Chủ nhân tờ vé số trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng bị rách ở Huế thắng kiện

Tòa án nhân dân thị xã Hương Thủy đã tuyên án chấp nhận yêu cầu khởi kiện vụ tờ vé số trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng bị từ chối trả thưởng, của bà Nguyễn Thị Nguyệt.

Sáng ngày 25/3, Tòa án nhân dân thị xã Hương Thủy, TP. Huế đã mở phiên xét xử công khai vụ án dân sự liên quan đến tranh chấp tiền thưởng xổ số kiến thiết. Vụ việc diễn ra giữa bà Nguyễn Thị Nguyệt (trú tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) – nguyên đơn, và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế – bị đơn.

Sau quá trình xét hỏi và tranh luận tại tòa, Hội đồng xét xử đã ra phán quyết có lợi cho bà Nguyễn Thị Nguyệt. Theo đó, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế buộc phải trả thưởng số tiền 2 tỷ đồng cho tờ vé số mang mã 386552, quay thưởng ngày 14/10/2024, trúng giải đặc biệt.

Phiên xét xử tranh chấp trả thưởng tiền xổ số kiến thiết (Ảnh: Vi Thảo).

Ngoài ra, công ty xổ số phải chịu án phí sơ thẩm 72 triệu đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự, trong khi bà Nguyệt được hoàn lại 36 triệu đồng tiền tạm ứng án phí mà bà đã nộp trước đó.

Ngay sau khi tòa tuyên án, ông Lê Trung Phước, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế, cho biết doanh nghiệp tôn trọng phán quyết và sẽ thi hành khi bản án có hiệu lực Pháp luật. Ông cũng khẳng định công ty không kháng cáo và sẽ mời bà Nguyệt đến trụ sở để tiến hành trả thưởng theo đúng quy định.

Về phía mình, bà Nguyễn Thị Nguyệt chia sẻ niềm vui khi được đảm bảo quyền lợi hợp pháp và cho biết bà sẽ dành một phần tiền trúng số để chăm lo gia đình cũng như hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Đồng thời, bà cũng khẳng định sẽ tiếp tục mua vé số Huế sau vụ việc này.

Tại phiên tòa, luật sư bảo vệ quyền lợi cho bà Nguyệt đã đề nghị tòa xem xét yêu cầu công ty xổ số chi trả tiền thưởng, dựa trên kết quả giám định của cơ quan công an.

Về phía công ty, Giám đốc Xổ số kiến thiết Huế cũng thừa nhận rằng, theo kết quả giám định, tờ vé trúng thưởng là hợp lệ, không bị tẩy xóa hay có dấu hiệu gian lận.

Tờ vé số trúng giải đặc biệt của bà N.T.N bị Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế từ chối trả thưởng do bị rách.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hương Thủy nhận định rằng giao dịch mua bán vé số giữa bà Nguyễn Thị Nguyệt và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế là một giao dịch dân sự hợp pháp, đã được hoàn tất theo đúng quy định.

Dựa trên các quy định pháp luật, lời khai của các bên và kết quả giám định, Viện kiểm sát xác nhận rằng tờ vé số mang mã 386552 là vé thật, không có dấu hiệu gian lận, các con số vẫn rõ ràng, có mã QR để xác thực.

Viện kiểm sát cũng chỉ ra rằng các điều kiện trả thưởng in phía sau tờ vé số chưa thể hiện đầy đủ. Hơn nữa, công ty xổ số đã thừa nhận tờ vé bị thay đổi hình dạng là do yếu tố khách quan – bị ướt do trời mưa, chứ không phải do hành vi cố tình làm sai lệch.

Bên cạnh đó, bà Nguyệt bảo quản vé số trong túi quần khi đi làm nông, và không thể đoán trước trời sẽ mưa. Đây là cách bảo quản vé phổ biến của nhiều người, nên việc tờ vé bị ướt không thể coi là lỗi chủ quan hay hành vi gian lận.

Với các lập luận trên, Viện kiểm sát đề nghị tòa chấp thuận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Nguyệt, buộc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế phải trả thưởng 2 tỷ đồng cho tờ vé số trúng giải đặc biệt.

Đại diện phía bị đơn trình bày tại phiên tòa (Ảnh: Vi Thảo).

Trước đó, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế đã từ chối chi trả giải đặc biệt 2 tỷ đồng cho bà Nguyệt, dù tờ vé số trúng giải đặc biệt mở thưởng ngày 14/10/2024. Thay vào đó, công ty chỉ đồng ý trả 50 triệu đồng cho giải phụ đặc biệt, với lý do vé số bị ướt, thay đổi hình dạng.

Không đồng ý với quyết định này, ngày 10/12/2024, bà Nguyệt đã nộp đơn khởi kiện lên Tòa án nhân dân thị xã Hương Thủy, yêu cầu công ty xổ số trả đầy đủ số tiền trúng thưởng.

Sau khi xem xét vụ việc, ngày 2/1/2025, Tòa án nhân dân thị xã Hương Thủy chính thức thụ lý vụ án tranh chấp tiền thưởng xổ số giữa hai bên.

Phiên tòa khép lại với kết quả có lợi cho bà Nguyễn Thị Nguyệt, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người tham gia xổ số, đồng thời tạo tiền lệ quan trọng về tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết.