏ đi.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Ba Vì xác định Tiến đang bỏ trốn tại tỉnh Sơn La nên đã cử một tổ công tác lên đường truy bắt đối tượng, mặt khác theo địa chỉ mà K. cung cấp, thu hồi chiếc xe máy của ông L.Đ.C.

Công an huyện Ba Vì khuyến cáo, người dân cần nâng cao ý thức phòng ngừa các loại tội phạm, đặc biệt là trộm cắp tài sản. Trước khi đi ngủ phải kiểm tra, gia cố lại cửa nẻo, nhất là ở các thôn, xóm đêm hôm vắng người qua lại. Ngoài ra, đối với các tài sản có giá trị, phải cất giữ cẩn thận, không để hớ hênh, tạo điều kiện, cơ hội cho tội phạm hoạt động.

Đặc biệt, đối với các gia đình có con em trong độ tuổi thanh, thiếu niên, phải thường xuyên quản lý, giám sát, theo dõi, không để trẻ tụ tập, chơi bời lêu lổng, từ đó phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội…

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng lời khai của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Ba Vì đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Ngô Minh Tiến về hành vi trộm cắp tài sản.

Thùy An