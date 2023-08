Cillian Murphy - tài tử mắt xanh chinh phục Hollywood

Cillian Murphy - 47 tuổi, được dự đoán là ứng viên giải nam chính xuất sắc Oscar 2024 - có đôi mắt xanh mê hoặc và tài năng diễn xuất.

Phim Oppenheimer mở đầu và kết thúc với hình ảnh gương mặt, ánh mắt nhiều suy tư của "cha đẻ bom nguyên tử". Ở phân cảnh Oppenheimer phát biểu với đồng nghiệp sau khi thử nghiệm Trinity thành công, đôi mắt của ông liên tục thay đổi cảm xúc: Vẻ tự hào, vui vẻ xen lẫn day dứt, bàng hoàng. Trong lúc mọi người đồng loạt ăn mừng, Oppenheimer nhận ra quả bom nguyên tử ông chế tạo sẽ gây nên những nỗi đau vô tận.

Trên Entertainment Weekly, các bạn diễn so sánh đôi mắt xanh của Cillian Murphy có sức ảnh hưởng mạnh như vũ khí hạt nhân. Matt Damon - đóng Leslie Groves - nói với People rằng nhiều khi, anh cảm thấy mình đang bơi trong mắt của Murphy. Emily Blunt - đóng Kitty - cho biết: "Đôi mắt của anh ấy giống bài hát Ocean Eyes (Billie Eilish). Chúng tôi đắm chìm vào đó cả ngày".

Nhờ màn trình diễn ấn tượng, Murphy được giới chuyên môn dự đoán là ứng viên của giải nam chính xuất sắc trong Oscar năm sau. Nhà phê bình Max Weiss nói diễn viên thể hiện hoàn hảo những khía cạnh đối lập của Oppenheimer: Xuất sắc trong khoa học nhưng liều lĩnh trong cuộc sống, vẻ ngoài tự tin nhưng bên trong hoài nghi, luôn cố gắng nhưng không thể chịu đựng được sự giày vò.

Nhờ Christopher Nolan và Murphy, khán giả được thấy toàn bộ tính cách của Oppenheimer - không phải quái vật, đấng cứu thế, nạn nhân hay phản diện mà cuối cùng, chỉ là một con người.

Trước Oppenheimer, Cillian Murphy ghi dấu ấn với lối diễn tập trung vào ánh mắt, thể hiện loạt nhân vật có nội tâm phức tạp.

Theo The Guardian, đạo diễn Danny Boyle hâm mộ đôi mắt của tài tử nên đã chọn anh đóng chính 28 Days Later (2002) - bộ phim về xác sống khiến tên tuổi của anh bắt đầu được chú ý, và Sunshine (2007). Vài năm sau, đôi mắt tiếp tục giúp Murphy "lọt vào mắt xanh" của đạo diễn Christopher Nolan. Trên Entertainment Weekly, Nolan cho biết lần đầu nhìn thấy Murphy, ông bị hớp hồn bởi "đôi mắt điên dại" và chọn anh đóng phản diện Jonathan Crane trong Batman Begins (2005). "Tôi luôn cố bịa ra lý do để Murphy bỏ kính khi quay cận cảnh", Nolan nói với The Guardian.

Cillian Murphy (trái) và Christopher Nolan trên trường quay "Oppenheimer". Ảnh: Universal Pictures

Sau Batman Begins (2005), diễn viên đóng bốn phim khác của Nolan gồm The Dark Knight (2008), Inception (2010), The Dark Knight Rises (2012), Dunkirk (2017). Các nhân vật có điểm chung là nội tâm giằng xé hoặc trải qua quá trình thay đổi. Trong loạt phim The Dark Night, Murphy nhận được nhiều lời khen khi khắc họa sự nguy hiểm của tội phạm Jonathan Crane. Ở Inception (2010), Murphy hóa thân Robert Fischer - thay đổi từ ánh nhìn hoang mang, mất lòng tin vào mọi người cho tới sự kiên định, sẵn sàng mở lòng để gỡ bỏ khúc mắc với bố. Vào vai chàng lính Alex trong Dunkirk (2017), Murphy lột tả sự sợ hãi trong hồi đầu và tinh thần dũng cảm cứu người ở hồi cuối.

Theo Entertainment Weekly, kể từ lần đầu Murphy và Nolan hợp tác, một trong những mối quan hệ thành công nhất của diễn viên và đạo diễn được xây dựng. "Lần đầu tiên gặp Murphy cách đây gần 20 năm, tôi đã biết anh ấy là một trong những diễn viên xuất sắc mọi thời", Nolan nói với Total Film.

Sau thời gian thường đóng nhân vật phụ, Cillian Murphy trở thành hiện tượng với vai diễn Tommy Shelby trong loạt phim Peaky Blinders (2013-2022). Tommy Shelby là thủ lĩnh của băng đảng tội phạm ở Anh vào thập niên 1920. Đóng Tommy, ánh mắt của Murphy như nhìn thấu tâm hồn người đối diện, khiến nhiều khán giả cảm thấy sởn da gà. Diễn viên làm bật những nét tính cách của nhân vật, đặc biệt là thần thái lạnh lùng. Ẩn sau sự tàn nhẫn của Tommy là tình yêu thương gia đình vô điều kiện. Ở những phân đoạn cảm động, ánh mắt anh toát lên sự ấm áp.

Tạo hình của Cillian Murphy trong "Peaky Blinders". Ảnh: BBC

Vai diễn giúp Murphy được đề cử giải BAFTA 2018 hạng mục Nam diễn viên xuất sắc. Theo Entertainment Weekly, Murphy đã thổi hồn cho Tommy Shelby trở thành một trong những nhân vật thú vị nhất trên truyền hình. Trên Esquire, biên kịch Steven Knight cho biết tính cách của Murphy và Tommy gần như đối lập nhau, qua đó khẳng định năng lực biến hóa của anh.

Hoạt động 22 năm trong ngành, tài tử sống kín tiếng và không dùng mạng xã hội. Theo The Guardian, anh không hứng thú với hào quang của diễn viên và luôn có thái độ khiêm tốn. Các phóng viên từng tiếp xúc miêu tả Murphy là người khó gần và ít chia sẻ đời tư. Khi ai cố gắng phỏng vấn sâu về một chủ đề, Murphy sẽ im lặng hoặc từ chối trả lời.

The Guardian đánh giá Murphy có đôi mắt được chú ý nhất Hollywood. Nhiều tài khoản trên mạng xã hội được thành lập để đăng tải các trạng thái của mắt tài tử. Người hâm mộ bàn luận và gọi tên màu mắt như màu của biển ngày hè rực rỡ, màu xanh nhất trong tất cả màu xanh lam... Ảnh: Gustavo Papaleo/ Guardian

Mọi sự tập trung của anh dồn hết vào vai diễn. Murphy có sáu tháng để chuẩn bị trước khi quay Oppenheimer. Anh bắt đầu tìm hiểu nhân vật bằng cách đọc cuốn American Prometheus: Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer. Theo Guardian, Murphy đã giảm nhiều cân cho vai diễn khiến da anh nhăn nheo hơn, tàn nhang hiện rõ. Tài tử quyết tâm đắm chìm vào nhân vật - người thường xuyên sử dụng thuốc lá và rượu mạnh, tự thử thách xem anh có thể ăn ít tới mức nào dù điều đó không lành mạnh.

Bạn diễn Emily Blunt nói với People rằng Murphy trở nên hốc hác vì ăn rất ít, chẳng hạn một quả hạnh nhân mỗi ngày. "Tôi làm việc điên cuồng tới mức không còn nghĩ về thức ăn hay bất kỳ điều gì", Murphy cho biết. Trong quá trình ghi hình, anh thường làm việc 18 giờ mỗi ngày, không ra ngoài hay giao tiếp nhiều với mọi người.

Tài tử nói với Entertainment Weekly về định hướng trong ngành: "Tôi không muốn bị giới hạn trong diễn xuất. Nếu từng diễn tốt bạn sẽ dễ bị đóng khung và trở nên cứng nhắc. Tôi luôn cố gắng để thực hiện những vai diễn khó khăn và đa dạng, không bao giờ tự bó buộc bản thân".



Trailer "Peaky Blinders", Cillian Murphy xuất hiện từ giây đầu. Video: Netflix

Cillian Murphy sinh ngày 25/5/1976, xuất thân trong gia đình gia giáo người Ireland. Từ nhỏ, anh có sở thích với âm nhạc và ước mơ trở thành ca sĩ nhạc rock, từng suýt ký hợp đồng với công ty âm nhạc Acid Jazz. Anh từng tham gia lớp học về nghệ thuật kịch và nhận ra tình yêu với diễn xuất. Murphy bắt đầu sự nghiệp trên sâu khấu kịch và giành được nhiều giải thưởng, quyết định bỏ học Đại học Luật - mong muốn của bố mẹ - để theo đuổi diễn xuất. Năm 2020, tờ The Irish Times vinh danh Murphy là một trong những diễn viên điện ảnh Ireland vĩ đại nhất.

Thanh Giang